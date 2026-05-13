El mánager de Yomif Kejelcha, lo confirma: "Este año correrá el Maratón de València"

El pasado Maratón de Londres marcó un hito histórico en el atletismo y el deporte mundial. Por primera vez, no uno, sino dos hombres lograban bajar de las 2 horas en maratón. La mítica barrera de los 120 minutos por fin era superada en una misma prueba: Sabastian Sawe establecía una nueva plusmarca mundial con 1:59.30, rebajando en 65 segundos la del fallecido Kelvin Kiptum. Tras él, entraba en meta el etíope Yomif Kejelcha, a 11 segundos con otra espectacular e histórica marca: 1h59:41, también por debajo de las dos horas. Tras la gesta, ahora todas las miradas del atletismo mundial están pendientes de estos dos astros y de sus próximas actuaciones. Y València es un de los escenarios favoritos. Esta misma semana, el agente de ambos, el italiano Gianni Demadonna revelaba en una entrevista concedida a Quotidianoesportivo que Kejelcha correrá el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich el próximo 6 de diciembre.

De momento, la organización del Maratón Valencia no ha confirmado la noticia pero fuentes de la organización sí han reconocido los contactos con el atleta etíope. En los próximos días el compromiso puede ser oficial. De momento, el mánager del atleta tiene claro que Kejelcha correrá en València. El segundo maratoniano más rápido de la historia tiene una gran relación con València ya que ha ganado en tres ocasiones el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich. De hecho, en la última edición, celebrada en octubre de 2025, Kejelcha fue el primero en cruzar la meta.

El mejor debutante de la historia en Maratón

El keniano tiene una gran relación con Valencia y con la la SD Correcaminos por lo que su presencia en el Maratón valenciano está casi asegurada. Será la primera vez que corra los 42.195 m. en la Ciudad del Running, ya que en sus participaciones anteriores siempre ha corrido el Medio Maratón. De hecho, la primera vez que corrió un maratón fue en Londres convirtiéndose en el mejor debutante de la historia con esa estratosférica marca de 1:59:11.

El mánager lo confirma

El mánager tanto de Sawe como de Kejelcha, revelaba así los planes de ambos corredores, así como el de Kiplimo, tercer clasificado en Londres, quien también rebajaba el anterior récord de Kiptum. Además, afirma que tanto kejelcha como Sawe pueden bajar aún más sus marcas: "El objetivo es hacerlo mejor en Berlín, pienso que estará Sawe, mientras que Kejelcha irá a Valencia y Jacob Kiplimo creo que a Chicago." Así, pues, este otoño el duelo está servido: Sawe en Berlín y Kejelcha en Valencia lucharán por seguir limando segundos al récord mundial. El sueño de Juan Roig de batir el récord del mundo en València sigue vivo y Kejelcha luchará por llevarse el millón de euros de prima prometido al que lo logre.

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Kejelcha, que ya sabe lo que es batir un récord del mundo en València: en 2025 batió el récord del mundo de Medio Maratón, con 57:30, tratará ahora de batir el récord del mundo, esta vez en maratón. En marzo de 2026, Jacob Kiplimo, tercero en el Maratón de Londres, le arrebataba a Kejelcha el récord mundial de medio maratón con 57:20. El etíope, por tanto, posee en la actualidad la segunda marca mundial de Medio Maratón y de Maratón, además de 10k y 5k en ruta.