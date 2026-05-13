La Volta a Peu València 2026 espera a más de 9000 corredores este domingo

La Volta a Peu València, la carrera más antigua de la ciudad del running, celebrará este domingo 17 de mayo su edición número 70, para la que ya cuenta con más de 9000 personas inscritas. Los organizadores de la cita más festiva del calendario runner valenciano, la S.D. Correcaminos, ha avisado este miércoles 13 de mayo durante la presentación, de que quedan los últimos dorsales a la venta para los más rezagados pero que es posible que se agoten antes del sábado. Todavía es posible apuntarse a través de www.voltaapeuvalencia.org

Presentación en la sede de la SD Correcaminos, organizadora del evento. / VOLTA A PEU A VALENCIA

Presentación

En el acto, que ha tenido lugar en la sede de la S.D. Correcaminos, han estado presentes la la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, y el presidente de Correcaminos, Paco Borao, y ambos han incidido en lo especial que es esta carrera, no solo por sus 102 años de edad, sino también porque es la puerta de entrada de muchos niños y niñas al mundo del atletismo.

De hecho, de los algo más de 9000 inscritos con los que cuenta Volta a Peu València 2026 hasta hoy, 1273 son menores de edad, que participarán acompañados por sus familiares. De hecho, esta edición repite el premio a la familia más numerosa y son más de 700 las que se han apuntado para participar. Además, el seis por ciento son personas mayores de 65 años y, el 50%, mujeres.

Presentación Volta a Peu Valencia 2026. / VOLTA A PEU A VALENCIA

"Para nosotros la Volta a Peu València es muy especial por lo que significa para muchas familias. Para los que conformamos Correcaminos, no es tan importante si corren 8000 o 10.000 personas como el hecho de que pueda seguir celebrándose año tras año y, por eso, desde el club hacemos un esfuerzo grande en todos los ámbitos, ya que no queremos que se pierda esta tradición", explica Borao.

Por su parte, Rocío Gil ha incidido: "La Volta a Peu es mucho más que una carrera: es una tradición viva en nuestra ciudad, que transmitimos generación tras generación y que este domingo cumplirá 70 ediciones". "Desde el Ayuntamiento de València, animamos a la ciudadanía a sumarse a esta prueba en la que más de 9.000 corredores volverán a llenar las calles de nuestra ciudad para disfrutar de la ciudad del running", ha expuesto la edil.

Recorrido

El recorrido es el mismo de los últimos años y consta de 6,2 kilómetros por lugares emblemáticos de la ciudad como la Estación del Norte, las Torres de Serranos o de Quart. La salida será a las 10 de la mañana en el Paseo de la Alameda a la altura del puente de la Exposición. Y la meta estará ubicada en el mismo punto. Al terminar, no faltará una bebida de Coca-Cola y, por primera vez en la historia, se entregará una medalla a todos los corredores, en lugar de una camiseta, algo que se espera tenga una muy buena acogida entre los más de 1000 menores y las familias participantes.

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inscripciones

Las inscripciones estarán abiertas hasta el sábado 16 o hasta que se agoten con un coste de 3 euros. Se realizan a través de la página web oficial www.voltaapeuvalencia.org y la recogida de dorsales puede realizarse desde el mismo momento del registro en los centros El Corte Inglés de Valencia (Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz) en horario comercial enseñando el QR que recibirán al inscribirse. Además, al recoger su dorsal recibirán un bono descuento de El Corte Inglés del 20% en la sección de Deportes.