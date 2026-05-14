Bárbara Pardo sigue en el podio

Bárbara Pardo (Antella, 26 años) en estado de gracia. La deportista FER y sus tres compañeras en la embarcación del K4-500m conquistaron la medalla de plata en la prestigiosa Copa del Mundo de Hungría. No es el asombroso oro alcanzado en 2025, pero es un podio. El buque insignia del piragüismo español volvió a protagonizar una regata apasionante, en la que lucharon por el oro hasta el final frente a la embarcación de China. Las españolas cruzaron la línea de meta a 0,02 segundos de la primera plaza, demostrando que la diferencia es mínima para poder volver a subirse a lo más alto del podio. Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo continúan el camino que iniciaron la temporada pasada, repitiendo podio en la primera Copa del Mundo, pero esta vez con la solvencia que les otorga el título de campeonas del mundo.

Un 2025 espectacular y un gran inicio de la temporada 2026

Hace ahora un año, la medalla de oro en esta Copa del Mundo de Szeged (Hungría) causó asombro y extrañeza por inesperada. El paso del tiempo demostró que aquel éxito no era un hecho aislado. Con posterioridad, llegaron la plata en el Campeonato de Europa y, sobre todo, el histórico oro en el Campeonato del Mundo, en Milán. Ahora, muchos meses después, y tras un largo paréntesis, Bárbara Pardo y sus tres compañeras han certificado que ya son una potencia internacional y que forman parte de la aristocracia mundial en la prueba del K4-500m, una de las modalidades más relevantes en el piragüismo.

Valoraciones

“Estoy y estamos muy contentas. En las semanas previas, los entrenamientos habían sido muy exigentes. Es decir, llegábamos a esta primera Copa del Mundo del año después de una alta carga de trabajo. Pero nuestra respuesta fue buenísima. Sólo se nos resistió China y por una diferencia imperceptible de dos centésimas. No hay mejor manera de empezar una temporada. La embarcación sigue funcionando a la perfección. De hecho, hemos roto la frontera del minuto y 30 segundos. Además, la nueva incorporación, Daniela García, se ha adaptado perfectamente. Es decir, hemos demostrado que podemos mantener el grandísimo nivel alcanzado en 2025. Empezamos a sumar puntos de cara a los Juegos de Los Ángeles, nuestro gran objetivo”, explica Bárbara, que, este pasado fin de semana, dobló. Al margen del K4, participó en el K2-500m. Formó pareja Lucía Val. Pese a apenas haber entrenado esta prueba, accedieron a la final A y lograron una más que notable 6ª posición.

Próxima cita

Este fin de semana, llegará la segunda gran competición de 2026: una nueva Copa del Mundo. Esta vez, en Alemania, donde la deportista FER volverá a efectuar las dos pruebas: K4 y K2. Ya en junio, entre el 11 y el 14, será el momento del Campeonato de Europa, previsto en Portugal. A principios de julio, tendrá lugar en Canadá la última Copa del Mundo. Y, por último, en la última semana de agosto, turno para la cita culminante del curso: el Campeonato del Mundo en Polonia, donde Bárbara y sus compañeras defenderán el histórico oro alcanzado en 2025. T