Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

En la actualidad hay cinco competiciones masculinas diferentes en la pirámide nacional: la primera es la Liga ACB, la segunda es la Primera FEB, la tercera la Segunda FEB, la cuarta es la Tercera FEB y la quinta que se trata de la Primera División (Liga Foster's Hollywood). En competición femenina, tenemos la Liga Femenina, la Liga Femenina Challenge, Liga Femenina 2 y la 1ª División Fem (Liga Foster's Hollywood).

Liga ACB : Valencia Basket - Bilbao Basket, domingo 17 de mayo de 2026 a las 17:00 horas en el Roig Arena.

Clasificación.

Primera FEB : Play-offs cuartos de final, Movistar Estudiantes - HLA Alicante, viernes 15 de mayo de 2026 a las 20:00 horas; Movistar Estudiantes - HLA Alicante, domingo 17 de mayo a las 18:30 horas.

Cuadro cuartos de final.

Segunda FEB : La Segunda FEB 2025/26 coronó como campeón al Coto Córdoba.

Eliminatorias Cuartos de final por el ascenso: Club Esportiu Básquet Llíria 72-82 Amics Castelló (partido de ida). Amics Castelló - Club Esportiu Básquet Llíria, domingo 17 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el Pabellón Municipal Ciutat de Castelló.

Tercera FEB : Teknei Bizkaia Zornotza, CB Tres Cantos, TQ CB Prat, Damex Algeciras, Rigalli Alginet y CB Puerto Sagunto estarán en la Fase Final de Tercera FEB luchando por el ascenso. Otros 20 equipos buscan en partidos del K.O. las otras diez plazas.

Rigalli Alginet es el campeón de la Conferencia E.

Eliminatoria semifinal Grupo E: The Fitgerald El Pilar - Hidráulica NB Torrent, sábado 16 de mayo de 2026 a las 18:00 horas; Velabasket CB Sueca - Fundación Caixa Rural Vila Real, sábado 16 de mayo de 2026 a las 19:00 horas.

Cuadro de clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood) .

Camino a la Final, octavos y cuartos de final. Horarios.

Liga Endesa Femenina : Terminará la temporada de la LF Endesa tal y como dio comienzo el presente curso, con el enfrentamiento entre el Valencia Basket y el Casademont Zaragoza por un título. En aquella ocasión con la lucha por una Supercopa que fue a parar a las vitrinas del Valencia Basket y, en esta, con la disputa de un título liguero que tendrá a idénticos protagonistas que el pasado 2025 cuando el conjunto taronja logró hacerse con su tercera corona consecutiva.

Play-off final: Casademont Zaragoza - Valencia Basket, jueves 14 de mayo de 2026 a las 21:00 horas; Valencia Basket - Casademont Zaragoza, domingo 17 de mayo de 2026 a las 11:00 horas en el Roig Arena. Si fuera necesario un tercer partido: Casademont Zaragoza - Valencia Basket, domingo 24 de mayo (horario por determinar).

Liga Femenina Challenge : Fustecma NBF Castelló y La Cordà Paterna NB acabaron la competición.

Una vez superadas las cuatro eliminatorias de cuartos de final, los Play-offs de la LF Challenge ponen ya su mirada en una Final Four, que se disputa los días 16 y 17 de mayo en el Pabellón de Navia (Vigo), en la que se pondrá en juego la segunda y definitiva plaza de ascenso a la LF Endesa 2026/27. Un camino que comenzará con el anfitrión Celta Femxa Zorka midiéndose al Melilla Ciudad del Deporte en la primera semifinal (sábado 16 de mayo 18:00 horas) y con el Unicaja Mijas buscando una nueva final ante el Osés Construcción (sábado 16 de mayo a las 20:30 horas). El domingo 17 de mayo, los vencedores de semifinales se medirán en la final a las 17:30 horas.

Liga Femenina 2 : El Claret Benimaclet fue eliminado en los cuartos de final de la fase final de LF2 por el Baloncesto Femenino León.

Horarios de las semifinales.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL : Viveros Herol Balonmano Nava - Horneo EÓN Alicante, jueves 21 de mayo a las 21:00 horas.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola : Ya sin representación de equipos de la comunidad Valenciana, estas son las semifinales por el título.

Play-Down. Cuarta jornada: BM. Morvedre - Elda Prestigio, sábado 16 de mayo de 2026 a las 20:00 horas en el Pabellón René Marigil.

Clasificación.

División de Honor Oro Femenina : Uneatlántico Pereda - Grupo USA Handbol Mislata, sábado 16 de mayo de 2026 a las 19:00 horas.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina : Así queda el play-off de ascenso, Fertiberia Puerto Sagunto - Anaitasuna, sábado 23 de mayo de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Puerto de Sagunto; UBU San Pablo Burgos - Fundación Agustinos Alicante, sábado 23 de mayo de 2026 a las 20:30 horas.

Cuadro clasificatorio.

Rugby

División de Honor : Play-off por el título: Silicius Alcobendas Rugby 31-5 Huesitos La Vila Rugby Club. El Huesitos La Vila pone fin a la temporada tras perder ante el Alcobendas.

Así quedan las semifinales.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso : CAU Valencia - Hermo Soto del Real, domingo 17 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en el campo de Rugby del río Turia.

Clasificación.

Hockey hierba

Histórico ascenso del CH Carpesa a División de Honor.

El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM.

División de Honor B Masculina .

Grupo A (por el ascenso): CH Sant Cugat - CH Carpesa, sábado 16 de mayo de 2026 a las 15:00 horas.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant San Vicente - AD Rimas, sábado 16 de mayo de 2026 a las 15:00 horas en el campo de hockey de la Universidad de Alicante; Iluro HC - CD Giner de los Ríos, ábado 16 de mayo de 2026 a las 15:00 horas.

Clasificación.

División de Honor B Femenina .

Grupo A (por el ascenso): Pozuelo - Valencia CH, sábado 16 de mayo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Málaga Rincón de la Victoria - Universitat d'Alacant San Vicente, sábado 16 de mayo de 2026 a las 17:00 horas; CH Xaloc - CH San Fernando, sábado 16 de mayo de 2026 a las 17:00 horas.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Con la fase regular finalizada, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por levantar el título de liga: Hockey Club Liceo, Barça, Igualada Rigat HC, Calafell la Menorquina, Reus Deportiu Brasilia, CP Voltregà Movento Stern, CE Noia Freixenet y Pons Lleida.

Los play-offs arrancan el sábado 16 de mayo con los cuartos de final, dando inicio a la fase decisiva de la temporada.

En la zona baja CH Caldes Recam Làser, Innoaesthetics HC Sant Just y Cerdanyola Club d’Hoquei descienden a la OK Plata, poniendo fin a su etapa en la máxima categoría.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur : Sporting Alcoi Erum - Barça Atlètic, sábado 16 de mayo de 2026 a las 17:00 horas en el Pabellón Francisco Laporta.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina : No hay jornada este fin de semana. Club Promoción Patín Raspeig - Oviedo Roller HC, sábado 30 de mayo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : No hay jornada este fin de semana. Club Patinaje Coslada - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 23 de mayo de 2026 a las 19:30 horas; CD Colegio Alameda de Osuna - PAS Alcoi, sábado 23 de mayo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División : ElPozo Murcia Costa Cálida - Servigroup Peñíscola, viernes 15 de mayo de 2026 a las 20:30 horas; Quesos El Hidalgo Manzanares - Family Cash Alzira, sábado 16 de mayo de 2026 a las 13:00 horas.

Clasificación.

Segunda División : Levante UD FS. - Entrerríos Automatización, sábado 16 de mayo de 2026 a las 16:00 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Paterna.

Clasificación.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Futsal Cartonajes Pnas Mataró - Feme Castellón CFS, sábado 16 de mayo de 2026 a las 18:30 horas

Clasificación.

Segunda División B Masculina : Acabada la Liga regular, el sueño de los play-offs de ascenso a la categoría de plata se iniciaron el pasado sábado 9 de mayo sin presencia de equipos de la Comunidad Valenciana. En esta primera eliminatoria han quedado exentos los seis campeones de los seis grupos de Segunda División B. Horarios de los partidos de vuelta de la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso.

Waterpolo

El conjunto masculino del CW Elx disputa los play-off que dan acceso a la categoría de plata del waterpolo español.

Por otro lado, el CW Turia cerró la temporada conservando a sus dos equipos (masculino y femenino) en Primera división, al igual que el combinado femenino del CW Elx. Entretanto, los chicos del Nou Godella aseguraron su permanencia, una temporada más en la Segunda División nacional.

Segunda División Masculina . Recta final de la competición, acabada la Fase 2, el sábado 16 de mayo de 2026 arrancará la Fase 3 con las semifinales por el título. El Waterpolo Elx Selecte sigue en liza. La escuadra ilicitana luchará en las semifinales de los play-off contra el Metropole, cuarto clasificado del grupo C. En caso, de lograr la victoria, el Elx tendría asegurado el ascenso a Primera división, y pelearía por la victoria con el vencedor de las semifinales entre el Málaga y el Echeyde B (segundo y tercer clasificado del grupo C).

Semifinales. / RFEN

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Baloncesto : L’Alqueria del Basket Open 3x3, del 14 al 16 de mayo en L’Alqueria del Basket. El jueves 14 tendrá lugar una previa masculina que disputarán los 12 equipos que no se hayan clasificado directamente para la fase de grupos a través de los puntos FIBA. Esta determinará las cuatro plazas masculinas que pasarán a competir la fase de grupos. En categoría masculina los 8 mejores equipos están clasificados para la fase de grupos o Main Draw, entre ellos Valencia Basket, y esperan a los cuatro de la fase previa.

El viernes 15 por la tarde se celebrará las fases de grupos masculina -con 12 equipos- y femenina -con 8 equipos-, y el sábado por la tarde serán los cuartos, semifinales y finales.

La competición se celebrará los días 14, 15 y 16 de mayo en L’Alqueria del Basket. / VALENCIA BASKET

Tenis : Copa Faulconbridge, del 11 al 17 de mayo en el CT Valencia.

. Campeonato de la Comunitat Valenciana Infantil Sub-14. Peñacañada Club de Campo acoge del 11 al 17 de mayo el prestigioso "Memorial Manuel Alonso", correspondiente al Campeonato de la Comunitat Valenciana Infantil, una de las citas más destacadas del calendario autonómico de tenis base.

Atletismo : La Volta a Peu València 2026 espera a más de 9000 corredores este domingo. Valencia Ciudad del Running ya está preparada para celebrar este domingo 17 de mayo la fiesta de la Volta a Peu, la carrera decana de la Comunitat Valenciana y una de las más queridas por todos los ciudadanos. El recorrido, totalmente urbano, será de 6.200 metros de longitud (salida y llegada en la Alameda), que es la misma distancia que se corría en los orígenes de la prueba, en los años 20 del pasado siglo. La carrera dará comienzo a las 10:00 horas.

. Gran Premio Velas Maratón Running , sábado 16 de mayo de 2026 a las 20:30 horas. en el Circuit Ricardo Tormo. El Gran Premio Velas Maraton 3.0 está organizado por Club Deportivo Velas Maraton y contará con dos distancias, 4K y 10K, ambas con salida y meta en el mismo punto del Circuit a las 20:30 horas.

. Carrera solidaria Corre por una causa, sábado 16 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en Carpesa.

. III Marxa a Peu al Barri de Benicalap, sábado 16 de mayo de 2026 a las 09:00 horas desde la Avenida del Levante UD, nº 18.

. III Control Federado Tipo B - Delegación de Valencia / Valencia Turia. Fecha: 15/05/26 / Hora: 18:00 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A. Poblats Maritims

. III Control Federado Tipo C - Delegación de Castellón / Castellón (Gaetá Huguet) . Fecha: 15/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: Delegación Castellón

. Cto España Clubes DH Mujeres Liga Iberdrola J2 (III) NERJ-PAMP-AAC-FERR / Pamplona - Navarra. Fecha: 16/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Cto España Clubes DH Mujeres Liga Iberdrola J2 (II) PLAYAS-JAEN-SCORP-TFCC / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 16/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA.

El FACSA Playas de Castellón afronta este sábado una cita clave en el calendario nacional. Con el objetivo de certificar su presencia entre los ocho mejores clubes de España, el equipo masculino viaja a Cornell, mientras que el femenino compite en casa con el firme propósito de asegurar su plaza para la gran final de junio en Pamplona.

Las mujeres competirán en casa, partiendo como claras favoritas frente al Unicaja-Jaén, el Tenerife CajaCanarias y el Scorpio de Zaragoza. Aunque el equipo cuenta con bajas de calado internacional como las de Claudia Villalante, Paula García o Mireia Arnedillo, el bloque presenta una solidez incuestionable.

. Cto España Clubes DH Mujeres Liga Iberdrola J2 (I) VALEN-ATSS-PIEL-MANR / Valencia (Turia) . Fecha: 16/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA.

Este sábado 16 de mayo, en jornada vespertina (de 16:00 a 19:40 horas), se celebra la segunda jornada del Campeonato de España de Clubes División de Honor Mujeres La Liga Iberdrola en las pistas azules del Estadi del Turia – Tram III, en la que se enfrentarán los clubes de Diputación Valencia CA, At. San Sebastián, Atletismo Piélagos y Avinent Manresa.

Esta segunda jornada de la La Liga Iberdrola, junto con los otros encuentros que se celebran este mismo día, servirán para conformar el cuadro final con los mejores clubes femeninos de España.

Cabe destacar que el Club Diputación Valencia Club Atletismo es el vigente campeón de liga, y que ha ganado esta importante competición en 29 ocasiones, ostentando el récord de títulos del Campeonato.

. Cto España Clubes DH Hombres Liga Joma J2 (IV) JAEN-HOSP-CAPEX-ZOITI / Jaén. Fecha: 16/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Cto España Clubes DH Hombres Liga Joma J2 (III) RSOC-NERJ-TFCC-ATSAL / Salamanca. Fecha: 16/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Cto España Clubes DH Hombres Liga Joma J2 (II) FENT-PAMP-SGP-AAC / Serrahima - Barcelona. Fecha: 16/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. III Control Federado Tipo A - Delegación de Alicante / Denia - Alicante. Fecha: 16/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Dianium

. Campeonato Autonómico Sub-14 Sub-16 de P.Combinadas AL - 1ª Jornada JECV / Denia - Alicante. Fecha: 16/05/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A. Dianium

. Dinamyc New Atletics + Track'atlon / Madrid Gallur. Fecha: 16/05/26 - 17/05/26 / Pista Cubierta / Nacional / Organiza: RFEA

. II Control Federat d`atletisme CE Vinaròs / Vinaròs - Castellón. Fecha: 16/05/26 / Hora: 12:30 / Jornada: M / Aire Libre / Provincial / Organiza: C.E.Vinaròs

. II Jornada Sub-14/16 JECV Vinaròs / Vinaròs - Castellón. Fecha: 16/05/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: C.E.Vinaròs

.10K Ciutat d'Alzira Memorial Abel Signes / Alzira - Valencia. Fecha: 16/05/26 / Ruta / Homologación: 2025 / Autonómico / Organiza: Club Atletisme Richysporteam Alzira

. 5K/10K Elche Night Race'26 / Elche - Alicante. Fecha: 16/05/26 / Hora: 21:30 / Jornada: T / Ruta / Homologación: 2024 / Autonómico / Organiza: Club Deportivo Esteso Runners. La Elche Night Race 2026 reunirá este sábado a más de 6.000 corredores.

. Final Infantil Individual (Sub-14 ) AL JJMM / Valencia (Turia) . Fecha: 16/05/26 / Hora: 9:30 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Municipales / Organiza: Delegación Valencia

. Cto España Clubes DH Hombres Liga Joma J2 (I) PLAYAS-ALBAC-SCORP-CORN / Cornellà de Llobregat - Barcelona. Fecha: 16/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Cto España Clubes DH Mujeres Liga Iberdrola J2 (IV) LEON-BAT-HOSP-ADM / León. Fecha: 16/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato Provincial Sub-16 AL JECV Valencia / Valencia Turia. Fecha: 17/05/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Quart de Poblet

. Campeonato Autonómico Sub-14 Sub-16 de P.Combinadas AL - 2ª Jornada JECV / Denia - Alicante. Fecha: 17/05/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A. Dianium

Montañismo : Campionat Autonòmic de CxM FEMECV 2026, Bolulla (Alicante), domingo 17 de mayo de 2026.

Publicación de Aytobolulla en Facebook sobre el Campeonato Autonómico de CxM en Línea 2026.

Gimnasia : 2ª jornada Liga Iberdrola de Gimnasia Artística, sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026 en el Poliesportiu municipal del Cabanyal (València). València reúne a la élite de la gimnasia artística en la segunda fase de la Liga Iberdrola.

Voley-Playa : Torneo Volleymanía, domingo 17 de mayo de 2026 en la playa de la Malvarrosa en Valencia, organizado por el club Beachbol Valencia.

Natación : VI Open Máster de Natación Artística de la Comunitat Valenciana, sábado 16 de mayo en la piscina del Poliesportiu Nou Moles.

Polideportivo : Esports al Barri 2026 – Marxalenes, sábado 16 de mayo de 2026 de 11:00 a 14:00 horas en el Parque de Marxalenes, inmediaciones de la C/ Diputado Ricardo Samper.

Ciclismo : VIII Gran Premi Femení Ajuntament de Picassent, sábado 16 de mayo de 2026. El Gran Premi Femení «Ajuntament de Picassent», de 36,6 Km para las cadete y 73,2 Km para la carrera absoluta, ya va por su octava edición, organizada por el Bici Club Picassent CC.

Publicación de Facebook

. Copa de la Comunidad Valenciana, Trofeo LBR 1, sábado 16 de mayo de 2026 en Torrevieja (Alicante). Organizada por el CD BMX BENIDORM, la competición se disputará a partir de las 16:30 horas, con recogida de dorsales disponible de 15:00 a 16:00 horas.

. XI Trofeo Escuelas MS Quemao, sábado 16 de mayo de 2026 en Segorbe (Castellón). Esta competición de escuelas de ciclismo comenzará a las 16:00 horas, con recogida de dorsales entre las 14:30 y 15:30 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Sueca(Valencia), sábado 16 de mayo de 2026 a las 16:30 horas.

. Trofeo Escuelas de ciclismo Guardamar (Alicante), sábado 16 de mayo de 2026 a las 16:00 horas.

. 10 Picos Sierra Espadán, sábado 16 de mayo de 2026 a las 08:30 horas en Onda (Castellón).

. Campeonato Comunitat Valenciana Paraciclismo Ruta 2026, domingo 17 de mayo de 2026 en Rótova (Valencia) a las 08:30 horas. La jornada arrancará a las 8:30h con el Campeonato Autonómico de Paraciclismo, que se disputará sobre el mismo circuito y en el que también competirán los M60, con un recorrido adaptado en el que no ascenderán el Muro de la Serreta.

A continuación, desde las 10:00 horas, llegará el turno del Campeonato Autonómico de Ruta máster masculino de las categorías M30, M40 y M50.

. Trofeo San Pascual, domingo 17 de mayo de 2026 en Genovés (Valencia) a las 10:00 horas.

. Campeonato Comunitat Valenciana Másters Ruta 2026, domingo 17 de mayo de 2026 en Rótova (Valencia) a las 10:00 horas. La competición constará de siete vueltas a un circuito corto de 7,8 kilómetros, combinadas con cinco vueltas a un circuito largo de aproximadamente de 9 con ascenso. Durante la prueba, el exigente muro de la Serreta se subirá en cinco ocasiones.

. Trofeo Escuelas Santa Magdalena de Pulpis (Castellón), domingo 17 de mayo de 2026 a las 10:00 horas.

. Copa Alicante Escuelas BTT San Jerónimo Construcciones, domingo 17 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en Benferri (Alicante).

Fútbol en silla de ruedas : IV Trofeu Ciutat de Vila-real de fútbol en silla de ruedas. El sábado 16 de mayo a las 11:30 horas, el equipo A-Ball UPV IN disputará la Copa Ciutat de Vila-real frente a Vilasport Omoda. El torneo se celebrará en el Pavelló Campió Llorens, escenario habitual de las citas de A-Ball organizadas por Vilasport FS con el apoyo de las instituciones locales.

Noticias relacionadas

El partido enfrentará a dos de los proyectos más activos en la promoción del A-Ball en la Comunitat Valenciana.