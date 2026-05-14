Paulo Renan Bertassoni entrenará al Léleman Conqueridor

El Léleman Conqueridor ha anunciado como nuevo entrenador a Paulo Renan Bertassoni. El jugador continuará vinculado al club valenciano tras poner fin a 26 años de carrera como jugador profesional. El brasileño llegó a Valencia la pasada temporada y cogerá las riendas del equipo la temporada 2026 / 2027. Así lo expresaba Bertassoni en sus primeras declaraciones como técnico: “Quién se iba a pensar que la temporada iba a terminar así. Empezamos con mucha ilusión. Yo particularmente tenía mucha ilusión de llegar lejos en todas las competiciones, pero nunca imaginé que iba a tener la oportunidad de entrenar al club. No pasó por mi cabeza. Estoy muy contento con eso. La familia también está ilusionada porque seguimos en Valencia que es una ciudad que nos recibió muy bien. El presidente, Manolo Clemente, siempre se ha portado muy bien conmigo y con mi familia. Nos encanta la ciudad y las personas que tenemos cercanas. Para mí va a ser una experiencia especial estando en Conqueridor”.

Una nueva etapa

Después de una larga trayectoria profesional, Bertassoni tomó una decisión que nunca es fácil para ningún deportista. “Ha sido toda una vida dedicada al voleibol y cuando tienes que tomar la decisión no es fácil. Pero fue una decisión muy rápida, por como se presentó”. El jugador quería seguir vinculado al mundo del voleibol y lleva años preparándose para este momento. “Yo sabía que un día iba a pasar. Pensaba en un año, dos o tres… porque tengo 41 años y sabía que este momento iba a llegar. Y llegó. El club quería hablar conmigo y me apareció la oportunidad, tuve que tomar la decisión rápida y difícil”.

Paulo Renan lleva tiempo preparándose para este momento. “Siempre he tenido claro que quería seguir vinculado al deporte. Estoy haciendo un master de gestión deportiva, pero siempre con los ojos para el voleibol. He hecho todos los cursos de entrenador aquí en España posibles, voy a hacer un curso de Federación Internacional. Creo que estaba preparado o estaba preparándome para este momento. La oportunidad apareció aquí en el Conqueridor y la cogí. Estoy muy feliz por seguir dentro del deporte que quiero, pero ahora en otra función”.

Paulo Renan Bertassoni inicia una nueva etapa / Léleman Conqueridor Valencia

De jugador, a entrenador

Precisamente debutará como entrenador en el equipo en el que ha jugado la pasada temporada, esta vez con un rol muy diferente. “Estuve compartiendo vestuario con muchos de ellos durante toda la temporada y la relación ahora será diferente. Creo que por su parte ellos saben que cambiará algunas cosas, porque a partir de este día yo seré su entrenador y ellos mis jugadores. Hay un cambio natural por parte de ellos y muchos de ellos tienen la experiencia suficiente como para saber esto. Yo también sé que no puedo ser el mismo Paulo del vestuario”. En este sentido, Bertassoni habló de cómo afrontará esta situación, manteniéndose fiel a su personalidad: “No voy a ser un entrenador que no habla con nadie, que no hace broma. Yo no voy a ser ese tipo de entrenador. Si una cosa me ha traído hasta aquí es la capacidad de relacionarme con las personas y comunicarme con todos”.

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En un repaso a su trayectoria como profesional, el colocador recordaba sus experiencias dentro y fuera de la pista. “Obviamente los títulos son recuerdos muy bonitos e importantes, esos siempre van a estar en mi memoria. Pero también las derrotas, principalmente las que me dolieron mucho, esas no se olvidan. Pero más allá de las victorias y derrotas, lo más importante es lo que viví fuera de la pista. Esos son los recuerdos más bonitos. Todo lo que se vive en un vestuario, los viajes, las risas… eso para mí es una experiencia que no tiene precio”.