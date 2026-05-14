Programa de actividades de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que llega a Valencia el domingo 7 de junio, ha preparado un calendario de actividades deportivas para que las corredoras y todos aquellos que quieran unirse, no solo disfruten de la prueba del domingo, sino de todo el fin de semana.

Así, la carrera tiene previsto celebrar distintas sesiones, gratuitas o 100% solidarias, durante la tarde del viernes 5 de junio y la jornada del sábado 6 de junio, días previos a la gran cita del running femenino en Valencia, que tendrá como colofón un gran festival de aeróbic y fitness en la zona de meta.

Las actividades tendrán lugar en la Feria SportWoman, en Feria Valencia (Pabellón 7), donde las participantes recogerán sus dorsales y sus camisetas Oysho y podrán aprovechar, a su vez, para disfrutar de estas actividades.

A las participantes podrán acompañarles también cualquiera que quiera sumarse, ya que las actividades están dirigidas a todo el público en general, sean hombres o mujeres y estén o no inscritos a la carrera del domingo. El acceso a la Feria es abierto a todo el público y es gratuito.

Zumba, Fitness, Barré y mucho más

La tarde del viernes 5 de junio arrancará a las 16:30 horas con un taller gratuito de autodefensa femenina con INSTINTA, la Academia de prevención y técnicas de ayuda para la mujer.

Tras esta primera actividad, llegarán dos sesiones de 30 minutos, también gratuitas, de la mano de Planet Fitness. A las 18:00 horas, será el turno de una sesión quemagrasas, a la que le seguirá una de Power-Core para trabajar abdomen y glúteo.

Tras el calentamiento, el sábado 6 de junio se prevé fuerte. Desde las 10:30 y hasta las 19:00 horas, la Carrera de la Mujer ofrecerá hasta siete actividades diferentes para todos los niveles antes del gran día.

La mañana del sábado arrancará a las 10:30 horas con una Demo de Strong Nation™, un entrenamiento de alta intensidad que combina elementos de combate con música EDM, en diferentes niveles. Tras esta Demo, las corredoras podrán unirse a una Master Class de Zumba® Fitness.

A partir de las 12:00 horas, Planet Fitness volverá con sus sesiones gratuitas de 30 minutos de quemagrasas y Power-Core.

Ya por la tarde, a las 16:00 horas, tendrá lugar una divertida sesión de Latin Flow con Jesús Martínez, de Carisma Escuela de Baile.

El movimiento seguirá en la jornada del sábado tarde con una Master Class de Kangoo Jumps® con RCJumps®, RC-RISE ®, Raquel Caturla, Impulsa Jumps, Kangoo club Rock and Jumps y Kangoo Kidss. Con esta sesión solidaria, que se celebrará de 17:00 a 18:00 horas, la organización destinará los 3 euros del coste de inscripción a la Fundación GEICAM (investigación en cáncer de mama).

Para bajar el ritmo, de 18:00 a 18:30 horas se dará paso a una charla impartida por Raquel Caturla, en la que se darán a conocer las claves para alinear cuerpo y mente, y construir hábitos saludables desde la conciencia, no desde la exigencia.

La jornada del sábado se despedirá a lo grande con una clase de Barré a partir de las 18:30 horas. De la mano de Judith Estellés, los asistentes disfrutarán de una sesión de esta disciplina de fitness de bajo impacto pero de alta intensidad que fusiona ballet, pilates, yoga y entrenamiento funcional. La inscripción tiene un coste de 3 euros que también se destinarán a la Fundación GEICAM (investigación en cáncer de mama).

Calendario y reserva de plazas

Cartel Carrera de la Mujer 2026. / RUNNING CV

Los dorsales de la Carrera de la Mujer siguen disponibles

Las corredoras que aún no se hayan sumado a la Marea Rosa solidaria de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de Valencia del 7 de junio están a tiempo de hacerlo. Las inscripciones siguen disponibles en la web oficial con distintas opciones.

Tras las pruebas de Gran Canaria, Madrid y Vitoria – Gasteiz (31 de mayo), la Carrera de la Mujer llegará a Valencia donde las miles de participantes podrán completar el recorrido por las calles de la ciudad del running tanto corriendo como caminando.

La Feria SportWoman, donde las participantes recogerán sus dorsales y camisetas Oysho, además de donde podrán disfrutar de todas estas actividades, tendrá lugar el viernes 5 de junio de 16 a 20 horas, y el sábado 6 de junio de 10 a 20 horas, ininterrumpidamente, en Feria Valencia (Pabellón 7).

Vertientes solidarias

La Carrera de la Mujer de Valencia no se olvida de los municipios y vecinos valencianos afectados por la Dana, y en esta edición de 2026, la organización destinará de nuevo un euro de cada inscripción a la Fundació Horta Sud.

En 2025, la organización ya donó un total de 10.591 euros a esta Fundació, que no ha dejado de trabajar por intentar recobrar la normalidad en la región tras la Dana, que cambió la vida de tantos vecinos y municipios hace ya año y medio.

En los primeros meses, la Fundació Horta Sud dio respuesta a las necesidades más urgentes con ayudas directas y en especie por valor de más de 1,5 millones de euros, llegando a más de 300 asociaciones. Con las dos convocatorias de Transformem en Xarxa han destinado medio millón de euros a 111 proyectos, con la participación de 325 asociaciones trabajando conjuntamente, con la colaboración de otras entidades y empresas comprometidas.

Asimismo, la organización sigue ofreciendo 100 inscripciones totalmente solidarias a beneficio de Alanna, una entidad sin ánimo de lucro creada en 2002, con el objetivo de lograr una sociedad igualitaria y la inclusión de mujeres en situación de grave vulnerabilidad.

La sección +SolidariAs de este año en Valencia estará representada por la Asociación AMU que trabaja para impulsar el conocimiento y la investigación del melanoma uveal, un tipo de cáncer poco frecuente y que afecta al ojo.

Además, la Carrera de la Mujer, al finalizar la última de las 9 carreras de este 2026, hará una aportación de 100.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer, 20.000 euros más que en 2025, y que espera llegar a los 200.000 euros en donaciones entre todos sus proyectos solidarios y la aportación de las corredoras en esta edición.

Asimismo en el stand de merchandising de la Feria SportWoman las participantes encontrarán diferentes artículos, con cuya compra se podrá colaborar en diferentes proyectos solidarios. Los beneficios de la medalla de la Carrera de la Mujer, junto a otros productos como la pulsera, el chubasquero o la riñonera, se destinarán a FECMA, Federación Española de Cáncer de Mama. La cantidad obtenida será donada por FECMA a la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) que lo destinará íntegramente a financiar una beca para desarrollar un proyecto de investigación en cáncer de mama.

Cinco ediciones de #laMquefalta en Valencia

Cinco ediciones. Eso es lo que lleva el movimiento #laMquefalta presente en la Carrera de la Mujer de Valencia, poniendo voz, cara y nombre al cáncer de mama metastásico. La iniciativa, impulsada por la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico (AECMM) en colaboración con la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca, ha convertido cada edición de la carrera en un altavoz para las mujeres que viven con esta enfermedad. Cuando #laMquefalta arrancó en 2022, solo 3 de cada 10 españoles afirmaba saber con seguridad qué es el cáncer de mama metastásico. Hoy, el 93% de la población ha oído hablar de él, una evolución que refleja el impacto real de cinco años de concienciación.

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer

En 2025 se ha superado la cifra histórica de 1.600.000 mujeres participando desde 2004 en el que es el mayor evento deportivo femenino de Europa. Este 2026 el objetivo sigue siendo difundir la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, luchar contra el cáncer, recaudar fondos para promover su investigación y concienciar sobre la importancia de su prevención anticipada, así como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres en todos los ámbitos.

Calendario 2026

GRAN CANARIA 15 marzo

MADRID 10 mayo

VITORIA - GASTEIZ 31 mayo

VALENCIA 7 junio

GIJÓN 21 junio

A CORUÑA 27 septiembre

ZARAGOZA 8 noviembre

SEVILLA 15 noviembre

BARCELONA 22 noviembre