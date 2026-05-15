Alicante vibra con un Mediterránea Triatlón de récord

Que el triatlón popular bate récords lo saben en la Comunitat Valenciana, con un circuito, Mediterránea Triatlón, de referencia no solo en la Comunitat sino en todo el territorio nacional, y que traspasa ya fronteras, llegando en esta ocasión a más de 12 países, con un 5% de participación internacional en la ciudad de Alicante.

El aumento de cifras respecto a la edición anterior lo demuestra, pero no se trata solo de un número, entre el total de triatletas el 50% es no federado, lo que se traduce en que el deporte suscita gran interés, y que siguen creciendo las ganas de sumarse al reto de las 3 disciplinas.

Este año la organización ha contado con un aliciente de lujo, la posibilidad de entrenar online siguiendo los consejos del triatleta de élite y referencia del deporte dentro y fuera de nuestro país, Mario Mola. A través de la app RunnerPro han ido recibiendo su plan mensual de entrenamiento en función de la distancia en la que estaban inscritos. Además, puntualmente cada participante ha recibido en su correo consejos del mallorquín para llegar en perfectas condiciones a la primera prueba MTRI.

La competición arranca heste viernes a las 17:00 horas en Plaza Paseíto Ramiro con la apertura de la entrega de dorsales y zona expo. A las 19:00 horas los participantes están convocados al briefing presencial frente al photocall de premiación, ubicado en la misma zona.

Horarios de la competición

SÁBADO

Salidas SPRINT

* 8.30 Sprint Masculino Federado

* 8.40 Sprint Masculino No Federado hasta 39 años

* 8.42 Sprint Masculino No Federado desde V1 (40 años)

* 8.45 Sprint Femenino

* 8.55 Sprint Parejas

Salidas DUATLÓN FAMILIAR

* 11:00 / MAYORES (2013-14-15)

* Al finalizar anterior / MEDIANOS (2016-17-18)

* Al finalizar anterior / PEQUEÑOS (2019-20-21)

DOMINGO

Salidas OLÍMPICO

* 8.15 Olímpico Masculino Federados

* 8.35 Olímpico Masculino No Federados hasta 39 años

* 8.37 Olímpico Masculino No Federados desde 40 años (V1)

* 8.40 Olímpico Femenino

* 8.45 Olímpico Parejas

Salidas SUPERSPRINT

* 10.20 Supersprint Masculino

* 10.25 Supersprint Femenino

* 10.30 Supersprint Parejas