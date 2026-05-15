Alicante vibra con un Mediterránea Triatlón de récord
MTRI Alicante arranca este viernes 15 de mayo a las 17:00 horas en la Plaza Paseíto Ramiro con la apertura de la zona cero. Casi 1.600 conocerán en dos jornadas el área metropolitana de referencia de la ciudad: Plaza del Ayuntamiento, Playa del Postiguet – Paseo de Gómiz y Plaza Paseíto Ramiro, a ritmo de triatlón
La edición más numerosa desde la entrada del triatlón popular de Alicante en el circuito Mediterránea Triatlón, organizado por la Federación TRICV, con el objetivo primordial de fomentar el triatlón popular
Que el triatlón popular bate récords lo saben en la Comunitat Valenciana, con un circuito, Mediterránea Triatlón, de referencia no solo en la Comunitat sino en todo el territorio nacional, y que traspasa ya fronteras, llegando en esta ocasión a más de 12 países, con un 5% de participación internacional en la ciudad de Alicante.
El aumento de cifras respecto a la edición anterior lo demuestra, pero no se trata solo de un número, entre el total de triatletas el 50% es no federado, lo que se traduce en que el deporte suscita gran interés, y que siguen creciendo las ganas de sumarse al reto de las 3 disciplinas.
Este año la organización ha contado con un aliciente de lujo, la posibilidad de entrenar online siguiendo los consejos del triatleta de élite y referencia del deporte dentro y fuera de nuestro país, Mario Mola. A través de la app RunnerPro han ido recibiendo su plan mensual de entrenamiento en función de la distancia en la que estaban inscritos. Además, puntualmente cada participante ha recibido en su correo consejos del mallorquín para llegar en perfectas condiciones a la primera prueba MTRI.
La competición arranca heste viernes a las 17:00 horas en Plaza Paseíto Ramiro con la apertura de la entrega de dorsales y zona expo. A las 19:00 horas los participantes están convocados al briefing presencial frente al photocall de premiación, ubicado en la misma zona.
Horarios de la competición
SÁBADO
Salidas SPRINT
* 8.30 Sprint Masculino Federado
* 8.40 Sprint Masculino No Federado hasta 39 años
* 8.42 Sprint Masculino No Federado desde V1 (40 años)
* 8.45 Sprint Femenino
* 8.55 Sprint Parejas
Salidas DUATLÓN FAMILIAR
* 11:00 / MAYORES (2013-14-15)
* Al finalizar anterior / MEDIANOS (2016-17-18)
* Al finalizar anterior / PEQUEÑOS (2019-20-21)
DOMINGO
Salidas OLÍMPICO
* 8.15 Olímpico Masculino Federados
* 8.35 Olímpico Masculino No Federados hasta 39 años
* 8.37 Olímpico Masculino No Federados desde 40 años (V1)
* 8.40 Olímpico Femenino
* 8.45 Olímpico Parejas
Salidas SUPERSPRINT
* 10.20 Supersprint Masculino
* 10.25 Supersprint Femenino
* 10.30 Supersprint Parejas
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