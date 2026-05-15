Cinco regatistas FER, en el Campeonato de Europa clase ILCA

Desde domingo 17 y hasta el sábado 23, Croacia alberga el Campeonato de Europa la clase ILCA, en su doble versión olímpica: la ILCA 7, la masculina y la 6, la femenina. El deporte valenciano y el Proyecto FER van a estar representados en ambas modalidades con Gonzalo Suárez, Claudia Adán, Adriana CastroLara Himmes e Irene de Tomás.

Gonzalo Suárez

Sigue siendo un valor al alza. Continúa representando una de las principales esperanzas de la vela valenciana y, por extensión, española. Desde hace un tiempo, Gonzalo Suárez Pérez (L’Alfàs del Pi, Alicante, 24 años) muestra una notable progresión. Durante las últimas competiciones, se ha convertido en el mejor regatista nacional de la clase ILCA 7. En el más fiable, en el más regular. Sólo ha habido una excepción, y es muy reciente. A finales de abril, no se le dio especialmente bien la Copa del Mundo desarrollada en Hyeres, Francia, si bien, no era uno de los principales objetivos de la temporada. Gonzalo se dispone a afrontar su tercer Europeo absoluto. En los dos anteriores, calcó los resultados. En 2024, en aguas griegas, ocupó la 37ª posición (de 136 competidores). El pasado año, en Suecia, fue 38º (de 152 inscritos).

Claudia Adán

Tras un 2025 complicado a causa de diversos problemas físicos, Claudia Adán (Santa Pola, 23 años) trata de recuperar las prometedoras vibraciones que ofreció en su etapa como sub-21. Es decir, la regatista alicantina busca asentarse, hacerse un hueco, en la selecta flota internacional. Hace un mes, pese a ser la segunda mejor española, Claudia no acabó del todo contenta la Regata Princesa Sofía (plaza 59ª de 140). En Croacia, la deportista FER disputará su tercer Campeonato de Europa. En su estreno, en 2024, firmó un brillantísimo 18º puesto. En la pasada edición, estuvo más discreta (30ª plaza de 77 participantes).

Adriana Castro

En pocos meses, Adriana Castro (Torrevieja, 20 años) experimentó las dos caras del deporte y de la vida. La joven regatista alicantina, todo un talento, tanto por su calidad como por su carácter, puso fin a 2025 con un amargo sabor de boca. Rodeada de dudas. Lo pasó mal. Sólo unas semanas después, a finales de enero de este 2026, llegó la reacción. Brillante y categórica. Adriana alcanzaba la medalla de bronce en el Mundial sub-21 en Lanzarote. No subía a un gran podio internacional desde 2021. En aquella temporada, con 15 años, se proclamó campeona del mundo en clase ILCA 4, en Irlanda. De momento, en lo que llevamos de temporada, Castro sólo ha disputado el Sofía, en Mallorca, donde estuvo simplemente correcta. (69ª de 143 y la tercera de las tres españolas). Va a disputar su segundo Campeonato de Europa absoluto. En 2025, fue 27ª en el global y la mejor española.

De izquierda a derecha: Gonzalo Suárez, Claudia Adán y Adriana Castro. / PROYECTO FER

Lara Himmes

Desde hace aproximadamente un mes, desde que, a principios de abril, concluyó el Trofeo Princesa Sofía, Lara Himmes está deseosa de que llegue este Campeonato de Europa. Lara (Alicante, 23 años) terminó la regata de Mallorca con malas sensaciones. Necesita, por tanto, un desquite, una reparación. Pese a que ha ofrecido algunas muestras de calidad, la deportista alicantina sigue sin encontrar la regularidad ansiada. Lara Himmes va a afrontar su cuarto Campeonato de Europa. En este torneo, su progresión es un hecho. En 2023, en Italia, acabó la 47ª. En 2024, en Grecia, concluyó la 41ª. Y en 2025, en Suecia, finalizó la 29ª.

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Irene de Tomás

Con sus, todavía, 18 años, es la benjamina de la delegación FER en este Campeonato de Europa. De hecho, aún pertenece a la categoría sub-21, en cuyo Mundial de este curso, celebrado en Lanzarote durante el mes de enero, acabó cuarta y rozó el podio. Pocas semanas antes, en diciembre de 2025, Irene había logrado el que, de momento es el gran hito de su carrera: medalla de oro en el Campeonato del Mundo ISAF, en Portugal. En la presente campaña, estuvo discreta en la Regata Princesa Sofía (plaza 85ª de 143) y, recientemente, se ha proclamado campeona de España. Irene es otro talento en ciernes. Va a debutar en un Europeo absoluto.