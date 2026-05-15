Diego Macías, campeón universitario 2026

El Maestro Internacional valenciano Diego Macías Pino protagonizó una sobresaliente actuación en los Campeonatos de España Universitarios de Ajedrez 2026, disputados en Baeza (Jaén), al proclamarse campeón en la modalidad de rápidas y finalizar subcampeón en el torneo de ajedrez relámpago. Ambas competiciones estuvieron organizadas por la Universidad Internacional de Andalucía y se celebraron bajo sistema suizo a nueve rondas.

El gran protagonista del campeonato fue el Maestro Internacional valenciano Diego Macías Pino (C.A. Andreu Paterna).

Ajedrez Rápido

En el Campeonato de España Universitario de Ajedrez Rápido, disputado con ritmo de 15 minutos más 10 segundos de incremento por jugada, Macías Pino partía como número uno del ranking inicial y confirmó los pronósticos con una actuación prácticamente impecable. El jugador del Club Ajedrez Andreu Paterna sumó 8,5 puntos de 9 posibles, con ocho victorias y unas únicas tablas. Esta actuación le valió para terminar campeón en solitario, aventajando en 1,5 puntos a sus perseguidores.

Ajedrez Relámpago

Sólo un día después, el Maestro Internacional volvió a competir en el Campeonato de España Universitario de Ajedrez Relámpago, disputado bajo un exigente ritmo de 3 minutos más 2 segundos de incremento. En esta ocasión, Macías Pino arrancaba como segundo cabeza de serie y volvió a firmar un torneo muy sólido, finalizando en segunda posición con 7,5 puntos de 9 posibles. El título de blitz fue finalmente para el Maestro Internacional Yingrui Lin, que concluyó con 8 puntos, mientras que Diego Macías cerró el doble campeonato universitario con un balance sobresaliente: oro en rápidas y plata en relámpago, confirmando su excelente estado de forma y consolidándose como uno de los grandes referentes del ajedrez universitario español.

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Currículum de Macías

A lo largo de su trayectoria deportiva, Diego Macías acumula importantes éxitos nacionales e internacionales, entre ellos el título de campeón de España Sub-16, campeón de Europa por equipos Sub-18 con la selección española, campeón de España de rápidas Sub-18 y subcampeón del mundo Sub-18. Además, cuenta con múltiples victorias en torneos nacionales e internacionales y varios campeonatos autonómicos, siendo habitualmente primer tablero del Club Ajedrez Andreu Paterna, entidad con la que también compite en el Campeonato de España por equipos.