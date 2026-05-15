Jairo Agenjo conquista Europa en la categoría absoluta

El taekwondo español vivió este 14 de mayo una jornada histórica en el Campeonato de Europa disputado en Belgrado, y uno de los grandes protagonistas fue el valenciano Jairo Agenjo, perteneciente al Proyecto FER. El deportista de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana se proclamó campeón de Europa absoluto en la categoría de -54 kg, confirmando definitivamente que ya no es solo una promesa del taekwondo nacional y continental, sino una realidad consolidada en la élite.

A sus apenas 18 años, Agenjo continúa acelerando etapas a una velocidad poco habitual. Hace menos de un año se coronaba campeón de Europa júnior en Suiza. Hoy, ya domina también la categoría absoluta continental.

Un camino impecable hasta el oro europeo

Jairo Agenjo firmó un recorrido impecable en Belgrado para alcanzar el mayor éxito de su carrera deportiva hasta la fecha. El valenciano, cabeza de serie número tres del torneo, debutó en octavos de final superando por 2-0 al estonio Fayez Hanafy. En cuartos de final elevó todavía más el nivel competitivo y derrotó también por 2-0 al turco Kaan Yelaldi, uno de los rivales más peligrosos del cuadro.

Jairo Agenjo, oro en el Campeonato de Europa. / SD

Ya en semifinales, Agenjo mostró personalidad para imponerse por 2-1 al griego Aristeidis Nikolaos Psarros y asegurarse, como mínimo, la plata continental. La gran final lo enfrentó al italiano Gaetano Cirivello, en un combate de máxima tensión que terminó cayendo del lado español por 2-0. Así, el valenciano se proclamó campeón de Europa absoluto en -54 kg y subió a lo más alto del podio continental.

El podio final de la categoría quedó completado por el propio Agenjo con el oro, Cirivello con la plata y los bronces para el griego Psarros y el búlgaro Hristiyan Georgiev.

De campeón júnior a rey de Europa absoluto

El oro conseguido en Belgrado representa mucho más que un título continental. Supone la confirmación definitiva de una progresión que lleva varias temporadas apuntando hacia la élite internacional.

Jairo Agenjo ya había dejado señales muy claras de su potencial durante 2025. En el Campeonato de Europa júnior disputado en Aigle (Suiza), el valenciano se proclamó campeón continental en -51 kg tras imponerse en la final al rumano Rosca y cerrar así una etapa formativa prácticamente perfecta.

Aquella actuación formó parte de una histórica participación valenciana en el Europeo, donde la Comunitat Valenciana firmó dos oros, una plata y un bronce para consolidarse como una de las grandes potencias continentales de base.

Un 2025 lleno de títulos y crecimiento internacional

La explosión competitiva de Agenjo no se limitó al Europeo júnior. Durante toda la temporada 2025 fue acumulando resultados que confirmaban su evolución constante.

En el Open Internacional de Varsovia conquistó el oro con la selección FTCV, formando parte de una delegación valenciana que logró cuatro títulos internacionales. También alcanzó la final del Open Internacional de España celebrado en La Nucía, donde terminó como subcampeón en categoría sénior, demostrando ya entonces que podía competir de tú a tú contra deportistas consolidados.

Ese mismo año fue además una de las figuras españolas en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE) disputado en Skopje. Allí ejerció como abanderado de España y finalizó quinto en categoría -55 kg, rozando las medallas en una de las grandes competiciones continentales juveniles.

El oro europeo absoluto conseguido en Belgrado tiene un valor enorme. / SD

La cantera valenciana sigue dominando el panorama nacional

El crecimiento de Jairo Agenjo también ha ido acompañado del dominio competitivo de la Federación de Taekwondo de la Comunitat Valenciana en los últimos años.

En el Campeonato de España júnior, la FTCV volvió a proclamarse campeona nacional, con Agenjo como uno de los grandes referentes de una generación extraordinaria. Ya en 2026, el valenciano dio otro golpe sobre la mesa en el Campeonato de España Absoluto celebrado en Torrevieja. Allí se proclamó campeón nacional en -54 kg y lideró junto a Violeta Díaz la actuación valenciana, siendo ambos los únicos oros autonómicos del torneo.

Además, su paso por el Europeo Sub-21 de Kosovo dejó claro que estaba preparado para competir al máximo nivel internacional también fuera de la categoría júnior. Alcanzó los cuartos de final tras superar con autoridad a rivales de Turquía, Gran Bretaña y Moldavia, antes de caer ajustadamente ante el italiano Abderrahman Touiar, quien terminaría proclamándose campeón continental.

El presente ya está aquí

El oro europeo absoluto conseguido en Belgrado tiene un valor enorme por el contexto en el que llega. Ganar un Campeonato de Europa sénior con apenas 18 años no es habitual. Mucho menos hacerlo tras una transición tan rápida desde categorías inferiores.

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Jairo Agenjo ya no compite únicamente como una de las grandes promesas del taekwondo español. Su nombre empieza a instalarse entre los referentes emergentes del panorama europeo. Y mientras la Comunitat Valenciana continúa consolidándose como una de las grandes fábricas de talento del continente, Agenjo acaba de firmar el mayor logro de su carrera. De momento.