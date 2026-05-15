La Nucía vuelve a convertirse en epicentro del judo mundial con el European Open

“La Nucía, Ciudad del Deporte” acoge este fin de semana en “European Open de Judo Senior 2026”, una de las grandes citas del calendario internacional, que reunirá a 491 yudocas procedentes de 40 países. La competición se desarrollará sábado y domingo en el Pabellón Camilo Cano y será retransmitido en directo por Judo TV y las finales a través de Teledeporte de TVE. La entrada para el público será gratuita.

Es el segundo año consecutivo que “La Nucía, Ciudad del Deporte” acoge esta competición internacional de judo, para ello se ha realizado un espectacular montaje con 4 tatamis, en el Pabellón Camilo Cano. Esta competición servirá de preparación a los yudocas de cara al XLIV Campeonato Mundial de Judo, que se celebrará del 4 al 11 de octubre de 2026 en Bakú (Azerbaiyán)

Este viernes 15 de mayo en la presentación del “European Open La Nucía” han participado Juan Carlos Barcos Nagore, presidente de la Real Federación Española de Judo; Gonzalo Gonzalo, gerente de la federación, Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

Esta competición internacional está organizada por la European Judo Union, la Real Federación Española de Judo, la Federación Valenciana de Judo con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport, Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía

491 judokas de 40 países

Este sábado 16 y el domingo 17 de mayo, el Pabellón Camilo Cano acogerá European Open La Nucía con 491 yudocas de 40 países. La competición contará con la participación de 310 deportistas masculinos y 181 femeninas, reflejando un importante crecimiento respecto a ediciones anteriores y consolidando el torneo como uno de los eventos de referencia del circuito europeo.

Durante dos jornadas, La Nucía volverá a situarse en el centro del judo internacional, acogiendo a deportistas, técnicos, árbitros y delegaciones de todo el mundo en un evento que combina alto nivel deportivo, proyección internacional y un importante impacto económico y turístico para la provincia. El incremento de participación registrado este año confirma la consolidación del European Open de La Nucía dentro del calendario de la European Judo Union (EJU), atrayendo cada vez a un mayor número de países y yudocas de nivel internacional, convirtiendo a La Nucía en una sede de referencia para competiciones internacionales de primer nivel.

Horarios

Las rondas preliminares arrancarán a las 10:00 horas tanto el sábado como el domingo, mientras que los bloques de finales se celebrarán el sábado a las 16:00 horas y el domingo a las 15:30 horas. Los combates tendrán una duración de 4 minutos con “Golden score” en caso de empate.

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La entrada para el público será gratuita durante las dos jornadas de competición de European Judo La Nucía. Prueba puntuable para el ranking internacional.