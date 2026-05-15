Quique Llopis, preparado para su estreno en la temporada de aire libre

Dos meses después de su gran éxito en el Mundial bajo techo, Quique Llopis ya está preparado para su estreno en la temporada de aire libre.

Video de Quique Llopis, tras su plata mundial.

Redacción SD

Al igual que el pasado año, el deportista FER retoma la competición con una doble carrera en China, dentro del prestigioso circuito de la Diamond League. La primera, este sábado 16 de mayo, en Shanghái, donde se medirá con, entre otras estrellas, el jamaicano Orlando Bennett, los estadounidenses Jamal Britt o Cordell Tinch, o el japonés Rachid Muratake.

Una semana después, el sábado 23, afrontará la segunda carrera en tierras chicas, en Xiamen. Con posterioridad, llegarán las pruebas de Roma (4 de junio), París (26 de junio) y Londres (18 de julio). El calendario avanzará hasta la llegada de la competición culminante del verano: el Campeonato de Europa, previsto en Birmingham entre el 10 y el 16 de agosto.

Una temporada llena de alicientes

“Las Diamond League, el Campeonato de España, el novedoso evento del Ultimate Championship de mediados de septiembre en Budapest… Esta temporada de aire libre está repleta de alicientes y de competiciones apasionantes, pero, sin duda, el principal objetivo de este curso es proclamarme campeón de Europa en Birmingham. Sinceramente, si todo va bien y estoy a mi máximo nivel, es un objetivo alcanzable”, comentó Quique Llopis en declaraciones al Proyecto FER, que obtuvo la medalla de plata en el último Europeo al aire libre, el celebrado en Roma en 2024. En aquel momento, sólo le superó el italiano Lorenzo Simonelli.

El récord de España de los 110m vallas en su retina

Otro de los grandes objetivos del deportista de Bellreguard para esta nueva temporada de aire libre es alcanzar el récord de España de los 110m vallas, que ostenta Orlando Ortega, con 13:04, desde el año 2026. Hasta ahora, la plusmarca personal de Quique Llopis está en 13:09, crono conseguido en el Campeonato de españa de 2024, en La Nucía. El pasado año, y también en el Campeonato de España, en Tarragona, Llopis fue capaz de parar el reloj en 12:98. Es decir, por primera vez fue capaz de correr los 110m vallas por debajo de los 13 segundos. Para su desgracia, esa espectacular marca no fue homologada por un ligerísimo exceso de viento.

“Sé que para rebajar el 13:04 de Orlando Ortega y hacer récord de España son palabras mayores. Es un reto complejísimo, pero, con una carrera casi perfecta, puedo lograrlo. En aire libre, todavía no me ha salido una prueba impecable. Aún tengo margen de mejora”, comenta Llopis, que siempre ha mostrado su preferencia por los 110m vallas «Cuando empiezo a disfrutar en los 60m vallas, la carrera se ha acabado. La sensación de saber que tienes metros por delante para correr y disfrutar sólo la tengo en los 110 metros», comenta el deportista FER. Una figura del deporte nacional e internacional.