Superdeportes 15/05/26 | FibraValencia, el operador de telecomunicaciones de la nostra terreta, con el deporte valenciano / David García

Superdeportes 15/05/26 | FibraValencia, el operador de telecomunicaciones de la nostra terreta, con el deporte valenciano

Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 35 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, a los jugadores del CH Carpesa, Roberto Bayarri, Mario Sánchez y Gerard Martínez, tras conseguir el histórico ascenso a la Primera División del hockey nacional. Mientras, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, recordamos las mejores imágenes de la victoria de la selección autonómica de la Comunitat Valenciana de Sóftbol Sub18, tras proclamarse campeona de España por tercer año consecutivo. Además, charlamos con el Director Deportivo de Valencia Giants, Alejandro Silvestre, y con los Quarterback, Juan Pablo Ramos y Pavel Mràz, antes de disputar los Cuartos de Final de Ascenso a LNFA 1. Por otra parte, en la sección multideporte de FibraValencia, nos hacemos eco del Open Máster Internacional de Natación Artística, que se disputa este sábado en la piscina de Nou Moles. Al margen de esto, conversamos con los miembros del Club Natación Patacona, Víctor Rodicio y Gracia Sánchez. Este sábado organizan una jornada-homenaje a Tita Llorens, nadadora de larga distancia en aguas abiertas. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, charlamos con el presidente de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, que llega acompañado de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López. "Superdeportes, Todo Menos Fútbol", programa ofrecido con la colaboración de la Comunitat de l´Esport - Fundación Trinidad Alfonso - Generalitat Valenciana, Teika, FibraValencia y FEDPIVAL (Federació de Pilota Valenciana).