Adam Raga presenta su documental en La Nucía este sábado

Este sábado 23 de mayo a las 17:00 horas en l’Edifici dels Esports de La Nucía Adam Raga, el ex piloto 6 veces campeón del mundo de trial, presentará su documental “Contra la Gravedad”; con entrada gratuita. Se trata de una nueva producción que relata sus logros deportivos desde un punto de vista más personal. Recordemos que Raga se despidió del Campeonato de España de Trial, en noviembre de 2024 en La Nucía, por lo que es un “lugar especial para él” y “vuelve para presentar su documental este sábado”.

Este evento ha sido organizado por el Club de trial Off Road La Nucía, con la colaboración de Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y la concejalía de Deportes de La Nucía. La presentación de esta jornada con Adam Raga ha contado con la presencia de Juan José González, presidente club de trial Off Road La Nucía y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía.

“Contra la Gravedad”

El piloto 6 veces campeón del mundo y natural de Ulldecona, Adam Raga estará en La Nucía este sábado 23 de mayo presentando su nuevo documental “Contra la Gravedad”. El acto contará con la presencia del piloto catalán quien contará de primera mano vivencias y anécdotas de esta nueva producción audiovisual y de su carrera deportiva.

El documental navega desde su infancia, cuando su padre le infundió la pasión por las motos y el trial, hasta su última prueba profesional en el Palau Sant Jordi, repasando sus mejores momentos de éxitos deportivos, pero también sus momentos más difíciles. Recordemos que la última carrera oficial en la que participó en el “Campeonato de España de Trial outdoor” fue en La Nucía, en noviembre de 2024, dónde se despidió del nacional.

La emisión del documental será a las 17:00 horas en l’Edifici dels Esports, con entrada libre y gratuita para el público.

Curso Trial

El mismo sábado por la mañana de 10:00 a 13:00 horas el piloto Adam Raga impartirá un curso de trial para un grupo reducido de aficionados de esta modalidad de motor. El curso se realizará por diferentes zonas de uso habitual de la práctica de trial en La Nucía, así como en la zona indoor en la Ciutat Esportiva Camilo Cano. Quedan muy pocas plazas para completar esta exclusiva sesión de entrenamiento. La inscripción tiene un coste de 60 euros y se puede realizar a través del teléfono 629409549.

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Adam Raga

Adam Raga se proclamó campeón del mundo en seis ocasiones: dos en outdoor (2005 y 2006) y cuatro en indoor (2003, 2004, 2005 y 2006). Además, en 25 años compitiendo al máximo nivel, consiguió ocho campeonatos de España, más de 300 podios en el Mundial y más de 90 victorias en Grandes Premios.