España se cuelga seis medallas en el European Open de La Nucía

“La Nucía, Ciudad del Deporte” volvió a convertirse en epicentro de deporte internacional con el “European Open de Judo Sénior 2026”, que reunió a 450 judokas procedentes de 39 países. La delegación española tuvo una destacada actuación cosechando 6 medallas, una de ellas de oro gracias a la victoria de Mireia Rodríguez. La competición se desarrolló el pasado sábado y domingo en el Pabellón Camilo Cano que adaptó su pista central con 4 tatamis de competición y fue retransmitido en directo íntegramente por Judo TV y las finales a través de Teledeporte de TVE. Una prueba de alto nivel competitivo que sirvió de preparación para muchos judokas de primer nivel internacional de cara al mundial que se celebrará en el mes de octubre en Baku (Azerbaiyán).

Publicación de La Nucía, Ciudad del Deporte en Facebook.

Esta competición internacional fue organizada por la European Judo Union, la Real Federación Española de Judo, la Federación Valenciana de Judo con la colaboración del Consejo Superior de Deportes, Fundación Trinidad Alfonso- Comunitat de l’Esport, Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de La Nucía.

Seis medallas españolas

La gran protagonista española del torneo fue Mireia Rodríguez, que logró una brillante medalla de oro en la categoría de -48 kg tras completar un campeonato excelente y vencer a la francesa Laura Espadinha en una competida final. Además de esta brillante victoria, la delegación española cosechó 5 medallas de bronce que recayeron en Aarón Santamaría -90 kg, Nikita Yudanov -100 kg, Aitana Díaz -48 kg, Mónica Martínez -52 kg y Carla Ubasart -57 kg.

En el medallero final Alemania se impuso en el campeonato con 9 medallas, 3 de ellas de oro destacando la victoria de Eduard Trippel (plata Juegos Olímpicos Tokio 2020) que regresaba tras su lesión de la mejor manera posible. Segundo fue Países Bajos y 3º Francia; España fue quinta en el ranking por medallas por detrás de Brasil.

Amplia repercusión internacional

El European Open 2026 contó además con una importante cobertura mediática internacional, con retransmisión en directo para todo el mundo a través de los canales oficiales de la Federación Internacional de Judo y la European Judo Union a través de Judo TV y las finales a través de Teledeporte de TVE.

Noticias relacionadas

La celebración del European Open volvió a proyectar internacionalmente la imagen de La Nucía, Ciudad del Deporte como referente del turismo deportivo. La competición generó una importante presencia de deportistas, técnicos, federaciones, medios especializados y acompañantes internacionales, con el consiguiente impacto económico y promocional para La Nucía y comarca.