MTRI Alicante, una edición de lleno absoluto, con la que arranca lo mejor del triatlón popular

El circuito Mediterránea Triatlón ha lanzado su edición 2026 con la celebración de MTRI Alicante y su numerosa edición, que rozaba los 1.600 registros. El fin de semana arrancó con lluvia el viernes a las 17h, pero la recogida de dorsales no cesó durante toda la tarde, si bien es cierto que la organización se vio obligada a suspender el tradicional briefing presencial MTRI. Sin duda una gran ayuda para la mayoría de triatletas federados y debutantes en el deporte. Momento en el que resolver dudas y clarificar circuitos y puntos clave de la competición.

El sábado la distancia Sprint abría la jornada con la victoria de Manuel Prad (1.00.09) . El campeón del mundo junior de duatlón cross en Pontevendra 2025, que ahora entrena en el equipo alicantino de la UA Triatlón, desbancaba de la primera posición en la carrera a pie a su compañero Hugo Edo, al quien le arrebató la plaza con una carrera espectacular Izan Cremades del CD Triaspe. En féminas Cristina Ballester del CT Gandia entraba en meta (1.10.40) con enorme ventaja respecto a la segunda triatleta del podio, de más de 3’; Ana Borrás del CEC Antella sería 2ª y cerraba el podio Marta Castillo, del Marlins Triatlón Madrid.

La primera jornada se cerraba con las pruebas familiares. El duatlón familiar llegó el año pasado a las sedes de triatlón de MTRI y lo hacía para quedarse. En esta 2ª edición de MTRI Alicante ha duplicado la participación, que disputaron 3 salidas no competitivas y muy emocionantes. Las caras de satisfacción es sin duda el reflejo del futuro del deporte, y de que las escuelas de triatlón están haciendo muy bien su trabajo, así como las familias.

Duatlón Familiar 1 / SD

El domingo dejaba paso a la distancia olímpica y al supersprint. El francés Linot Hugo del Evreux Triathlon completaba el triatlón en solitario de principio a fin. El triatleta entró en meta en 1.55.53, batiendo un récord en la prueba, y con casi 5’ de distancia respecto del 2º clasificado, Vicente Solbes del Gladiators Benidorm (2.00.16). En tercera posición Ignacio Cereijo del Triatlón Ecosport Alcobendas (2.01.01). En féminas la prueba fue para Zahira Alegre Navarro del CDT Resistentia T3 con 2.20.26. La 2ª posición para Ewa Urbanska del Tryathlon Tyczynski con 2.22.13. La tercera posición es Carla Tortós-Sala con 2.26.27

Las competiciones por parejas completaron en las 2 jornadas cada una de las distancias: supersprint, sprint y olímpico. El cierre de la segunda jornada lo ponían las salidas en distancia supersprint desde las 10.20h. En apenas 32’17 Alejandro Navarro del CD Adesavi San Vicente Triatlón entraba en meta, seguido de Miguel Guillamón y Wojciech Szyp. El podio femenino fue para Silvie Hradilová del CT Arena Alicante (36.26), seguida de Ariadna Acebal del Adesavi Triatlón y Eva Caramés del CT Albacete RES.

MTRI Alicante ha cerrado una edición insuperable, con una transición en su máximo esplendor y lleno absoluto. Sin duda, gusta a los triatletas y no solo de territorio nacional, en el que a la Comunitat Valenciana le sigue Comunidad de Madrid y Castilla La Mancha, como comunidades autónomas de mayor participación. A nivel internacional Reino Unido y Francia son los 2 países con más triatletas en la primera sede MTRI.

MTRI València, con cerca de 1.800 registros, próxima parada

Las inscripciones siguen abiertas en el segundo tramo tarifa hasta el próximo jueves 28 de mayo a las 23.59h que cambiarán de precio en todas sus distancias. La Organización espera superar las 2.000 inscripciones, en una edición que se enmarca dentro de los XII Gay Games València 2026, con dos salidas diferenciadas y premiación propia en sprint y olímpico para los inscritos en estos juegos internacionales.

El triatleta puede inscribirte en supersprint, sprint y olímpico por 30€, 45€ y 55€ respectivamente. Y las mismas modalidades en pareja por 60€, 90€ y 110€.