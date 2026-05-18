Claudia Arce

MTRI Alicante, una edición de lleno absoluto, con la que arranca lo mejor del triatlón popular

El circuito Mediterránea Triatlón ha lanzado su edición 2026 con la celebración de MTRI Alicante y su numerosa edición, que rozaba los 1.600 registros. Manuel Prada de la UA Triatlón y Cristina Ballester del CT Gandia vencen en el Sprint. Silvie Hradilová y Alejandro Navarro, ganadores en distancia Superprint. Triunfo internacional masculino en distancia Olímpica con la victoria de Linot Hugo del Evreux Triathlon. La primera posición femenina para Zahira Alegre del CDT Resistencia. El duatlón familiar duplica sus cifras y se consolida demostrando el futuro del deporte de las transiciones.