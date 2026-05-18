Néstor Piqueres renueva con el Servigroup Playas de Benidorm para seguir asegurando la segunda línea

El Servigroup Playas de Benidorm ha alcanzado un acuerdo con Néstor Piqueres para su continuidad en el primer equipo masculino durante la temporada 2026/2027. El jugador alicantino seguirá formando parte del proyecto del club después de completar su primera campaña defendiendo la camiseta benidormense en la Superliga Masculina.

En una temporada muy exigente para el equipo, marcada por el debut en la máxima categoría nacional, Piqueres ha sido una pieza importante dentro del grupo. Desde la posición de líbero, ha aportado seguridad en la parte de atrás, continuidad en la recepción y una presencia constante en los momentos de mayor presión.

Su trabajo, muchas veces discreto pero fundamental para el funcionamiento colectivo, ha ayudado al Servigroup Playas de Benidorm a competir cada partido con mayor orden y confianza. La labor del líbero resulta clave para que el equipo pueda construir el juego desde el primer toque, y Néstor ha respondido con regularidad, concentración y responsabilidad durante toda la temporada.

Néstor Piqueres. / NoemieSecoFotografia

Una buena temporada

Además de su aportación deportiva, el club valora especialmente su adaptación al equipo y a la exigencia de la categoría. Piqueres ha demostrado ser un jugador fiable, implicado y capaz de asumir responsabilidades en una posición decisiva para mantener el equilibrio del conjunto.

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Con su renovación, el Servigroup Playas de Benidorm mantiene una pieza importante en la estructura del equipo y sigue dando forma a la plantilla de la temporada 2026/2027. La continuidad de Néstor Piqueres refuerza la apuesta del club por consolidar el proyecto masculino en la Superliga y seguir creciendo desde el trabajo diario, la estabilidad y el compromiso del grupo.