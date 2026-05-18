Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga : Atenas espera a un épico Valencia Basket que ya es de Final Four.

Liga ACB : Valencia Basket 88-83 Bilbao Basket. Valencia Basket reacciona a tiempo y se lleva una importante victoria contra Bilbao Basket.

Clasificación.

Primera FEB : Play-offs cuartos de final, Movistar Estudiantes 93-77 HLA Alicante (viernes); Movistar Estudiantes 74-67 HLA Alicante (domingo).

CUARTOS DE FINAL:

Movistar Estudiantes (2º) vs HLA Alicante (9º)

J.1: Movistar Estudiantes vs HLA Alicante (93-77 | 1-0) | MVP: S. García - 24 val.

J.2: Movistar Estudiantes vs HLA Alicante (74-67)

J.3: Viernes 22 mayo: HLA Alicante - Movistar Estudiantes | 20:00 h. | Pabellón P. Ferrándiz (Alicante)

J.4: Domingo 24 mayo: HLA Alicante - Movistar Estudiantes | 12:00 h. | Pabellón P. Ferrándiz (Alicante)

J.5: 28-29 mayo | Por determinar | Pabellón A. Magariños (Madrid).

Segunda FEB : La Segunda FEB 2025/26 coronó como campeón al Coto Córdoba.

Eliminatorias Cuartos de final por el ascenso: Club Esportiu Básquet Llíria 72-82 Amics Castelló (partido de ida). Amics Castelló 75-74 Club Esportiu Básquet Llíria.

Así quedan las semifinales del play-off: Bueno Arenas Albacete Basket - Amics Castelló, domingo 24 de 2026 a las 12:30 horas (partido de ida).

Tercera FEB : Teknei Bizkaia Zornotza, CB Tres Cantos, TQ CB Prat, Damex Algeciras, Rigalli Alginet y CB Puerto Sagunto estarán en la Fase Final de Tercera FEB luchando por el ascenso. Otros 20 equipos buscan en partidos del K.O. las otras diez plazas.

Rigalli Alginet es el campeón de la Conferencia E.

Eliminatoria semifinal Grupo E: The Fitgerald El Pilar 67-68 Hidráulica NB Torrent; Velabasket CB Sueca 85-80 Fundación Caixa Rural Vila Real.

Cuadro de clasificación.

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood) .

Camino a la Final, octavos y cuartos de final. Resultados.

Liga Endesa Femenina : Valencia Basket 68-67 Casademont Zaragoza. ¡Campeonas de Liga con un épico final!

Valencia Basket conquistó su cuarta LF Endesa consecutiva tras imponerse a Casademont Zaragoza en el Roig Arena (68-67). Las taronja supieron sufrir en un partido igualadísimo decidido en los últimos segundos y levantaron el undécimo título del club en apenas seis años. Raquel Carrera fue nombrada MVP de la final.

El Roig Arena acoge el lunes la celebración de la Liga Femenina Endesa del Valencia Basket.

F. Calabuig

Liga Femenina Challenge : Fustecma NBF Castelló y La Cordà Paterna NB acabaron la competición.

El Celta Femxa Zorka logra el ascenso a la Liga Femenina Endesa tras imponerse en la Final Four de la LF Challenge disputada en el Pabellón de Navia de Vigo. El equipo celeste certificó su retorno a la máxima categoría al derrotar en la final al Osés Construcción (63-53).

Cuadro final.

Liga Femenina 2 : El Claret Benimaclet fue eliminado en los cuartos de final de la fase final de LF2 por el Baloncesto Femenino León.

Resultados de las semifinales.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL : Viveros Herol Balonmano Nava - Horneo EÓN Alicante, jueves 21 de mayo a las 21:00 horas.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola : Ya sin representación de equipos de la comunidad Valenciana, estas son las semifinales por el título.

Play-Down. Cuarta jornada: BM. Morvedre 22-20 Elda Prestigio. El BM. Morvedre sella su continuidad en la Liga Guerreras Iberdrola.

Objetivo cumplido para el Morvedre, que aseguró la permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola tras imponerse al Elda Prestigio en un partido marcado por la tensión y la igualdad. Las saguntinas supieron sufrir en los momentos más complicados para cerrar la temporada manteniéndose en la élite del balonmano español.

División de Honor Oro Femenina : Uneatlántico Pereda 24-36 Grupo USA Handbol Mislata.

La jornada unificada de División de Honor Oro Femenina, que correspondía a la última de la temporada, confirmó la última de las plazas de ascenso a Liga Guerreras Iberdrola. Lobas Global Atac Oviedo no falló a su cita y, dos temporadas después, volverá a jugar en la máxima categoría nacional femenina. Lobas Global Atac Oviedo acompañará a Soliss Pozuelo de CVA en la máxima categoría.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina : Así queda el play-off de ascenso, Fertiberia Puerto Sagunto - Anaitasuna, sábado 23 de mayo de 2026 a las 18:00 horas en el Pabellón Puerto de Sagunto; UBU San Pablo Burgos - Fundación Agustinos Alicante, sábado 23 de mayo de 2026 a las 20:30 horas.

Cuadro clasificatorio.

Rugby

División de Honor : Play-off por el título: Silicius Alcobendas Rugby 31-5 Huesitos La Vila Rugby Club. El Huesitos La Vila pone fin a la temporada tras perder ante el Alcobendas.

Así quedan las semifinales.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso : CAU Valencia 42-12 Hermo Soto del Real. El CAU Valencia se medirá al Getxo en las semis del ascenso tras vencer al Soto.

Clasificación.

Hockey hierba

Histórico ascenso del CH Carpesa a División de Honor.

El ‘Sanvi’ firma la permanencia en la DHBM.

La División de Honor B bajó el telón de la Fase Final confirmando a los equipos que lucharán por el título liguero en la Final Four y certificando los respectivos objetivos de permanencia para los equipos valencianos. El Carpesa ascendió a la Liga IATI, el Valencia buscará el ascenso a la Liga Iberdrola en la Final 4 mientras que el Xaloc, la UA-San Vicente (masculino) y los dos equipos del Giner de los Ríos militarán otro año más en la categoría de plata. El 'Sanvi' femenino materializó el descenso de categoría.

División de Honor B Masculina .

Grupo A (por el ascenso): CH Sant Cugat 4- 1 CH Carpesa.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Universitat d'Alacant San Vicente 4-3 AD Rimas; Iluro HC 3-2 CD Giner de los Ríos.

Clasificación.

División de Honor B Femenina .

Grupo A (por el ascenso): Pozuelo 1-2 Valencia CH.

Clasificación.

Grupo B (por la permanencia): Málaga Rincón de la Victoria 0-0 Universitat d'Alacant San Vicente; CH Xaloc 51- CH San Fernando.

Clasificación.

Hockey patines

Liga OK Masculina : Con la fase regular finalizada, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por levantar el título de liga: Hockey Club Liceo, Barça, Igualada Rigat HC, Calafell la Menorquina, Reus Deportiu Brasilia, CP Voltregà Movento Stern, CE Noia Freixenet y Pons Lleida.

Los play-offs arrancaron el sábado 16 de mayo con los cuartos de final, dando inicio a la fase decisiva de la temporada.

En la zona baja CH Caldes Recam Làser, Innoaesthetics HC Sant Just y Cerdanyola Club d’Hoquei descienden a la OK Plata, poniendo fin a su etapa en la máxima categoría.

Clasificación.

Liga OK Plata Sur : Sporting Alcoi Erum 7-4 Barça Atlètic.

Clasificación.

Liga OK Plata Femenina : No hay jornada este fin de semana. Club Promoción Patín Raspeig - Oviedo Roller HC, sábado 30 de mayo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : No hay jornada este fin de semana. Club Patinaje Coslada - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 23 de mayo de 2026 a las 19:30 horas; CD Colegio Alameda de Osuna - PAS Alcoi, sábado 23 de mayo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División : ElPozo Murcia Costa Cálida 1- 3 Servigroup Peñíscola; Quesos El Hidalgo Manzanares 3-3 Family Cash Alzira.

Vídeo de la última rueda de prensa de Valladares.

El Family Cash Alzira el que terminó pereciendo en su lucha por la permanencia. Desciende a Segunda División tras una muestra de coraje tremenda. Primero, porque remontó el tanto inicial de Daniel en poco más de un minuto (Povea e Ivi) para marcharse al intermedio con ventaja (1-2). El propio Ivi amplió hasta el 1-3 y se produjeron varias situaciones, con expulsiones de Khalid y Darrieer. Primero anotó Daniel un 10 metros (2-3) y, gracias a la superioridad, Eloy de Pablos igualó el resultado (3-3). Más tarde, Rubi marró un lanzamiento de 10 metros, aunque poco importaba ya, pues ningún resultado acabaría sonriendo a los valencianos en su lucha por permanecer en la categoría.

Clasificación y composición cuartos de final.

Segunda División : Levante UD FS. 3 5- Entrerríos Automatización.

Ascenso: Inagroup El Ejido FS.

Inagroup El Ejido FS. Playoff de ascenso: Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles.

Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles. Descenso: Avanza Jaén Paraíso Interior, Unión África Ceutí, Vulcanizados Ruiz Tafa FS.

Clasificación.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Futsal Cartonajes Pans Mataró 4-3 Feme Castellón CFS.

Clasificación.

Segunda División B Masculina : Acabada la Liga regular, el sueño de los play-offs de ascenso a la categoría de plata se iniciaron el pasado sábado 9 de mayo sin presencia de equipos de la Comunidad Valenciana. En esta primera eliminatoria han quedado exentos los seis campeones de los seis grupos de Segunda División B. Resultados de los partidos de vuelta de la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso.

Waterpolo

El conjunto masculino del Waterpolo Elx Selecte disputa los play-off que dan acceso a la categoría de plata del waterpolo español.

Por otro lado, el CW Turia cerró la temporada conservando a sus dos equipos (masculino y femenino) en Primera división, al igual que el combinado femenino del CW Elx. Entretanto, los chicos del Nou Godella aseguraron su permanencia, una temporada más en la Segunda División nacional.

Segunda División Masculina . Recta final de la competición, acabada la Fase 2, el sábado 16 de mayo de 2026 comenzó la Fase 3 con las semifinales por el título: Metropole 12-13 Waterpolo Elx Selecte y Santa Cruz de Tenerife Echeyde B 9-6 al Waterpolo Málaga fueron los resultados del partido de ida. La vuelta el sábado 23 de mayo.

Cuadro de semifinales. / RFEN

Fútbol americano

"Play-offs" de la LNFA 2: Una vez finalizada la fase territorial de la LNFA 2, Segunda División del "football" nacional, ocho equipos lucharán por el título y el ascenso a la máxima categoría en los «play-offs», que comenzarán este próximo fin de semana, 16 y 17 de mayo.

Valencia Giants (campeón de la Liga Valencia) 10-9 Reus Imperials.

Jerez Jaguars 17-10 Alicante Sharks (subcampeón de la Liga Valencia), domingo 17 de mayo a las 11:00 horas.

Los "playoffs" de la LNFA 2, la segunda categoría nacional del fútbol americano español, arrancaron este fin de semana con la disputa de los cuartos de final, tras los cuales Alcorcón Smilodons, Valencia Giants, Jerez Jaguars y Alcobendas Cavaliers certificaron su clasificación para las semifinales.

Alcorcón Smilodons logró el pase tras imponerse a Valladolid Penguins por 7-36. Su rival en semifinales será Valencia Giants, que protagonizó uno de los encuentros más igualados de la jornada al superar a Reus Imperials por un ajustado 10-9.

También ofrecieron un duelo vibrante Jerez Jaguars y Alicante Sharks, en un choque que necesitó de la prórroga para resolverse a favor del conjunto andaluz por 17-10. En semifinales, Jaguars se enfrentará a Alcobendas Cavaliers, que selló su clasificación tras derrotar a Barcelona Pagesos por 28-16. Las semifinales de la LNFA 2 se disputarán el fin de semana del 30 y 31 de mayo.

Las semifinales se disputarán el sábado 30 de mayo de 2026: Alcorcón Smilodons - Valencia Giants; Alcobendas Cavaliers - Jerez Jaguars.

Resultados y clasificación del Grupo de Levante de la LNFA2.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

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Motor : Domingo de grandes emociones de la MIR Racing Aspar Cup en el Aspar Circuit.

.Rally Ciudad de Utiel. 'Cohete' Suárez y Alberto Iglesias lograron en Utiel su tercera victoria consecutiva del S-CER 2026 en el estreno sobre tierra del campeonato, resistiendo la presión de Diego Ruiloba y confirmando el espectacular inicio de etapa junto a Calm Competició y GSS.

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Triatlón : MTRI Alicante, una edición de lleno absoluto, con la que arranca lo mejor del triatlón popular.

Baloncesto : L’Alqueria Open 3x3. Ointxe! en la categoría femenina y Estrella Roja 3x3 en la masculina se llevaron el oro, mientras que Valencia Basket 3x3 consiguió la plata en ambas categorías.

Tenis : Copa Faulconbridge. Kecmanovic vence en la final a Vallejo y se lleva la Copa Faulconbridge.

. Campeonato de la Comunitat Valenciana Infantil Sub-14. En la prueba individual masculina, Daniel Martins se proclamó campeón tras superar en la final a Adrián Ibáñez por un resultado de 6-2 y 6-3. En categoría femenina, Yelyzaveta Ksonzenko logró el título después de imponerse a Lara Sebastiá por 6-1 y retirada por lesión de la jugadora finalista.

En la competición de dobles femenino, el triunfo fue para la pareja formada por Alejandra Pelegrín y Patricia Gomar, que vencieron en la final a Ainhoa Barberá y Mariia Oliinyk por 6-2 y 6-3.

Por su parte, en dobles masculino, Luca Barclay y Antoni Ballester se alzaron con el título tras derrotar a Adrián Ibáñez y Austin Feltham por 6-4 y 7-6(5).

Atletismo : La Volta a Peu València hace disfrutar a cerca de 10.000 personas de todas las edades.

. III Marxa a Peu al Barri de Benicalap

CASTELLÓN 15-05-26 III Control AL Tipo C Castellón

CASTELLÓN 16-05-26 2ª Jornada DH Femenina Playas de Castellón

DENIA 16-05-26 III Control AL Tipo A Alicante

DENIA 16/17-05-26 Campeonato Autonómico Combinadas S14 S16 AL JECV 2026

VALENCIA TURIA 15-05-26 III Control AL Tipo B Valencia

VALENCIA TURIA 16-05-26 2º Jornada de Liga DH Femenina Diputación Valencia. Tras la segunda jornada del Campeonato de España de Clubes División de Honor Liga Iberdrola han quedado definidos los ocho clubes que disputarán la gran final por el título. El orden de clasificación es el siguiente: Diputación Valencia C.A., Facsa-Playas de Castellón, Trops-Cueva de Nerja, Super Amara BAT, Grupompleo Pamplona At., Unicaja Jaén Paraíso Interior, At. San Sebastián y L’Hospitalet At.

Encuentro I (Valencia): Diputación Valencia C.A., At. San Sebastián, Atletismo Piélagos, Avinent Manresa

Dominio total y absoluto de las anfitrionas y vigentes campeonas de España, el Diputación Valencia C.A., en un encuentro disputado en casa en el que dejaron claro que vuelven a aspirar al título nacional. Las valencianas sumaron nada menos que 218 puntos, dejando muy atrás en la clasificación al At. San Sebastián (172), Atletismo Piélagos (162) y Avinent Manresa (129).

Encuentro II (Castellón): Facsa-Playas de Castellón, Unicaja Jaén Paraíso Interior, Alcampo Scorpio 71, Tenerife CajaCanarias

El Facsa-Playas de Castellón no tuvo problemas para imponerse en casa con un total de 206 puntos. El Unicaja Jaén Paraíso Interior fue segundo con 170, mientras que Tenerife CajaCanarias terminó tercero con 139 y Alcampo Scorpio 71 cuarto con 134.

Resultados de todos los encuentros de División de Honor Masculina y Femenina y clasificaciones.

VALENCIA TURIA 16-05-26 Final Infantil AL JJMM Valencia

VALENCIA TURIA 17-05-26 Campeonato Provincial Sub-16 AL JECV Valencia

. 10K Ciutat d'Alzira Memorial Abel Signes. Clasificaciones.

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