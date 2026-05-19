CIRCUITO SOLIDARIO
Carlos Jiménez y Anna Sánchez vencen en Silla
El pasado fin de semana se disputó la cuarta prueba del Circuit Solidari del Parc Natural de l'Albufera
Carlos Jiménez, en categoría masculina, y Anna Sánchez, en femenina, se han impuesto en la cuarta prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera, disputada el pasado fin de semana en Silla.
Competición masculina
Jiménez, corredor independiente, firmó un tiempo de 31:50 para hacerse con la victoria, por delante de Ausias Sansebastián (Petit Comité Sporteam), con 32:04, y Marcos Luque (Club de Atletismo Silla), tercero con 32:44.
Competición femenina
En la prueba femenina, Anna Sánchez (Club de Atletismo Silla) cruzó la meta en 38:18. Le siguieron Mónica Soria (Granja Rinya), con un registro de 40:42, y Clara Zacarés (Assegurance Lujan Team), que completó el podio con 40:54.
Próxima carrera del Circuito
La próxima cita del circuito se celebrará el 14 de junio en El Perelló, con la V Volta a Peu, incorporada este año al calendario.
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