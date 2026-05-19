Carlos Jiménez y Anna Sánchez vencen en Silla

Carlos Jiménez, en categoría masculina, y Anna Sánchez, en femenina, se han impuesto en la cuarta prueba del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera, disputada el pasado fin de semana en Silla.

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Competición masculina

Jiménez, corredor independiente, firmó un tiempo de 31:50 para hacerse con la victoria, por delante de Ausias Sansebastián (Petit Comité Sporteam), con 32:04, y Marcos Luque (Club de Atletismo Silla), tercero con 32:44.

Carlos Jiménez, corredor independiente, firmó un tiempo de 31:50 para hacerse con la victoria. / EL CORTE INGLÉS

Competición femenina

En la prueba femenina, Anna Sánchez (Club de Atletismo Silla) cruzó la meta en 38:18. Le siguieron Mónica Soria (Granja Rinya), con un registro de 40:42, y Clara Zacarés (Assegurance Lujan Team), que completó el podio con 40:54.

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Próxima carrera del Circuito

La próxima cita del circuito se celebrará el 14 de junio en El Perelló, con la V Volta a Peu, incorporada este año al calendario.