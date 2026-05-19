El Circuito de Carreras Populares de Valencia celebra este domingo su prueba número 200

El Circuito Caixa Popular de Carreras Populares de la ciudad de València celebra este domingo 24 de mayo su prueba número 200 con la VIII Carrera Marta Fernández de Castro. La cita, la quinta del calendario de este año, está organizada por la Fundación Deportiva Municipal y el Team 3FdC y recorrerá el distrito de Camins al Grau.

En palabras de la concejala de Deportes, Rocío Gil, “será una cita muy emotiva para el running valenciano, ya que supone alcanzar las 200 pruebas disputadas desde que el circuito comenzó el 10 de abril de 2005”.

Homologada desde 2023, esta 5K “se caracteriza por su elevada participación y una amplia nómina de atletas en busca de registros oficiales”, ha apuntado la edil, quien también ha dado otras cifras como las más 40.000 participaciones y los 30.000 metros recorridos en tan sólo ocho ediciones.

Recorrido

El Paseo de la Alameda, en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, será escenario de la salida y la meta de esta prueba que recorrerá la plaza de Europa, la calle Tomás de Montañana, la avenida del Port o la calle Menorca en un trazado que transcurre entre avenidas, largas, rectas y con pocas curvas, que convierten el trazado en uno de los más rápidos del circuito.

La VIII Carrera Marta Fernández de Castro tendrá su salida en el Paseo de la Alameda 47-A, recorriendo los barrios de Penya-Roja y La Creu del Grau en un recorrido de 5.000 metros homologados. / FDM VALENCIA

El año pasado participaron en esta cita más de 5.000 personas. En la presente edición, hasta la fecha, se han registrado 1300 personas, en su mayoría en la modalidad competitiva. Asimismo, 350 participantes realizarán la prueba en la modalidad ‘A tu ritmo’ y casi un centenar participará en las pruebas para menores de 14 años.

Inscripciones y dorsales

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta este jueves 21 de mayo en el enlace.

Como es habitual, la recogida previa del dorsal se puede realizar en la tienda Intersport del Parque Comercial Ademuz el viernes 22 de mayo, en horario de 17:30 a 20:30 horas, y el sábado 23 de mayo, de 10:00 a 20:30 horas El día de la carrera se puede recoger 90 minutos antes de la prueba en la zona de salida.

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800.000 participantes y 1’5 millones de metros recorridos

La concejala ha recordado: “Dos décadas después de su estreno, y con siete nombres diferentes, en esas 200 carreras, el Circuito de Carreras Populares de València ha organizado 38 pruebas distintas que han reunido a 800.000 participantes procedentes de más de 40 países”. “Se han recorrido más de 1.5 millones de metros y se han apoyado 13 causas solidarias distintas”, ha añadido.

Además, el circuito ha transcurrido por todos los barrios de València, incluidas las pedanias de El Palmar y Benimàmet. “Calles históricas del centro y grandes avenidas de nuevos barrios han acogido estas carreras populares que se han corrido por tierra, asfalto y por la arena de la playa, y los participantes han cruzado la meta en lugares emblemáticos como los estadios de Mestalla y Ciutat de València, en el Velódromo Luis Puig o en el Estadio de Atletismo del Tramo III del Jardín del Turia”, ha celebrado Rocío Gil.

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Por lo que respecta a la VIII Carrera Marta Fernández de Castro, ha reiterado que es la quinta prueba del XXI Circuit Caixa Popular de Carreras Populares de la ciudad de València, la segunda que se celebra en mayo y penúltima antes del parón estival”. “Tras esta cita, llegará la ‘VII Volta a Peu Runners Ciudad de València’, el 14 de junio; la XLVIII Volta a Peu als Barris de Sant Macel·lí i Sant Isidre, prevista para el 20 de septiembre, y la XVI Volta a Peu de les Falles, programada para el 4 de octubre, con la que concluirá la presente edición del circuito”, ha concluido.