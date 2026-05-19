Léleman Conqueridor abre inscripciones para el Campus de Tecnificación 2026

El Léleman Conqueridor ha abierto el plazo de inscripción para su Campus de Tecnificación, un programa específico orientado al desarrollo y mejora de las habilidades en voleibol en edades de formación. El campus se desarrollará en el Pabellón Polideportivo Nou Moles, del 22 de junio al 31 de julio, en horario de mañana de 9:00 a 13:00 horas. La actividad se divide en seis semanas independientes, permitiendo a cada jugador o jugadora inscribirse en una o varias semanas según su disponibilidad.

Aprendizaje progresivo y la mejora técnica

A diferencia de las jornadas de captación, este campus está enfocado en el aprendizaje progresivo y la mejora técnica de los participantes mediante un trabajo estructurado y adaptado. La Tecnificación estará dirigida a jugadores y jugadoras nacidos antes de 2018, sin límite de edad superior. Los grupos se organizarán teniendo en cuenta tanto la edad como la experiencia previa, garantizando así un entorno equilibrado y un trabajo adaptado al nivel de cada participante.

Uno de los aspectos diferenciales del Campus Conqueridor será la participación de jugadores del primer equipo del Léleman Conqueridor, que estarán presentes durante las sesiones como apoyo, referencia y motivación para los más jóvenes, acercando el modelo de trabajo del club a la base. Durante las sesiones se trabajarán los fundamentos técnicos básicos del voleibol, la comprensión del juego y la toma de decisiones, además de dinámicas cooperativas y situaciones reales adaptadas al nivel. El objetivo principal es que cada jugador progrese a su ritmo, mejore su coordinación y construya una base sólida que le permita evolucionar dentro del deporte.

Uno de los aspectos diferenciales del Campus Conqueridor será la participación de jugadores del primer equipo del Léleman Conqueridor. / LÉLEMAN CONQUERIDOR VALENCIA

Precios

El precio del campus de tecnificación es de 90 euros por semana, con un precio reducido de 80 euros por semana a partir de la inscripción en tres semanas consecutivas. Además, todos los participantes recibirán una camiseta oficial del campus incluida en la inscripción. El campus ofrece también servicios opcionales de permanencia matinera (8:00 a 9:00) y permanencia de comedor (13:00 a 15:00), con un coste de 10 euros por semana cada servicio, así como opción diaria de 3 euros al día. Este servicio de comedor requerirá que el jugador o jugadora traiga su propia comida.

Las plazas son limitadas, ya que los grupos serán reducidos para asegurar una correcta atención y evolución de cada jugador durante el campus.

Semanas disponibles

Semana 1 (del 22 al 26 junio); semana 2 (del 29 de junio al 3 de julio); semana 3(del 6 al 10 julio); la semana 4 (del 13 al 17 de julio); semana 5 (20 al 24 de julio); y la semana 6 (27 al 31 julio).

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Como cierre especial de la tecnificación,, todos los participantes disfrutarán de una merienda de despedida el 31 de julio en el Bar Hermanos Barberá, junto a compañeros, entrenadores y miembros del club.