La Nucía referente en Turismo Deportivo en un encuentro de “Creaturisme”

Turisme Comunitat Valenciana, en el marco de la estrategia del programa “Creaturisme” realiza una jornada de Benchmarking en La Nucía, dentro del programa Mediterráneo Activo-Deportivo, que ha reunido 20 empresarios y entidades de las tres provincias. En esta jornada se ha puesto a “La Nucía, Ciudad del Deporte” como ejemplo de buenas prácticas y modelos de gestión y promoción, transferibles a otros lugares.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, ha realizado una presentación de “los proyectos de Turismo Deportivo de La Nucía” y posteriormente las personas inscritas a este “Benchmarking Turismo Deportivo La Nucía”, han visitado las instalaciones de la Ciudad Deportiva de La Nucía. El primer edil fue presentado por Diego Ramírez, responsable de Creaturisme y Joaquín Vilanova, técnico de Turisme CV. El acto también contó con la presencia de Gemma Márquez, concejala de Turismo.

El modelo de éxito de La Nucía vinculado al “deporte” ha convertido al municipio en un “caso de estudio” y ejemplo de gestión “público-privada”

“La Nucía, Ciudad del Deporte”

En su intervención Bernabé Cano habló de cómo surgió la idea de “La Nucía, Ciudad del Deporte” hace 25 años y cómo ha sido su evolución hasta la actualidad, así como la importancia de fomentar la inversión “público-privada”.

Cano comentó como el deporte se ha convertido en el “eje vertebral y motor económico del municipio, atrayendo la inversión privada de diferentes sectores: educación, cultura, sanidad, comercial, hotelero y restauración. Nuestro modelo de “La Nucía, Ciudad del Deporte” ha superado nuestras mejores expectativas, además de posicionarnos a nivel nacional e internacional. El deporte se ha convertido en el motor económico del municipio y ha fomentado la transversalidad con otros sectores, situando a La Nucía como referente del turismo, deporte e innovación”.

Continuó su intervención describiendo las 450.000 m2 de instalaciones deportivas y las futuras “con las que superaremos los 900.000 m2, convirtiéndonos en una las ciudades deportivas más grandes de Europa”.

Noticias relacionadas

Visita instalaciones y Networking

Después de la presentación de los proyectos de turismo deportivo de La Nucía por parte de Bernabé Cano, los 20 asistentes al “Benchmarking Turismo Deportivo La Nucía” de Creaturisme, visitaron las instalaciones de la Ciudad Deportiva Camilo Cano, para conocerlas de “primera mano y conocer su modelo de gestión”.