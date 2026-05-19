NATACIÓN
Valencia reúne a la élite internacional de la Artística Máster en un Open histórico
En esta sexta edición participaron clubes procedentes de Castilla-La Mancha, Illes Balears, Madrid, Catalunya y la Comunitat Valenciana, además de representantes internacionales de Estonia y Países Bajos
J. R.
La piscina del polideportivo Nou Moles de Valencia se convirtió este pasado fin de semana en el gran escenario de la natación artística máster con la celebración del VI Open Sénior y Máster de la Comunitat Valenciana, una cita que reunió a 120 deportistas de 15 clubes y tres países en una jornada marcada por el alto nivel competitivo, la experiencia internacional y el ambiente festivo.
La competición, que estuvo organizada por la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana (FNCV), contó con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal y de la empresa Fibra Valencia.
El campeonato confirmó el crecimiento y la consolidación de esta disciplina en categoría máster y senior, tanto por participación como por calidad deportiva. En esta sexta edición participaron clubes procedentes de Castilla-La Mancha, Illes Balears, Madrid, Catalunya y la Comunitat Valenciana, además de representantes internacionales de Estonia y Países Bajos.
Participantes
Entre los clubes participantes destacaron el CDE Calipso (Madrid), con 30 deportistas; Acqua Sincro El Puig, con 15; Club Mediterránea (Palma), con 9; Stadio Alicante y Azahar Sincro, ambos con 8 deportistas; así como el club estonio Eesti Veespordialade Kool y el C.E. Mediterrani de Barcelona, con 7 participantes cada uno.
Reconocidas figuras y deportistas con proyección
La cita reunió de la FNCV además a algunas de las figuras más reconocidas de la natación artística nacional e internacional. Entre ellas sobresalió la presencia de Elsa Gracia, integrante de la selección española absoluta en el Mundial de Perth 1991 y campeona mundial y europea máster; así como Hilde Orfila, también internacional absoluta con España en el citado campeonato mundial.
El Open contó igualmente con deportistas de gran proyección y palmarés reciente, como Natalie Baker (Stadio Alicante), subcampeona de Europa infantil en 2021 con la selección española y primera medallista internacional valenciana de la historia, o Ainara Mota, bronce nacional senior en solo libre en 2024.
En categoría Máster también participaron referentes internacionales como Olga López y Javier García-Andrade, del club Azahar Sincro, ambos medallistas europeos Máster en 2022 en las modalidades de solo y dúo mixto.
Valencia, punto de encuentro de la natación artística
La jornada dejó imágenes de gran belleza técnica y artística, consolidando a Valencia como uno de los principales puntos de encuentro de la natación artística Máster en España y reforzando el crecimiento de una disciplina que combina deporte, expresión artística y pasión por la competición a cualquier edad.
“Este Open vuelve a demostrar el enorme nivel y la vitalidad de la natación artística máster, además de la capacidad de Valencia para acoger eventos deportivos de referencia internacional”, destacaron desde la organización.
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