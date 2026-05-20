Alejandro Blanco estará en el 10º Congreso de Gestión del Deporte del Roig Arena

La Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunitat Valenciana (GEPACV) ha anunciado oficialmente al primer gran ponente confirmado para el 10º Congreso de Gestión del Deporte, que tendrá lugar los próximos 1 y 2 de octubre de 2026 en el Auditorio del Roig Arena de Valencia. Se trata de Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), una de las figuras más influyentes y reconocidas del deporte español a nivel institucional y de gestión.

Publicación de GEPACV en Facebook sobre el 10º Congreso de Gestión del Deporte en El Roig Arena.

Con una amplia trayectoria vinculada al liderazgo deportivo y al desarrollo del movimiento olímpico en España, Alejandro Blanco participará en el congreso con la ponencia “Retos y proyectos del Comité Olímpico Español”, donde abordará los desafíos actuales del deporte, las líneas estratégicas del COE y la evolución de la gestión deportiva en un contexto de transformación constante.

La confirmación de Alejandro Blanco supone un importante impulso para esta edición del congreso, que coincidirá además con el 10º aniversario de este evento organizado por GEPACV, consolidado ya como una de las principales citas nacionales vinculadas a la gestión deportiva.

Primer ponente confirmado del 10º Congreso de Gestión del Deporte de GEPACV. / GEPACV

“Gestionando el cambio y construyendo el futuro de la gestión deportiva”

Bajo el lema “Gestionando el cambio y construyendo el futuro de la gestión deportiva”, el congreso reunirá durante dos jornadas a profesionales, instituciones, empresas, federaciones, gestores deportivos y entidades referentes del sector, en un espacio centrado en la innovación, el liderazgo, las tendencias y los retos de futuro de la industria deportiva.

La celebración del evento en el Roig Arena refuerza también la apuesta de GEPACV por seguir creciendo y posicionando a la Comunitat Valenciana como un territorio de referencia en materia de gestión deportiva y organización de grandes eventos.

Desde la organización se ha confirmado además que en las próximas semanas se irán anunciando nuevos ponentes, contenidos y actividades que formarán parte del programa oficial del congreso.

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Las inscripciones para asistir al 10º Congreso de Gestión del Deporte ya se encuentran abiertas. Puedes solicitar información en gepacv@gepacv.org