Begoña Garrido firma un regreso histórico a la esgrima internacional con cinco medallas y la mirada puesta en el ciclo paralímpico.

El Club de Esgrima La Robera Sala d’Armes celebra el magnífico regreso de la tiradora Begoña Garrido a las pistas internacionales.

Tras un parón obligado de dos años debido a una severa lesión funcional en su mano derecha y después de un complejo proceso que requirió un total de siete cirugías, la deportista ha demostrado una capacidad de superación extraordinaria al conquistar cinco metales internacionales en lo que va de temporada. Este éxito se consolida gracias a la gran complicidad con su nueva maestra de armas, Laura Pérez Aguado, con quien ya prepara el nuevo ciclo paralímpico.

El Club de Esgrima La Robera Sala d’Armes celebra el magnífico regreso de la tiradora Begoña Garrido a las pistas internacionales. / Club de Esgrima La Robera Sala d’Armes

Trayectoria

La racha ganadora comenzó el pasado mes de febrero en el Campeonato Nacional de Baviera (Alemania). En esta cita, Garrido firmó un triplete histórico al colgarse la medalla de oro en espada, el oro en florete y la plata en sable. La racha competitiva ha continuado recientemente en la Copa del Mundo Satélite de Orange (Francia), donde la tiradora obtuvo un doble podio con sendos bronces en espada y florete, además de un meritorio quinto puesto en la modalidad de sable.

Este regreso por todo lo alto se fundamenta en el esfuerzo diario de esta gran deportista y en una alianza deportiva clave. La incorporación de la maestra Laura Pérez Aguado ha marcado un punto de inflexión. Pérez Aguado, quien también ejerce como árbitra internacional paralímpica, aporta un dominio absoluto del reglamento que le permite diseñar tácticas innovadoras.

El estilo de entrenamiento de una mujer maestra de esgrima marca la diferencia en el circuito, aportando frescura, rigor técnico y un valor incalculable a la categoría femenina del juego paralímpico. Las nuevas estrategias en pista ya han demostrado su eficacia con estos últimos resultados, y el tándem formado por maestra y alumna avanza con energías renovadas hacia los próximos retos internacionales con la firme convicción de sumar más medallas.

Begoña Garrido firma un regreso histórico a la esgrima internacional. / Club de Esgrima La Robera Sala d’Armes

Séptimo galardón para el documental de La Robera

La alegría del club es doble este fin de semana gracias al éxito del documental “El corazón y la espada” producido por el Club de Esgrima La Robera Sala d’Armes y mi cine inclusivo, con la financiación de Caixabank. La obra audiovisual ha recibido su séptimo premio en festivales de cine de carácter nacional.

En esta ocasión, el documental se hizo con el galardón de la categoría oficial en el festival FICDA, Festival Internacional de cine para la Diversidad, organizado por la asociación ADACAM en Sagunto, consolidando así la labor de visibilización y difusión de los valores de este deporte como herramienta de inclusión.