El Spain Sail Grand Prix | Valencia se celebrará el 4 y 5 de septiembre de 2027

El Rolex SailGP Championship, el campeonato de carreras náuticas más emocionante, llega a Asia. Se ha anunciado que Hong Kong será la sede de la prueba inaugural del calendario provisional de 2027, formando parte así del elenco de ciudades que acoge esta competición. Esta ciudad, junto a una nueva en Italia (todavía por desvelar a finales de mes) se suman a Valencia, que estará presente por segundo año consecutivo como parte del calendario global más ambicioso de la prueba hasta la fecha. Así, ha quedado confirmado que el Spain Sail Grand Prix | Valencia volverá a la capital del Turia los próximos 4 y 5 de septiembre de 2027.

La que será la séptima temporada se desarrollará en 13 ciudades de Asia, Australia, Europa, América y Oriente Medio, entre las que se encuentra la capital del Turia . El anuncio llega apenas cuatro meses antes de la que será la primera edición de este evento en la ciudad en 2026, donde la flota de catamaranes F50 se dará cita frente miles de espectadores en aguas del Meditérráneo los próximos 5 y 6 de septiembre. El campo de regatas, ubicado frente a la playa de la Malvarrosa, ofrecerá a los fans una espectacular vista de las carreras junto a la costa donde los equipos compiten a velocidades que superan los 100 km/h.

Sir Russell Coutts sobre la inclusión de Hong Kong

Para celebrar las noticias, Sir Russell Coutts CEO y cofundador de SailGP ha declarado: "la temporada 2027 de SailGP supone un gran paso adelante, lo que refleja tanto la magnitud de nuestra ambición como la fuerza de la demanda que estamos observando por parte de ciudades y partners de todo el mundo que desean formar parte del campeonato".

Además, Coutts ha señalado: "Hong Kong es un destino world-class para la SailGP, y esperamos que esta sede genere un gran interés comercial y ofrezca a los aficionados una experiencia inigualable. Victoria Harbour está diseñada para las carreras cercanas a la costa por las que SailGP está siendo conocido en todo el mundo".

Este anuncio supone un hito clave en el continuo crecimiento internacional de SailGP. "China representa una oportunidad estratégica de crecimiento a largo plazo para SailGP", dijo Coutts. "Dado su rápido ascenso hasta situarse entre los principales países en la vela olímpica, el gran interés que ya despierta entre el público y el potencial para un equipo en el futuro, no podríamos estar más contentos de traer SailGP a la "ciudad mundial" de Asia el próximo mes de enero, junto con nuestros partners a nivel mundial y de la región".

Valencia acoge una nueva edición de SailGP

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha declarado que en Valencia "estamos preparados para vivir las próximas ediciones de SailGP y redescubrir con ellas nuestro campo de regatas, el mejor escenario posible para disfrutar de esta competición de máximo nivel".

"Tenemos unas condiciones náuticas extraordinarias para acoger este tipo de citas deportivas que, además de su impacto deportivo, generan un retorno directo a la ciudad y vuelven a poner nuestra imagen de gran ciudad en el mapa internacional", ha manifestado la alcaldesa.

A su vez, el Vicepresidente segundo y Conseller de Presidencia de la Generalitat, José Díez ha destacado que el anuncio de la ciudad de València como sede del Rolex SailGP Championship en 2027 "supone un reconocimiento a la capacidad de la Comunitat Valenciana para proyectarse al mundo a través de grandes acontecimientos deportivos vinculados al mar, la innovación y la excelencia organizativa". Asimismo, ha señalado: "La presencia de València en el calendario internacional de SailGP consolida el posicionamiento de nuestro territorio como referencia mediterránea para la celebración de eventos globales capaces de generar proyección internacional, actividad económica y prestigio de marca".

Acoger en València esta prueba de SailGP en 2027, será "una nueva oportunidad de poner en valor la Comunitat Valenciana y además con una mirada integral, 360º, ya que los millones de espectadores de esta competición náutica podrán comprobar la capacidad de organización de grandes eventos, así como en materia deportiva, turística, y económica que tiene esta tierra", ha concluido el vicepresidente segundo.

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó comentó: "SailGP supone una gran oportunidad para seguir posicionando a nuestra provincia como referente turístico y deportivo del Mediterráneo, generando impacto económico, visitantes y promoción para nuestros pueblos. Este tipo de citas ayudan a enseñar al mundo todo lo que somos: una provincia abierta, moderna, acogedora y con un enorme potencial ligado al mar, al turismo y a la calidad de vida".

Por su parte, Diego Botín, piloto de Los Gallos SailGP Team y oro olímpico ha afirmado: "Es muy emocionante poder confirmar un nuevo Gran Premio en España y que podamos competir otro año en Valencia. Todavía no hemos tenido la suerte de poder debutar en aguas mediterráneas en nuestro país, pero será al final del verano y tenemos muchas ganas. Competir en casa siempre es muy especial y el calor de nuestra marea roja es imbatible".

Las novedades del calendario 2027

La temporada 2027 comienza en el icónico Victoria Harbour de Hong Kong el 23-24 de enero de 2027. Enmarcado en uno de los skylines más reconocibles del mundo, el Hong Kong Sail Grand Prix marca la pauta de un calendario de campeonatos mundiales que combina ciudades anfitrionas consolidadas con nuevos mercados estratégicos.

Desde Hong Kong, el Rolex SailGP Championship volverá a Perth, en la Australia occidental, una de las sedes más rápidas y exigentes en el calendario.

Tras la gira norteamericana por San Francisco, Bermudas, Halifax y Nueva York, el campeonato se traslada a Europa para afrontar un apretado calendario de verano que comienza en Portsmouth, donde las carreras cerca de la costa y las gradas repletas han convertido a la prueba británica en una de las paradas más destacadas del calendario.

Desde allí, SailGP regresa a Sassnitz, en la costa báltica de Alemania, y a Valencia, en el corazón del mediterráneo, antes de llegar al último destino europeo en Italia, la ciudad será desvelada más adelante este mes.

La temporada se acerca a su fin con dos pruebas consecutivas en Río de Janeiro y Dubái, que nos muestran dos de los destinos más visualmente espectaculares del campeonato. El espectacular litoral de Río y su ambiente lleno de energía proporcionan un escenario ideal para el sprint final hacia los eventos decisivos del campeonato, antes de que SailGP regrese a Dubái -un hub comercial y estratégico clave para la liga- de cara a la Gran Final de la temporada 2027 del Campeonato Rolex SailGP, que se celebrará a finales de año y cuya sede se confirmará en los próximos meses.

Un gran número de eventos del calendario de 2027 volverán en 2028 y más allá bajo acuerdos multi-temporada, lo que refleja la tendencia general de SailGP hacia colaboraciones a largo plazo con las sedes y una inversión sostenida en mercados clave. Este enfoque ofrece una mayor seguridad a los equipos, los partners y las ciudades anfitrionas, al tiempo que permite a la liga fomentar una mayor implicación de los aficionados y crear experiencias de evento más impactantes con el paso del tiempo.

Cada parada del calendario aporta una identidad propia al campeonato, con carreras en puertos de fama mundial. En conjunto, conforman una marca global de deporte y una propiedad dedicada al entretenimiento diseñada para ofrecer un calendario anual de eventos constante con emocionantes carreras y experiencias premium tanto para los aficionados, como para los partners.

Las entradas para los eventos de la temporada 2027 saldrán a la venta próximamente. Para obtener más información visita SailGP.com/2027 – y suscribirte a SailGP+ para disfrutar de acceso exclusivo a la preventa y oportunidades de compra prioritaria de entradas –. Algunas fechas y sedes siguen siendo provisionales por el momento.

Calendario de la temporada 2027

● 23-24 ENE – Hong Kong Sail Grand Prix

● FEB 2027 – Australia Sail Grand Prix | Perth

● 3-4 ABR – San Francisco Sail Grand Prix

● 1-2 MAY – Apex Group Bermuda Sail Grand Prix

● 15-16 MAY – Canada Sail Grand Prix | Halifax

● 5-6 JUN – New York Sail Grand Prix

● 24-25 JUL – Emirates Great Britain Sail Grand Prix | Portsmouth

● 14-15 AGO – Germany Sail Grand Prix | Sassnitz

● 4-5 SEP – Spain Sail Grand Prix | Valencia

● 11-12 SEP – Italy Sail Grand Prix

● 9-10 OCT– Enel Rio Sail Grand Prix

● 20-21 NOV – Emirates Dubai Sail Grand Prix, presentado por DP World

● TBC NOV / DIC – Rolex SailGP Championship Gran Final Temporada 2027