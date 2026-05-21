Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

Euroliga: Final Four, semifinales: Olympiacos – Fenerbahçe, viernes 22 mayo a las 17:00 horas; Valencia - Real Madrid, viernes 22 mayo, a las 20:00 horas.

Final: ganadores de las semifinales, domingo 24 de mayo a las 20:00 horas.

Valencia Basket - Real Madrid: Hora y donde ver la Final Four de la Euroliga.

La gran novedad de la Final Four: la Euroliga elimina el partido por el tercer puesto.

El Valencia Basket, intocable en Grecia.

El Valencia Basket, frente a las 16 Euroligas ganadas por sus tres rivales en Atenas.

Scariolo, a por el Valencia Basket: "El Real Madrid es el Real Madrid siempre".

Cara y cruz en los precedentes contra un Real Madrid que tiene la baja clave de Tavares.

Liga ACB : Casademont Zaragoza - Valencia Basket, martes 26 de mayo de 2026 a las 21:15 horas; Valencia Basket - Dreamland Gran Canaria, viernes 29 de mayo a las 14:00 horas en el Roig Arena; Barça - Valencia Basket, domingo 31 de mayo a las 19:00 horas.

La semana loca que le queda al Valencia Basket tras la Final Four de la Euroliga... previa al playoff ACB.

Clasificación.

Primera FEB : Play-offs cuartos de final. Movistar Estudiantes (2º) vs HLA Alicante (9º)

J.1: Movistar Estudiantes vs HLA Alicante (93-77 | 1-0) | MVP: S. García - 24 val.

J.2: Movistar Estudiantes vs HLA Alicante (74-67)

J.3: Viernes 22 mayo: HLA Alicante - Movistar Estudiantes | 20:00 h. | Pabellón P. Ferrándiz (Alicante)

J.4: Domingo 24 mayo: HLA Alicante - Movistar Estudiantes | 12:00 h. | Pabellón P. Ferrándiz (Alicante)

J.5: 28-29 mayo | Por determinar | Pabellón A. Magariños (Madrid).

Segunda FEB : La Segunda FEB 2025/26 coronó como campeón al Coto Córdoba.

Así quedan las semifinales del play-off: Bueno Arenas Albacete Basket - Amics Castelló, domingo 24 de 2026 a las 12:30 horas (partido de ida).

Tercera FEB : Badajoz y Alginet serán las sedes de las Fases Finales de Tercera FEB que se disputarán del 28 al 31 de mayo.

GRUPO A (Badajoz)

Subgrupo 1 : CB Tres Cantos (1B), Pujol Mollerussa (2C), Vitaly La Mar BCBadajoz (2D), Velabasket CB Sueca (4E)

Subgrupo 2 : TQ CB Prat (1C), Uros de Rivas (2B), CB Puerto Sagunto (2E) y Ulacia ZKE (3A)

GRUPO B (Alginet)

Subgrupo 3 : Damex CB Algeciras (1D), Oposita Marín Ence Peixegalego (2A), Movistar Estudiantes (3B), CMG Hidraúlica NB Torrent (3A),

Subgrupo 4 : Rigalli-Alginet (1E), Teknei Bizkaia Zornotza (1A), DM Group Mollet (3C), Jaén Paraíso Interior FS (3D)

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood) .

Camino a la Final, octavos y cuartos de final. Horarios.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL : Viveros Herol Balonmano Nava - Horneo EÓN Alicante, viernes 22 de mayo a las 21:00 horas.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola : Ya sin representación de equipos de la comunidad Valenciana, estas son las semifinales por el título.

Play-Down. BM Morvedre y Prestigio ya han logrado la permencian. Quinta jornada: BM. Morvedre - Caja Rural Aula Valladolid, sábado 23 de mayo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón René Marigil; Elda Prestigio - Zonzamas Plus Car Lanzarote, sábado 23 de mayo de 2026 a las 19:00 horas en el Pabellón Ciudad de Elda Florentino Ibáñez.

Clasificación.

El BM. Morvedre sella su continuidad en la Liga Guerreras Iberdrola.

División de Honor Plata Masculina : Así queda el play-off de ascenso, Fertiberia Puerto Sagunto - Anaitasuna, sábado 23 de mayo de 2026 a las 18:00; UBU San Pablo Burgos - Fundación Agustinos Alicante, sábado 23 de mayo de 2026 a las 20:30 horas. La final, entre los ganadores de ambas semifinales, dará comienzo el domingo a las 12:30 horas.

El Pabellón Port de Sagunt, preparado para la fase de ascenso a ASOBAL.

Cuadro clasificatorio.

Rugby

División de Honor : Play-off por el título: El Huesitos La Vila pone fin a la temporada tras perder ante el Alcobendas.

Así quedan las semifinales.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso : El CAU Valencia se medirá al Getxo en las semis del ascenso tras vencer al Soto. Las semifinales arrancarán el fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026.

Fase Final.

Hockey hierba

La División de Honor B bajó el telón de la Fase Final confirmando a los equipos que lucharán por el título liguero en la Final Four y certificando los respectivos objetivos de permanencia para los equipos valencianos. El Carpesa ascendió a la Liga IATI, el Valencia buscará el ascenso a la Liga Iberdrola en la Final 4, mientras que el Xaloc, la UA-San Vicente (masculino) y los dos equipos del Giner de los Ríos militarán otro año más en la categoría de plata. El 'Sanvi' femenino materializó el descenso de categoría.

Balance DHB: Ascenso, Final 4, permanencia y descenso.

La Final 4 de División de Honor B ya conoce sus cruces de semifinales en categoría masculina y femenina. La fase decisiva de ambas Ligas se disputará en las instalaciones del Real Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) los días 29 y 30 de mayo. El viernes 29 tendrán lugar las semifinales, mientras que el sábado 30 se jugarán las dos finales.

División de Honor B Femenina

Semifinal 1 – 13:30 horas

Valencia CH vs RC Jolaseta

Semifinal 2 – 18:00 horas

HC Sant Cugat vs Vallès Esportiu

DHB FEMENINA. / FEH

División de Honor B Masculina

Semifinal 1 – 15:45 horas

Vallès Esportiu vs Egara 1935

Semifinal 2 – 20:15 horas

HC Sant Cugat vs Pedralbes HC

Hockey patines

Liga OK Masculina : Con la fase regular finalizada, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por levantar el título de liga: Hockey Club Liceo, Barça, Igualada Rigat HC, Calafell la Menorquina, Reus Deportiu Brasilia, CP Voltregà Movento Stern, CE Noia Freixenet y Pons Lleida.

Los play-offs arrancaron el sábado 16 de mayo con los cuartos de final, dando inicio a la fase decisiva de la temporada.

En la zona baja CH Caldes Recam Làser, Innoaesthetics HC Sant Just y Cerdanyola Club d’Hoquei descienden a la OK Plata, poniendo fin a su etapa en la máxima categoría.

Liga OK Plata Sur : Acabó la temporada. El Sporting Alcoi venció al FC Barcelona (7-4) en la última jornada de liga disputada el pasado fin de semana. Los de Pere Cañellas afrontaban este partido con la intención de devolver el cariño a su afición tras haber sellado la permanencia, después del empate ante el Vendrell en la jornada anterior. Se acabó una temporada histórica en la que el Sporting Alcoi ha conseguido superar los problemas de ser el novato de la categoría y ha demostrado que ha llegado para quedarse.

Liga OK Plata Femenina : No hay jornada este fin de semana. Club Promoción Patín Raspeig - Oviedo Roller HC, sábado 30 de mayo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : Club Patinaje Coslada - Club Promoción Patín Raspeig, sábado 23 de mayo de 2026 a las 19:30 horas; CD Colegio Alameda de Osuna - PAS Alcoi, sábado 23 de mayo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Playoff por el título: Barça, ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas. Composición cuartos de final.

Barça, ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas. Composición cuartos de final. Descenso: Family Cash Alzira, ATP Iluminación Ribera Navarra.

Segunda División : Acabó la temporada para el Levante UD FS.

Ascenso: Inagroup El Ejido FS.

Inagroup El Ejido FS. Playoff de ascenso : Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles.

Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles. Descenso: Avanza Jaén Paraíso Interior, Unión África Ceutí, Vulcanizados Ruiz Tafa FS.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Futsal Cartonajes Pans Mataró 4-3 Feme Castellón CFS. El Feme Castellón cedía por la mínima ante el Futsal Cartonajes Pans Mataro y certificaba su descenso matemático de categoría, ya que además su principal rival directo, el AECS L’Hospitalet sacaba adelante su compromiso en el derbi ante el FS Sabadell. A las castellonenses las acompañan en la pérdida de categoría, System Cars Avenida Alagón, CN Caldes, y el SD Hispania Yecla, que cedía ante el Entrerríos Automatización.

Clasificación.

Segunda División B Masculina : Acabada la Liga regular, el sueño de los play-offs de ascenso a la categoría de plata se iniciaron el pasado sábado 9 de mayo sin presencia de equipos de la Comunidad Valenciana.

Waterpolo

El conjunto masculino del Waterpolo Elx Selecte disputa los play-off que dan acceso a la categoría de plata del waterpolo español.

Por otro lado, el CW Turia cerró la temporada conservando a sus dos equipos (masculino y femenino) en Primera división, al igual que el combinado femenino del CW Elx. Entretanto, los chicos del Nou Godella aseguraron su permanencia, una temporada más en la Segunda División nacional.

Segunda División Masculina . Comenzó la Fase 3 con las semifinales por el título: Metropole 12-13 Waterpolo Elx Selecte y Santa Cruz de Tenerife Echeyde B 9-6 al Waterpolo Málaga fueron los resultados del partido de ida.

Vuelta: Waterpolo Elx Selecte - Metropole, sábado 23 de mayo de 2026 a las 12:00 horas en la Piscina del Pabellón Esperanza Lag; Waterpolo Málaga - Santa Cruz de Tenerife Echeyde B, sábado 23 de mayo de 2026 a las 18:00 horas.

Publicación de Facebook sobre el partido de ida.

Publicación de Facebook sobre CWElx.

Fútbol americano

"Play-offs" de la LNFA 2: Una vez finalizada la fase territorial de la LNFA 2, Segunda División del "football" nacional, ocho equipos lucharán por el título y el ascenso a la máxima categoría en los «play-offs», que comenzaron el pasado fin de semana, 16 y 17 de mayo.

Las semifinales se disputarán el sábado 30 de mayo de 2026: Alcorcón Smilodons - Valencia Giants; Alcobendas Cavaliers - Jerez Jaguars.

Horarios y clasificación del Grupo de Levante de la LNFA2.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Baloncesto : Exhibición Harlem Globetrotters, domingo 24 de mayo de 2024 en el Roig Arena. Valencia se suma a La Gira de los 100 años de los Harlem Globetrotters.

Polideportivo : XVII Olimpiada Infantil, sábado 23 de mayo de 2026 de 08:30 a 13:00 horas en las pistas azules del Estadi del Turia (Tramo III).

Atletismo : VIII Marta Fernández de Castro, domingo 24 de mayo de 2026 a las 09:00 horas. El Circuito de Carreras Populares de Valencia celebra este domingo su prueba número 200.

Encuentro Internacional ESP-POR (4x100 m y 4x400 m) / Villafranca de los Barros - Badajoz. Fecha: 20/05/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: RFEA

II Campeonato Iberoamericano Máster / Lima (PER). Fecha: 22/05/26 - 27/05/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: AIA

IV Control Federado Tipo A - Delegación de Valencia / Xàtiva - Valencia. Fecha: 23/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Xàtiva

Campeonato Provincial Equipos Sub-12 AL JECV Valencia / Valencia (Turia). Fecha: 23/05/26 / Hora: 16:00 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.L'Eliana

Copa de Europa de Clubes / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 23/05/26 - 24/05/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: Delegación Castellón. Castelló volverá a situarse en el epicentro del atletismo europeo con la celebración de la European Champions Clubs Cup, una de las competiciones más importantes del calendario continental que se disputará los próximos 23 y 24 de mayo en las pistas de atletismo Gaetà Huguet. El campeonato, organizado por el Facsa Playas de Castellón, reunirá a cerca de 500 de los mejores atletas de Europa pertenecientes a clubes campeones nacionales de países como Chequia, Eslovaquia, Finlandia, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Serbia y Turquía.

La competición arrancará el sábado 23 de mayo desde las 15.45 hasta las 20.30 horas, mientras que el domingo 24 de mayo las pruebas se celebrarán entre las 9.30 y las 14.00 horas, momento en el que tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos.

Campeonato Provincial Sub-12 Individual ST JECV Alicante / Elche - Alicante. Fecha: 23/05/26 / Jornada: T / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Decatlon

Campeonato Autonómico Individual Sub-16 JECV al Aire Libre / Elche - Alicante. Fecha: 23/05/26 / Hora: 10:00 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: J.A. Elche

Campeonato de España de Milla Máster / Sarón - Asturias. Fecha: 23/05/26 / Ruta / Nacional / Organiza: RFEA

Copa de Europa de 10000 m / La Spezia (ITA). Fecha: 23/05/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: EA

Campeonato Provincial Equipos Sub-14 AL JECV Valencia / Valencia (Turia). Fecha: 24/05/26 / Jornada: M / Aire Libre / Juegos Deportivos / Organiza: C.A.Torrent

IV y V Control Federado Tipo C Y B - Delegación de Alicante / Alicante - Alicante. Fecha: 24/05/26 / Jornada: M / Aire Libre / Nacional / Organiza: C.A.Apol-Ana.

Montañismo y escalada : VIII Milla solidaria Esclaves SCJ, Fundación Nirvel, viernes, 22 de mayo de 2026 a las 19:30 horas en Alcoi (Alicante).

3ª Prueba de Liga Infantil de Escalada - Jocs Esportius FEMECV 2026, sábado, 23 de mayo de 2026 en C/ Dels Campaners, 6, Valencia.

Trail las 7 Sendas - Siete Aguas, 2026, domingo, 24 de mayo de 2026 en Siete Aguas (Valencia).

Rugby : 39º Rugby Sevens Costa Blanca Villajoyosa, sábado 23 y domingo 24 de mayo, en el Estadio de Rugby El Pantano. Dos jornadas intensas con 20 selecciones, 54 partidos y presencia arbitral de seis países. El torneo decano del rugby seven español reunirá a un total de veinte selecciones, doce masculinas y ocho femeninas, en una edición que destaca por su nivel competitivo y por la diversidad de procedencias. En categoría masculina participarán selecciones nacionales como Ucrania, China, Kazajistán, Marruecos, Polonia, Finlandia, Portugal y Lituania, junto a equipos invitados de reconocido prestigio como Beltway USA, Alcatraz de Venezuela, Switzers de Suiza y Euskarians del País Vasco.

La competición femenina contará con la presencia de las selecciones de Kazajistán, Noruega, Austria, Polonia, Moldavia y Hungría, a las que se sumarán los equipos invitados Switzers de Suiza y Costa Blanca La Vila, representando al rugby local en un cartel de gran nivel internacional.

Publicación de Rugby Costa Blanca sobre horarios.

Publicación de Rugby Costa Blanca en Facebook.

Ciclismo : Challenge Alicante Interior 1 Élite-Sub-23, del 22 al 24 de mayo de 2026 en la provincia de Alicante. Recorrido.

Desafio solidario por la DANA, sábado 23 de mayo.

IV Gran Premi Femení La Forca d'Aiacor - Canals (Valencia), sábado 23 de mayo. Tercera prueba de la Challenge de Féminas de la CV, que consta de 70,7 kilómetros y dará comienzo a las 16.30 horas.

Copa CV BMX San Vicente Cree en tí. La prueba de Copa BMX CV San Vicente, que tuvo que ser suspendida el sábado por la lluvia, ya tiene nueva fecha de celebración: será este sábado 23 de mayo a las 17:00 horas.

Memorial Salvador Agulles, sábado 23 de mayo de 2026 en Picassent (Valencia) desde las 16:30 horas.

XXV Carrera Escoles de Ciclisme Villajoyosa, sábado 23 de mayo de 2026 desde las 16:00 horas.

Trofeo Escuelas de Ciclismo Calig (Castellón), sábado 23 de mayo de 2026 desde las 16:00 horas.

Publicación de Facebook del Ajuntament de Calig sobre el Trofeo de Escuelas de Ciclismo - XIII Trofeo Julián Borras.

Marcha BTT Buñol (Valencia), domingo 24 de mayo de 2026 desde las 09:00 horas.

53º Trofeo Virgen del Milgro, domingo 24 de mayo de 2026 en cocentaina (Alicante).

Publicación de Facebook sobre horarios.

Clàssica Ciutat D'Albaida, domingo 24 de mayo de 2026 a las 10:00 horas.

LXXI Trofeo San Jorge - Santiago Blanquer, domingo 24 de mayo de 2026 en Alcoi (Alicante) a las 09:30 horas. La cita será Campeonato Autonómico Femenino.

Trofeo AM Sonido Riber-Escuelas de Ciclismo y Open BTT-XC AM Sonido-Riber, domingo 24 de mayo de 2026 enTibi (Alicante) a las 13:00 horas y a las 09:00 horas, respectivamente.

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