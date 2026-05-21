Juventud y presente internacional para el nuevo Servigroup Playas de Benidorm de Superliga 2

El Servigroup Playas de Benidorm ha alcanzado un acuerdo con la joven receptora murciana Irene Muñoz González para incorporarse al primer equipo femenino de Superliga 2 de cara a las dos próximas temporadas.

Con una altura de 1,77 metros, la joven receptora destaca por su potencia, calidad técnica y madurez competitiva pese a su juventud, características que le han permitido consolidarse dentro de la estructura de la selección española en categorías inferiores.

Irene Muñoz. / Club Voleibol Playas de Benidorm

Gran proyección

Nacida el 6 de febrero de 2009 en Santomera (Murcia), Irene Muñoz está considerada como una de las jugadoras con mayor proyección del voleibol nacional en su generación, llegando a Benidorm tras completar dos temporadas formando parte de la selección permanente española de voleibol durante las campañas 2024/2025 y 2025/2026.

Durante este último ciclo internacional, Irene Muñoz ha sido además una de las jugadoras importantes del combinado nacional, ejerciendo incluso como capitana de España en diferentes compromisos internacionales como el WEVZA amistoso de Portugal 2025, el WEVZA clasificatorio disputado en Italia en 2026 y el PreEuropeo celebrado en Cádiz en 2026.

Durante este último ciclo internacional, Irene Muñoz ha sido además una de las jugadoras importantes del combinado nacional. / Club Voleibol Playas de Benidorm

Formada en las categorías inferiores del Club Voleibol Santomera, la jugadora murciana aterriza ahora en Benidorm para afrontar una nueva etapa deportiva en un proyecto que apuesta claramente por la juventud, el crecimiento y el talento emergente.

Primera pieza del nuevo proyecto

La incorporación de Irene Muñoz supone además una declaración de intenciones por parte del Servigroup Playas de Benidorm, que continúa confeccionando una plantilla joven, ambiciosa y con enorme proyección de futuro para la próxima temporada.

Desde el club se valora especialmente la llegada de una jugadora con experiencia internacional pese a su corta edad y con un importante margen de crecimiento, llamada a convertirse en una de las referencias del voleibol nacional en los próximos años.

Con esta primera incorporación, el conjunto dirigido por Sonia García y Loli Cortinas continúa dando forma a un proyecto ilusionante que combinará juventud, talento y ambición competitiva para afrontar la temporada 2026/2027.

Publicación del Club Voleibol Playas de Benidorm en Facebook.

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