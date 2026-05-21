VOLEIBOL
Juventud y presente internacional para el nuevo Servigroup Playas de Benidorm de Superliga 2
Irene Muñoz, procedente de la selección permanente española, se convierte en la primera incorporación del conjunto alicantino para la temporada 2026/2027
El Servigroup Playas de Benidorm ha alcanzado un acuerdo con la joven receptora murciana Irene Muñoz González para incorporarse al primer equipo femenino de Superliga 2 de cara a las dos próximas temporadas.
Con una altura de 1,77 metros, la joven receptora destaca por su potencia, calidad técnica y madurez competitiva pese a su juventud, características que le han permitido consolidarse dentro de la estructura de la selección española en categorías inferiores.
Gran proyección
Nacida el 6 de febrero de 2009 en Santomera (Murcia), Irene Muñoz está considerada como una de las jugadoras con mayor proyección del voleibol nacional en su generación, llegando a Benidorm tras completar dos temporadas formando parte de la selección permanente española de voleibol durante las campañas 2024/2025 y 2025/2026.
Durante este último ciclo internacional, Irene Muñoz ha sido además una de las jugadoras importantes del combinado nacional, ejerciendo incluso como capitana de España en diferentes compromisos internacionales como el WEVZA amistoso de Portugal 2025, el WEVZA clasificatorio disputado en Italia en 2026 y el PreEuropeo celebrado en Cádiz en 2026.
Formada en las categorías inferiores del Club Voleibol Santomera, la jugadora murciana aterriza ahora en Benidorm para afrontar una nueva etapa deportiva en un proyecto que apuesta claramente por la juventud, el crecimiento y el talento emergente.
Primera pieza del nuevo proyecto
La incorporación de Irene Muñoz supone además una declaración de intenciones por parte del Servigroup Playas de Benidorm, que continúa confeccionando una plantilla joven, ambiciosa y con enorme proyección de futuro para la próxima temporada.
Desde el club se valora especialmente la llegada de una jugadora con experiencia internacional pese a su corta edad y con un importante margen de crecimiento, llamada a convertirse en una de las referencias del voleibol nacional en los próximos años.
Con esta primera incorporación, el conjunto dirigido por Sonia García y Loli Cortinas continúa dando forma a un proyecto ilusionante que combinará juventud, talento y ambición competitiva para afrontar la temporada 2026/2027.
--
- Colocan al héroe del ascenso del Ipswich en el Valencia CF
- Valencia Basket - Real Madrid: Hora y donde ver la Final Four de la Euroliga
- Malas noticias en el entrenamiento del Valencia CF
- Maffeo, en la agenda del Valencia CF, habla de su futuro con el Mallorca en descenso
- Osasuna: el gran aliado del Valencia CF en la lucha final por la Conference League
- Javi va a la Guerra por Europa
- Cañizares responde a la pregunta de por qué no hace como Ramos y compra el Valencia CF
- Raquel Carrera se despide del Valencia Basket rumbo a la WNBA: 'Me voy sabiendo que esta es mi casa y que voy a volver