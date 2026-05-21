Valencia acogerá de nuevo en 2027 la Copa del Rey de Voleibol

El Pabellón de la Fuente de San Luis, La Fonteta, será escenario, del 4 al 7 de febrero del año que viene, 2027, de la 52ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey. El recinto, que ya acogió la edición de este año, repetirá como sede del torneo del KO, en un evento que volverá a estar organizado por la Real Federación Española de Voleibol, RFEVB, con el apoyo del Ayuntamiento de València, y también de la Generalitat y la Diputación de València, en colaboración con la Federación de Voleibol de la Comunidad Valenciana.

Tras la exitosa celebración de la Copa de 2026, la RFEVB vuelve a formar equipo con las instituciones y administraciones locales para seguir creciendo y convertir a València y La Fonteta en el mejor escenario para dar un nuevo salto de calidad, con nuevos horizontes de crecimiento, más eventos paralelos y una experiencia para aún mayor las personas aficionadas. Así lo ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil, quien ha participado hoy en la presentación de la sede, y ha destacado que “la Fonteta volverá a ser la casa del mejor voleibol español en 2027, una gran oportunidad para seguir potenciando nuestra ciudad como anfitriona del deporte de máximo nivel y continuar impulsando esta disciplina en nuestra tierra”.

La delegada ha asegurado que “para la ciudad de València será muy emocionante volver a acoger la Copa del Rey en un escenario tan especial para el deporte valenciano como es nuestro pabellón”. “Estamos convencidos de que volverá a ser un éxito”, ha afirmado. El recinto de la Fuente de San Luis acogerá la superliga masculina de voley, donde los ocho mejores conjuntos de la SVM al finalizar la primera vuelta pelearán por suceder en el palmarés a Conectabalear CV Manacor.

Copa Rei Voleibol repite en La Fonteta. / SD

El presidente de la RFEVB, Felipe Pascual, ha recordado el “hito sensacional que fue este febrero la Copa del Rey, pero –ha añadido- queremos ser ambiciosos y seguir creciendo. La buena sintonía y la colaboración con las administraciones locales nos permite pensar en València como el lugar más adecuado para continuar dando saltos de calidad, creciendo para celebrar una Copa aún más espectacular y con nuevas cotas a alcanzar”.

Gran oportunidad para Valencia

Por su parte, el director general de Deporte de la Generalitat, Luis Cervera, ha indicado que acoger por segundo año consecutivo la final de la Copa del Rey de Voleibol es “una gran oportunidad para albergar otro gran acontecimiento deportivo tras el éxito cosechado en la edición de este año”. Cervera ha señalado que de esta manera “contribuimos a desarrollar el voleibol, no solo a nivel nacional, sino también en la Comunitat Valenciana. Se trata de un deporte que tiene un gran futuro y proyección”.

Valencia acogerá de nuevo en 2027 la Copa del Rey de Voleibol / fotocifu@gmail.com

Finalmente, el diputado de Turismo y Deportes de la Diputació de València, Pedro Cuesta, ha manifestado que “volver a acoger una competición del nivel de la Copa del Rey de Voleibol es una magnífica noticia para la provincia de Valencia. Acontecimientos como este suponen una oportunidad para el desarrollo y el fomento del deporte no sólo en la capital, sino en el conjunto de nuestros municipios, además de permitirnos proyectar nuestra imagen y seguir demostrando la gran capacidad de organización que tenemos en esta tierra”.

Copa del Rey Voleibol también en 2027 / SD

La MiniCopa del Rey

Una de las grandes novedades de la Copa del Rey de 2027 será la celebración de la MiniCopa del Rey, con la participación de los equipos cadetes de cada uno de los clubes participantes en la edición sénior. La primera edición de la MiniCopa tendrá lugar en el municipio vecino de Sedaví, con gran tradición de vóley desde la fundación del club local en 1992.

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La Copa del Rey llegará, del 4 al 7 de febrero de 2027, a todos los rincones de Valencia, con las activaciones del torneo en diferentes espacios de la ciudad, con la implantación de zonas para aficionados, actuaciones musicales y diferentes experiencias que convertirán el torneo del KO en la gran celebración del voleibol abierta a toda la ciudad y todos los aficionados.