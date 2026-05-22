La Copa de Europa de Clubes de atletismo se disputa este fin de semana en Castellón

El mejor atletismo de clubes del continente regresa a Castellón. Las pistas del Gaetà Huguet volverán a vestirse de gala este fin de semana para albergar la prestigiosa Copa de Europa de Clubes (ECCC), una cita histórica que reunirá a cerca de 600 atletas internacionales y en la que el Facsa-Playas de Castellón ejercerá un doble papel: como anfitrión organizador y como vigente defensor de la corona masculina.

La competición masculina reunirá a 11 equipos. Además del anfitrión Facsa-Playas de Castellón, competirán OAK Beograd (SRB), Sporting Clube de Portugal (POR), AO TJ Slávia STU Bratislava (SVK), Harrow Athletic Club (GBR), Enka Sports Club (TUR), VSK Univerzita Brno (CZE), CSL-CAL Spora (LUX), Tampereen Pyrintö (FIN), Dundrum South Dublin Athletic (IRL) y Enterprise Sport & Service (ITA).

En la competición femenina, Las atletas del Diputación Valencia Club Atletismo afrontan esta "renacida" cita continental (La última edición se celebró en 2019) como vigentes campeonas de Liga y con un palmarés envidiable en esta competición (Dos veces campeonas de Europa, doce subcampeonatos y cinco terceros puestos).

Las discípulas de Rafael Blanquer Alcantud se enfrentarán a serán 13 los clubes participantes, con el vigente campeón español Diputación Valencia C.A. al frente de la representación nacional junto al anfitrión Facsa-Playas de Castellón. Completan la nómina Dundrum South Dublin Athletic (IRL), AO TJ Slávia STU Bratislava (SVK), Harrow Athletic Club (GBR), CSL-CAL Spora (LUX), Atletica Brescia 1950 (ITA), Atletski klub Crvena zvezda (SRB), Enka Sports Club (TUR), Jyväskylän Kenttäurheilijat (FIN), Sporting Clube de Portugal (POR), Univerzitni sportovni klub Praha (CZE) y Vughtse Sportclub Prins Hendrik (NED). Cabe destacar, que España es el único país que tiene dos representantes: el Campeón de Liga de 2025, Diputación Valencia Club Atletismo y el equipo organizador del campeonato, el Facsa - Playas de Castellón.

Video de Facebook sobre el Campeonato de Europa por Clubes.

El regreso de la competición

Siete años después regresa la Copa de Europa de Clubes, competición que dejó de disputarse en 2016 y que vuelve ahora al primer plano del panorama atlético continental. Una cita que, históricamente, ha sonreído a los clubes españoles.

En categoría masculina, el histórico Larios llegó a encadenar seis triunfos en la década de los 90, concretamente en 1990, 1991, 1992, 1994, 1995 y 1996. Más recientes son los dos títulos consecutivos logrados por el entonces Valencia Terra i Mar en 2014 y 2015.

Horarios

La jornada del sábado comenzará a las 15:45 horas con el disco femenino y finalizará a las 20:30 horas con el relevo 4x100 m masculino. El domingo arrancará a las 9:30 horas con el disco masculino y concluirá a las 13:50 horas con el relevo 4x400 m masculino.

Horarios. / FACSA PLAYAS DE CASTELLÓN

Todo listo en Gaetà Huget para la Copa de Europa de Clubes de Atletismo. / Minerva

A partir de las 14:00 horas tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos. Ambas jornadas podrán seguirse en riguroso directo por a través de Eurovision Sports, a través del canal de Youtube de European Athletics y del propio canal de Youtube del FACSA Playas de Castellón.

Facsa-Playas de Castellón, un equipo masculino para aspirar a todo

El equipo anfitrión y organizador del evento, Facsa-Playas de Castellón, quiere pelear por las posiciones de privilegio y cuenta para ello con un potente bloque repleto de internacionales, plusmarquistas españoles y campeones nacionales.

Video del podcast previo a la Copa de Europa de Clubes.

La lista de inscritos —entre paréntesis, marca de la temporada y marca personal— es la siguiente: Jaime Sancho, que dobalrá en 100 m (sm – 10.28) y 200 m (21.27 – 20.52), Iñaki Cañal en 400 m (46.50 – 46.50) que ha regresado a la competición hace pocos días tras 15 meses parado por una larga lesión, José Ignacio Pérez en 800 m (1:46.69 st – 1:45.91), Mohamed Reda Sebie en 1.500 m (3:42.40 – 3:39.66 el burundés Rodrigue Kwizera en 3.000 m (sm – 7:49.50), David de la Fuente en 5.000 m (14:02.63 – 13:47.57), Daniel Cisneros en 110 m vallas (13.61 – 13.49), Víctor Blanco en 400 m vallas (51.76 – 49.93), Martí Torregrosa en 3.000 m obstáculos (9:12.65 – 8:45.20), David González en altura (2.15 st – 2.22), Juan Luis Bravo en pértiga (5.56 st – 5.62), Joan Gea en longitud (7.70 st – 7.87), Pablo Torrijos en triple salto (15.36 – 17.18 st), Miguel Gómez en peso (19.07 st – 20.30), Diego Casas en disco (65.38 – 65.94), Kevin Arreaga en martillo (71.22 – 74.63) y el campeón de Europa sub-20 Rafael Mahiques en jabalina (77.31 – 77.60).

Rodrigue Kiwizera. / FACSA PLAYAS DE CASTELLÓN

En el relevo 4x100 m, además de Sancho, estarán Shainer Reginfo, Juan Carlos Castillo, Unai Yuste, Anthony Yunier Pérez y José Miguel Armero. En el 4x400 m figuran, junto a Cañal, Pérez y Blanco, el internacional en los World Athletics Relays Julio Arenas y además de Nicolás Campos y Gerson Pozo.

Diputación Valencia C.A., candidatura al podio europeo femenino

En mujeres, el Diputación Valencia Club Atletismo sueña con subir al podio y conquistar el tercer título europeo de su historia. Calidad y profundidad definen un equipo de enorme nivel.

La nómina la encabezan Elena Guiu en 100 m (11.73 y 11.35v – 11.40), la internacional en los recientes World Athletics Relays Esperança Cladera en 200 m (23.28 st y 22.87v – 22.79), Ana Prieto en 400 m (52.29 st – 51.75), la cubana Daily Marlins Cooper, que doblará en 800 m (2:02.81 – 1:58.16) y 1.500 m (4:06.53 – 4:06.53), Carla Masip en 3.000 m (sm – 9:55.62), la campeona de España de 5 km ruta Rosalía Tárraga en 5.000 m (15.43 ruta – 15:59.60), Paula Blanquer en 100 m vallas (13.47 – 13.15), la líder española del año Carla García en 400 m vallas (58.02 – 56.22), Elia Saura en 3.000 m obstáculos (sm – 10:20.21), Aitana Alonso en altura (1.83 st – 1.86), la campeona de España y líder española del año Mónica Clemente en pértiga (4.46 – 4.46), Evelyn Yankey en longitud (6.38 – 6.79), Naroa Furundarena en triple salto (13.14 st – 13.23), la portuguesa Eliana Arruda Bandeira en peso (18.69 st – 18.69 st), Daniela Fernández en disco (49.04 – 53.67), la plusmarquista española Laura Redondo en martillo (68.95 – 72.00) y el esperado regreso de la finalista olímpica de jabalina Yulenmis Aguilar, ausente casi un año por lesión (sm – 64.17).

El 4x100 m estará liderado por Guiu y Cladera, junto a Blanquer y Yankey, con Carmen Marco como refuerzo. En el 4x400 m figuran Prieto, García, Cladera, Cooper y otra gran especialista como Berta Segura.

Estreno europeo absoluto del Facsa-Playas femenino

En la competición femenina también participará el club local Facsa-Playas de Castellón, que debutará en Europa a nivel absoluto en pista. En categoría sub-20, entonces júnior, ya fue subcampeón continental en 2008 y 2018.

La lista de inscritas es la siguiente: Ona Rossell en 100 m (11.85 – 11.57), Esther Navero en 200 m (23.61 st – 23.28), Carmen Avilés en 400 m (53.34 st – 52.37), Andrea Rodríguez en 800 m (2:03.54 – 2:03.54), Carla Jiménez en 1.500 m (4:24.22 st – 4:23.91), Claudia Corral, que doblará en 3.000 m (9:27.54 st – 9:27.54 st), y debutando en 5.000 m (sm – sm), Lerato Pagés en 100 m vallas (13.73 – 13.09), Claudia Conte en 400 m vallas (1:01.32 – 1:00.73), Nara Elipe en 3.000 m obstáculos (10:13.61 – 10:06.62), Laura Alegre en altura (1.80 st – 1.81), Naiara Pérez en pértiga (4.30 st – 4.30 st), la búlgara Milena Mitkova en longitud (6.11 – 6.50 st), Naida Calonge en triple salto (13.28 – 13.28), la plusmarquista española Belén Toimil en peso (17.80 – 18.80), que también competirá en disco (47.54 – 50.42), Andrea Sales en martillo (68.91 – 68.91) y Carmen Jiménez en jabalina (41.03 – 43.33).

Milena Mitkova. / FACSA PLAYAS DE CASTELLÓN

En el 4x100 m estarán, además de Rossell y Navero, estarán Carla Cruz, Ariadna Montalbán, la nigeriana Anita Enaruna y Marina Covarrubias. El 4x400 m estará liderado por Avilés, Rodríguez y Enaruna, junto a María March, la citada Claudia Conte y Julia García.

Un cartel europeo repleto de estrellas

El regreso de la competición contará también con importantes figuras internacionales que elevarán aún más el nivel del campeonato, organizado por Facsa-Playas de Castellón junto a la European Clubs Foundation (ECF).

En categoría masculina destaca el camerunés Emmanuel Eseme, defensor de los colores del Sporting Clube de Portugal, finalista (5º) en el Mundial Indoor de Torun en 60 m y con marca personal de 9.96 en 100 m. Este año ya ha corrido en 10.02 y también competirá en 200 m, donde acredita 20.23.

También sobresalen el portugués Nuno Pereira (Sporting Clube de Portugal), con 3:32.16 en 1.500 m y campeón de Europa sub-20 en 2019; el turco Mehmet Çelik (Enka Sports Club), bronce mundial universitario en 800 m y con 3:35.35 en 1.500 m; el vallista Berke Akçam (Enka Sports Club), especialista en 400 m vallas y acreditado con 48.14, campeón mundial sub-20 y europeo sub-20 en 2021 y campeón mundial universitario en 2025; el lanzador portugués Tsanko Arnaudov (Sporting Clube de Portugal), con 21.56 en peso y bronce europeo indoor en 2016; y el martillista ucraniano Mykhaylo Kokhan (Sporting Clube de Portugal), con 82.02 de marca personal y medallista de bronce olímpico y europeo en 2024.

Entre las mujeres sobresale la velocista portuguesa Tatjana Pinto (Sporting Clube de Portugal), con 11.00 de marca personal en 100 m y varias medallas internacionales en relevos, entre ellas el bronce mundial en 4x100 m en 2022. También estarán la italiana Ana Polinari (Atletica Brescia 1950), acreditada con 50.76 en 400 m y medallista europea en 2024 con Italia en el relevo 4x400 m; la portuguesa Patricia Silva (Sporting Clube de Portugal), que ha bajado de los dos minutos en 800 m (1:59.80) y fue bronce mundial indoor en Nanjing 2025; la vallista checa Ester Bendová, con 12.92 en 100 m vallas; la portuguesa Evelise Veiga (Sporting Clube de Portugal), con 6.74 en longitud y 14.32 en triple salto y campeona del mundo universitaria en triple en 2019; la turca Tugba Danismaz (Enka Sports Club), campeona de Europa indoor en 2023 y bronce continental al aire libre en 2024; la portuguesa Liliana Ça (Sporting Clube de Portugal), con 66.40 en disco y bronce europeo en 2024; y la danesa Katherine Jacobsen (Sporting Clube de Portugal), que acredita 75.52 en martillo, logrados el pasado marzo en la Copa de Europa de Lanzamientos de Nicosia.