El futuro del deporte y el turismo a nivel nacional se analiza en La Nucía

Ciento cincuenta personas han participado en el “II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España” en l’Edifici dels Esports de La Nucía. Este encuentro ha convertido al municipio en el epicentro del deporte, el turismo y la innovación, reuniendo a directores generales de deporte de varias comunidades, ligas profesionales, federaciones deportivas, organizadores de grandes eventos y profesionales del sector turístico y deportivo para analizar el “presente y futuro” de una industria que ya representa uno de los grandes motores económicos y sociales del país.

Este foro está organizado por Turismo Comunitat Valenciana y la Concejalía de Deportes de La Nucía, con la colaboración de Costa Blanca – Diputación de Alicante y Aqualia. La apertura de la jornada contó con la presencia de Israel Martínez, director general de Turismo de la Generalitat Valenciana; Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y José Hidalgo, presidente de ADESP. La jornada fue conducida por el periodista Ángel Fernández.

El “II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España” tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y debate sobre el impacto del deporte como industria emergente, su vinculación con el turismo y las nuevas oportunidades de desarrollo económico asociadas a ambos sectores.

150 personas han participado en esta cita del “Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España”. / Información

Un foro nacional clave para La Nucía, Ciudad del Deporte

“Este II Foro Nacional ha reunido a expertos de turismo y deporte de toda España, tanto de la esfera pública como privada. El binomio turismo y deporte es indisociable y genera un gran retorno económico en todos los territorios que apuestan por él. Empresas, directores generales de deporte de toda España y expertos de turismo han asistido a este foro nacional, clave para consolidar nuestra marca de La Nucía, Ciudad del Deporte. Estos espacios son claves para formarnos, aprender y seguir creciendo”, afirmó Bernabé Cano.

Los partidos de La Liga son un spot promocional de la marca España

La ponencia inaugural fue a cargo de José Antonio Montero, director de Relaciones Institucionales de LaLiga y exjugador profesional de baloncesto, quien destacó la importancia de este “foro para unir dos potencias españolas: turismo y deporte”. Después analizó “la fuerza de nuestro fútbol” y habló de los derechos audiovisuales de “La Liga”, “que ya se ve en todos los países del mundo”.

Los clubs de La Liga representan el 1,4 % del PIB nacional y generan un retorno económico de 18.350 millones de euros. Y añadió que “los partidos de La Liga se han convertido en un spot promocional turístico de la marca España en todo el mundo; son 90 minutos de promoción. De ahí la importancia de que se legisle para facilitar el desarrollo del binomio turismo y deporte, que van de la mano. Y el mejor ejemplo es “La Nucía, Ciudad del Deporte”, un referente para todos y todas”.

La Nucía, modelo a exportar

El programa incluyó además una interesantísima mesa redonda con directores generales de deporte de cuatro comunidades autónomas: Cristina García, de Aragón (exjugadora profesional de baloncesto); Luis Cervera, de la Comunitat Valenciana; Diego Azcona, de La Rioja; y Francisco Javier Sánchez, de Murcia, junto a Aitor Canibe, director general de la Fundación Deporte Joven, para analizar “la gestión autonómica del turismo deportivo y su gran retorno económico en el territorio”.

Entre las conclusiones de esta mesa destacaron el “escenario idílico de La Nucía”, como referente nacional e internacional y modelo a exportar a otros territorios, como afirmó Cristina García, directora general de Deportes de Aragón. De ahí la importancia de estos foros nacionales para consolidar al deporte “no como un eje transversal de las políticas públicas, sino central”, ya que de él se benefician el turismo, la salud, la hostelería y el comercio. Por tanto, “el deporte es una inversión y no un gasto”.

Destacaron que el “turismo deportivo ha venido para quedarse” y que “crece más rápido que el turismo tradicional y va a ir a más”.

El objetivo es generar un espacio de reflexión y debate sobre el impacto del deporte como industria emergente. / Información

Ecosistema público-privado

La segunda mesa redonda fue sobre el “Turismo Deportivo en La Nucía” y en ella participaron diferentes empresas concesionarias de proyectos deportivos, que apostaron por la “Ciudad del Deporte” en sus inversiones privadas. En ella participaron: Andrés Roldán, CEO de Marbella Football Center y La Nucía Football Center; Coro Odriozola, CEO de Wavegarden, quien adelantó que el parque de olas de La Nucía (Wavegarden Costablanca La Nucía) abrirá sus puertas en 2027; Eneko Macías, de la Dirección Deportiva EMTESPORT (Piscina Climatizada); y Fernando Carpena, presidente de la Federación Española de Natación.

Todos ellos hablaron del “especial ecosistema público-privado creado en La Nucía” para el crecimiento de la “Ciudad del Deporte” y cómo todas las “infraestructuras deportivas” se retroalimentan entre ellas y con el modelo global de La Nucía, demostrando que en el turismo deportivo “participamos y nos beneficiamos todos y todas, directa e indirectamente”.

Ponentes de primer nivel

También intervinieron en el II Foro Nacional de Deporte y Turismo de La Nucía Ernesto Aspe, director general de Johnson Health Tech Ibérica (filial española de JHT, una de las compañías líderes a nivel mundial en la fabricación de equipamiento de fitness y bienestar), que habló sobre la “Industria Deportiva actual y del futuro. La gran oportunidad”, en la que el “deportista siempre está en el centro”; y una segunda conclusión: “el deporte no es solo una industria, es una solución”: salud-longevidad, tiempo libre, sostenibilidad, cohesión social y motor económico (3,3 % del PIB español).

Noticias relacionadas

La cita concluyó con la ponencia conjunta de Inmaculada Benito, directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), y Miguel Ángel Benzal, CEO Madrid Sport Summit, como representante de organizador de eventos.