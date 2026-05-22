El futuro del “Deporte y Turismo” a nivel nacional se analiza en La Nucía

El “II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España” reunió a 150 personas en en l’Edifici dels Esports. Este encuentro ha convertido a La Nucía en punto de encuentro del deporte, el turismo y la innovación, reuniendo a directores generales de deportes de varias comunidades, ligas profesionales, federaciones deportivas, organizadores de grandes eventos y profesionales del sector turístico y deportivo para analizar el “presente y futuro” de una industria que ya representa uno de los grandes motores económicos y sociales del país.

Este foro está organizado por Turismo Comunitat Valenciana y la concejalía de Deportes de La Nucía, con la colaboración de Costa Blanca – Diputación de Alicante y Aqualia. La apertura de la jornada contó con la presencia de Israel Martínez, Director G. Turismo Generalitat Valenciana; Bernabé Cano alcalde de La Nucía y José Hidalgo, pte. ADESP. Un foro que ha sido conducido por el periodista Ángel Fernández.

El “II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España” tiene como objetivo generar un espacio de reflexión y debate sobre el impacto del deporte como industria emergente, su vinculación con el turismo y las nuevas oportunidades de desarrollo económico asociadas a ambos sectores.

Publicación de La Nucía Ciudad del Deporte sobre el futuro del deporte y turismo a nivel nacional.

“Un foro nacional clave para La Nucía, Ciudad del Deporte”

“Este II Foro Nacional ha reunido a expertos de turismo y deporte de toda España, tanto de la esfera pública, como privada. El binomio turismo y deporte es indisociable y que genera un gran retorno económico en todos los territorios que apuestan por él. Empresas, directores generales del Deporte de toda España, expertos de turismo han venido a este foro nacional, clave para consolidar nuestra marca de “La Nucía, Ciudad del Deporte”. Estos espacios son claves para formarnos, aprender y seguir creciendo” afirmó Bernabé Cano.

“Los partidos de La Liga son un spot promocional de la marca España”

La ponencia inaugural fue a cargo de José Antonio Montero, director Relaciones Institucionales de LaLiga y ex jugador profesional de Baloncesto, quién destacó la importancia de este “foro para unir dos potencias españolas: turismo y deporte”. Después analizó “la fuerza de nuestro fútbol” y habló de los derechos audiovisuales de “La Liga”, “que ya se ve en todos los países del mundo”. Los clubs de La Liga representan el 1,4 del PIB nacional, que generan un retorno económico de 18.350 millones de euros. Y añadió que “los partidos de La Liga se han convertido en un spot promocional turístico de la marca España en todo el mundo, son 90 minutos de promoción, de ahí la importancia que se legisle para facilitar el desarrollo del binomio turismo y deporte que van de la mano. Y el mejor ejemplo es “La Nucía, Ciudad del Deporte”, un referente para todos y todas”.

“La Nucía modelo a exportar”

El programa incluyó además una interesantísima mesa redonda con la de directores generales de Deportes de 4 comunidades autónomas: Cristina García de Aragón (exjugadora profesional de Baloncesto), Luis Cervera de la Comunitat Valenciana, Diego Azcona de La Rioja y Francisco Javier Sánchez de Murcia, junto a Aitor Canibe, director general Fundación Deporte Joven para analizar “la gestión autonómica del turismo deportivo y su gran retorno económico en el territorio”. Entre las conclusiones de esta mesa destacaron el “escenario idílico de La Nucía, como referentes nacional e internacional y modelo a exportar a otros territorios” cómo afirmó Cristina García, Directora General de Deportes de Aragón. De ahí la importancia de estos foros nacionales para consolidar al “deporte no como un eje transversal de las políticas públicas sino central, ya que de él se beneficia el turismo, la salud, hostelería, comercial….etc. Por tanto el deporte es una inversión y no un gasto”. Destacaron que el “turismo deportivo ha venido para quedarse” y que “crece más rápido que el turismo tradicional y va ir a más”.

Ecosistema público-privado

La segunda mesa redonda fue sobre el “Turismo Deportivo en La Nucía” y en ella participaron diferentes empresas concesionarias de proyectos deportivos, que apostaron por la “Ciudad del Deporte” en sus inversiones privadas. En ella participaron: Andrés Roldán CEO de Marbella Football Center y La Nucía Football Center, Coro Odriozola CEO Wavegarden; “quién adelantó que el parque de olas de La Nucía (Wavegarden Costablanca La Nucía) abrirá sus puertas en 2027”, Eneko Macías Dirección Deportiva EMTESPORT (Piscina Climatizada) y Fernando Carpena, pte. Fed. Española de Natación. Todos ellos hablaron del “especial ecosistema público-privado creado en La Nucía, para el crecimiento de la “Ciudad del Deporte” y cómo todas las “infraestructuras deportivas” se retroalimentan entre ellas y con el modelo global de La Nucía, “demostrando que en el turismo deportivo participamos y nos beneficiamos todos y todas, directa e indirectamente”.

Ponentes de primer nivel

También intervinieron el II Foro Nacional de Deporte y Turismo de La Nucía Ernesto Aspe, Director General de Johnson Health Tech Iberica (es la filial española de JHT, una de las compañías líderes a nivel mundial en la fabricación de equipamiento de fitness y bienestar) que nos habló sobre la “Industria Deportiva actual y del futuro. La gran oportunidad”, en la que el “deportista siempre en el centro” y una segunda conclusión “el deporte no es sólo una industria, es una solución: salud-longevidad, tiempo libre, sostenibilidad, cohesión social y motor económico (3,3 % PIB español)”.

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Concluyó el Foro con la ponencia conjunta entre Inmaculada Benito, directora del Departamento de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y Miguel Ángel Benzal, CEO Madrid Sport Summit, como representante de organizador de eventos.