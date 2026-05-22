J. M. Gómez: "Vega Gimeno es un espejo magnífico para los 140 deportistas del Proyecto FER"

El pasado martes, la Fundación Trinidad Alfonso rindió homenaje a la baloncestista Vega Gimeno, referente de este deporte en la Comunitat Valenciana, ejemplo a seguir para los atletas del Proyecto FER, del que ha formado parte desde 2020 e impulsora de la modalidad 3x3 en España. De hecho, su último gran hito la coronó en París 2024 como subcampeona olímpica.

Tras el emotivo acto en la sede de la Fundación Trinidad Alfonso, SUPER departió unos minutos con el director de la misma, Juan Miguel Gómez, quien dijo reunir "sentimientos contradictorios". "Por un lado, la tristeza de la retirada de una de las grandes deportistas valencianas, y por el otro, la alegría de saber que su adiós es voluntario y meditado, además del gran legado que deja", resume.

Francisco Calabuig

Buenas tardes, Juan Miguel. La despedida de una leyenda del baloncesto valenciano debe ser una noticia de peso para el Proyecto FER y la Fundación Trinidad Alfonso.

Sí, Vega ha significado muchísimo para el deporte valenciano y, por lo tanto, para la Fundación Trinidad Alfonso y el Proyecto FER. También digo que esa forma de acabar una carrera tan ejemplar como la de ella, que está con nosotros desde 2020, tan organizada, es fenomenal. Acaba en todo lo alto y ahora se va a dedicar a un rol muy vinculado a lo que ha hecho toda tu vida. Seguro que va a ser tremendamente provechosa en los despachos gracias a su talento y experiencia en las canchas.

Para ustedes, además, es la culminación de un objetivo. ¿Qué mejor que una deportista valenciana en los Juegos y encima se vino con la medalla de plata?

Claro, sí... Fue, por supuesto, una medalla tan valiosa y lograda de modo tan emocionante como la de Vega y la selección española femenina de 3x3. Pero no queríamos identificarla solo con la plata de París. La suya fue una carrera excepcional. Y cuando estos deportistas luego continúan vinculados... me estoy acordando de Sugoi, de Laura... quienes también están transmitiendo a los jóvenes permanentemente en el mundo del judo.

La importancia de su reflejo en los jóvenes que vienen...

Estoy seguro, me estaba despidiendo de Vega y me decía: 'me tenéis para lo que queráis'. Y yo le he dicho: 'No, si ya sabes que te vamos a estar presionando para tener información de cómo va el 3x3 valenciano y conocer si hay futuros talentos que cojan tu relevo en el Proyecto FER, ojalá'.

¿Seguirá Vega Gimeno vinculada como leyenda al proyecto?

Ahora no tenemos esa categoría, pero qué raro es que los deportistas cuando acaban no sigan vinculados, ¿no? Yo estoy pensando en César Sempere, en Laura Gómez, ahora en ella o en David Casinos, ¿no? Permanentemente estamos en contacto, bien para que nos cuenten sus proyectos o bien porque conocen algún caso de deportista joven al que orientan. O sea, aunque no hay una vinculación formal, no hace falta, porque la vinculación es permanente con la fundación y estamos encantados. Ya veis que en los actos a las dos partes nos encanta compartir para las nuevas hornadas y hacerles ver a los referentes que hay un camino después. Nos parece un magnífico ejemplo.

Álvaro García

La muestra de que la relación ha sido todo lo fructífera que se podía es el agradecimiento de hoy por los dos lados, ¿no cree?

Claro, qué menos, ¿no? Qué menos que poner un buen cierre, o sea, para nosotros no es una relación contractual con los deportistas del Proyecto FER. Nosotros convivimos mucho, me ha encantado que estuvieran los padres de Vega. Los conocía, de coincidir en eventos y de hablar con ellos... Entonces, para nosotros es perfecto, es como realmente lo sentimos. Vemos que Vega se ha emocionado, lo que tocaba. Esto no va de 'pues ya hemos acabado la vinculación, y fenomenal, han sido años exitosos y ya está'. No, hay mucho más, lo personal, emocional, o sea, hemos estado muy, muy, muy en contacto... evidentemente, Carles (Baixauli) es el que más, como responsable del Proyecto FER. Todos nosotros hemos vivido con mucha pasión sus competiciones, su trayectoria y cómo ha acabado tenía que hacerlo.

¿Cuál es la conclusión que le queda como director de la FTA en un día como este?

Nada, simplemente, que Vega Gimeno es un magnífico ejemplo para los 140 deportistas del Proyecto FER que tenemos actualmente en este 2026. Bueno, tenemos un sensacional espejo donde mirarse, que es la carrera de Vega y, ojalá, dentro de unos años tengamos actos como estos con muchas Vegas Gimeno.