Jairo Agenjo: "Estar en unos Juegos es un deseo que tengo desde pequeño"

Jairo Agenjo conquistó el oro en el Campeonato de Europa Absoluto de taekwondo, en Múnich el pasado 14 de mayo, con tan solo 18 años. Lo hizo en la categoría de menos 54 kg. con autoridad. En la final, Jairo no dio opción al italiano Gaetano Cirivello: "Es el logro más importante de mi carrera. Por tanto, el pasado jueves se convirtió en la jornada más feliz y especial. Pero, por supuesto, espero que lleguen muchos más", destacó el deportista en declaraciones al Proyecto FER. "Con el paso de los años, gano en seguridad y mejoro en la gestión de los combates. Intento llevar la iniciativa para intimidar al rival. Pero no es fácil y no siempre se consigue. A veces, los planes no salen del todo y surgen dudas", señaló sobre la sensación de seguridad que transmite en sus combates.

Aunque la categoría de peso olímpica es menos 58 kg, los éxitos que logre Agenjo en menos 54, como el de este Europeo Absoluto, cuentan para la carrera olímpica hacia los Juegos de Los Ángeles 2028: "Son un sueño, porque estar en unos Juegos es un deseo que tengo desde pequeño, y son un objetivo, porque, sinceramente, creo que hay opciones".

Hace ahora un año, Agenjo debutó en un Campeonato del Mundo Sénior donde superó dos combates y cayó en los octavos de final, aunque se quedó con ganas de más. La cuenta pendiente quedó saldada con creces en este Europeo Absoluto. Además, en la semifinal de este Europeo, se tomó la revancha ante el griego Aristeidos Psarros, su verdugo en el certamen universal de 2025. "Era el rival más duro del cuadro. De hecho, fue el que más me hizo sufrir y el único que me llevó al tercer asalto. Deseaba enfrentarme otra vez con él para saldar la cuenta del Mundial del pasado año. Y sí, se puede decir que fue la final anticipada", comentó.

El deportista natural de Vila-joiosa fue el único oro de la delegación española en este Campeonato de Europa: "Me transmite mucho orgullo, mucha alegría y mucha responsabilidad. Y, sobre todo, me dice que merece la pena todo el esfuerzo que le pongo a mi día a día".

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Próximas citas

Las siguientes pruebas internacionales para Jairo Agenjo son la President Cup, el 4 de junio en Alemania, y el primer Grand Prix del año, el 7 de junio en Roma.