Las jornadas de captación del Léleman Conqueridor ya tienen fecha y hora

El Léleman Conqueridor ha anunciado esta semana los horarios de las jornadas de captación que se celebrarán del 1 al 19 de junio en el Pabellón Nou Moles. Se desarrollarán en horario de tarde, con sesiones organizadas para facilitar la participación de todas las edades. El club mantiene así su apuesta por el crecimiento de la cantera y la detección de nuevos talentos. La convocatoria está dirigida a jugadores y jugadoras nacidos entre 2007 y 2018, sin necesidad de contar con experiencia previa. La iniciativa de las jornadas de captación estarán enfocadas a jóvenes deportistas que quieran iniciarse en el voleibol o continuar su formación dentro de un entorno profesional.

Sesiones

Las sesiones se celebrarán de lunes a jueves, organizadas en dos turnos: de 17:30 a 19:30 horas y de 19:30 a 21:30 horas, distribuidos en cuatro pistas y por categorías. Los lunes y miércoles estarán destinados a los grupos masculinos, mientras que los martes y jueves corresponden a los equipos femeninos.

En las jornadas masculinas (lunes y miércoles), el turno de 17:30 a 19:30 horas incluirá Benjamín (Pista 1), Alevín (Pista 2) e Infantil (Pistas 3 y 4). En el turno de 19:30 a 21:30 horas se trabajará con Juvenil (Pista 1), Junior (Pista 2) y Cadete (Pistas 3 y 4).

En las jornadas femeninas (martes y jueves), el primer turno de 17:30 a 19:30 horas estará reservado para Benjamín (Pista 1), Alevín (Pista 2) y Cadete (Pistas 3 y 4). En el segundo turno, de 19:30 a 21:30 horas, entrenarán Juvenil (Pista 1), Junior (Pista 2) e Infantil (Pistas 3 y 4).

Formato de trabajo

El club valenciano apuesta por este formato de trabajo basado en ejercicios técnicos adaptados por edad, dinámicas de juego real y situaciones competitivas que permitirán evaluar el rendimiento y la evolución de cada participante. Los entrenadores del club observarán aspectos clave como la técnica, la comprensión táctica, la actitud y la capacidad de adaptación dentro de la pista.

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Inscripción

El periodo de inscripción podrá realizarse hasta el domingo 31 de mayo, con un coste de participación de 50 euros. Los jugadores y jugadoras podrán vivir una experiencia cercana a la dinámica de un club profesional y conocer de cerca a jugadores del primer equipo como Aharón Gámiz o Paulo Renan, entre otros, reforzando el atractivo de unas jornadas que buscan seguir ampliando la base deportiva del Léleman Conqueridor Valencia.