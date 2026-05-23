El Fertiberia Puerto de Sagunto, a sesenta minutos del objetivo del ascenso

El Fertiberia Puerto Sagunto rema para darle la vuelta al partido (28-24) en la primera semifinal de la fase de ascenso de la División de Honor Plata a la Liga Nexus Energía ASOBAL, en la que se ha enfrentado al Anaitasuna en el Pabellón Port de Sagunt.

El encuentro arrancó con defensas presionantes por parte de los pamploneses, que alternaron la 5:1 con la 3:3, lo que provocó que el primer gol rojiblanco no llegara hasta casi el minuto cuatro, obra de Antonio Capitán. Las primeras ventajas de +2 (1-3 y 2-4), +3 (2-5) e incluso +4 (2-6) fueron para los visitantes.

Rápidamente, los rojiblancos reaccionaron gracias a una superioridad numérica para recortar diferencias y colocar el 4-6. Los locales optaron por atacar con cuatro primeras líneas, sin la figura del pivote. Dos tantos seguidos de Alberto Serradilla devolvieron el empate al marcador con el 7-7 en el minuto 16.

El duelo, a partir de la batalla táctica entre ambos entrenadores, incrementó su ritmo de juego y empezó a igualarse respecto a lo visto en los primeros compases, concatenándose varios empates de manera consecutiva. Carlos Martín desde el extremo izquierdo y Francisco Ruiz desde la pena máxima entraron en escena.

El primer tiempo muerto del choque, solicitado por Nacho Moyano en el minuto 26, provocó que sus jugadores regresaran al +2 (12-14). La novedad táctica ofensiva de los valencianos de atacar siete contra seis no funcionó y se llegó al descanso con un resultado de 13-15.

Tras la salida del túnel de vestuarios, los de la Comunidad Valenciana recortaron ligeramente las diferencias y se situaron a tan solo una diana de desventaja hasta en tres ocasiones, con el 15-16, el 16-17 y el 17-18. En el minuto 37 regresaron las tablas al luminoso (18-18), en gran medida por el incremento de intervenciones de Juani Villarreal, y Nacho Moyano detuvo de nuevo el partido.

Ignacio Vergara replicó desde la portería contraria e hizo que sus compañeros recuperaran los dos goles de ventaja (1820) apenas tres minutos después. De nuevo Juani Villarreal, en esta ocasión deteniéndole un lanzamiento de siete metros a José Paulo Silva, mantenía vivos a los suyos en la semifinal y volvió el empate con el 21-21 justo antes de llegar al ecuador de la segunda mitad.

Dos exclusiones de dos minutos a Matheus de Novais y Nicolás Zungri lastraron a la escuadra rojiblanca. Pese a ello, un gol de Arnau Fernández en el minuto 49 puso al Fertiberia Puerto Sagunto por primera vez por delante con el 23-22.

En los minutos finales, fue Anaitasuna quien probó a atacar sin la figura del guardameta, pero no surtió el efecto deseado. Con un nuevo gol de Francisco Ruiz llegó la máxima de +2 para los porteños a falta de cinco minutos para la finalización con el 25-23, acompañado de un nuevo tiempo muerto del oponente, viendo cómo se le escapaba el acceso a la final.

El cuadro rojiblanco desaprovechó una, pero no dos veces la oportunidad de obtener una renta casi insalvable de tres goles. A partir de ese momento, el partido quedó visto para sentencia: su defensa propició muchas imprecisiones del rival y el resultado final fue de 28-24.

Con esta victoria, el Fertiberia Puerto Sagunto disputará mañana la final a partir de las 12:30 horas contra el vencedor de la segunda semifinal, que enfrenta al UBU San Pablo Burgos con la Fundación Agustinos Alicante. En caso de victoria, regresaría a la máxima categoría del balonmano nacional, mientras que, de lo contrario, jugaría el play-out contra el decimocuarto clasificado de la Liga Nexus Energía ASOBAL.

FICHA TÉCNICA:

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto (28): Juani Villarreal (-), Olivares (1), Paco Ruiz (3), Jakob Pelko (1), Dani Martínez (-), Pozzer (1), Arnau Fernández (1) Julen Urruzola (), Gonzalo (-), David García (-), Matheus de Novais (2), Serradilla (5), Capitán (2), Zungri (2), Carlos Martín (9), Teixidor (1).

Anaitasuna (24): Nikola Malivojevic (1), Iker Eola (2), Imanol Nuin (2), Ander Martín (-), Andoni Beraza (1), Mikel Redondo (1), Teo Marchesino (1), Unai Elizondo (-), Adrián Ortiz (1), Oleg Kisselev (1), Julen Elustondo (5), Ignacio Vergara (-), Marco Moreno (4), Iker Aguilera (3), Ibai Etxarte (-), José Paulo Silva (2).

Árbitros: Cristian Da Silva Barbadaes y Tomás Luis García Álvarez (colegio castellanoleonés). Excluyeron en forma de dos minutos a Alex Pozzer (2), Matheus de Novais, Alberto Serradilla, Nicolás Zungri, Teo Marchesino, Oleg Kisselev (2) e Ibai Etxarte y mediante tarjeta amarilla a Manu Etayo.

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Parciales: 3-4, 5-6, 9-12, 11-13, 12-14, 13-15 (descanso); 16-18, 18-20, 21-22, 23-23, 24-23 y 28-24 (final). Incidencias: Primera semifinal de la fase de ascenso de la División de Honor Plata a la Liga Nexus Energía ASOBAL, disputada en el Pabellón Port de Sagunt delante de 2.000 espectadores aproximadamente.