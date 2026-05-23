Quique Llopis, octavo en los 110 vallas de Xiamen
EFE
El valenciano Quique Llopis, único representante español en la Liga Diamante de Xiamen (China), quedó octavo este sábado en los 110 metros vallas con un tiempo de 13.36, lejos de la victoria que se adjudicó el estadounidense Jamal Britt con 13.07.
Con los 13.36 de Xiamen, Llopis mejora el registro de la pasada semana, también en China, en el estreno de la Liga Diamante en Shanghái, en la que finalizó séptimo con un tiempo de 13.43.
El triunfo de nuevo fue para el estadounidense Jamal Britt (13.07), seguido del japonés Rachid Muratake (13.13) y el jamaicano Orlando Bennett (13.20).
Llopis, de 25 años y que acredita como mejor marca personal 13.09, tiene como principal objetivo de la temporada el Europeo de aire libre de Birmingham (Inglaterra) de agosto, en el que aspira a volver a subir al podio continental, como ya hizo en Roma 2024 cuando ganó una plata
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