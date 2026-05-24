Diputación Valencia Club Atletismo, campeón de Europa por tercera vez en su historia

El Sporting Clube de Portugal y el Diputación de Valencia se han proclamado este domingo vencedores de la Copa de Europa de clubes, masculina y femenina respectivamente, tras la disputa de la segunda y última jornada en la pistas del Gaetà Huguet de Castellón.

Ambos equipos mantuvieron en la jornada dominical el dominio con el que acabaron en la primera sesión del sábado y se llevaron un título que ha vuelto a celebrarse siete años después.

En la categoría femenina, las atletas del Diputación de Valencia conquistaron el tercer título europeo de clubes de su historia tras mantener una cerrada lucha con el Sporting Clube de Portugal, aunque finalmente el triunfo para el equipo español con 222 puntos por los 217 del equipo luso.

Copa Atletismo / Diputación Valencia

Por detrás también se vivió un gran duelo entre las turcas del Enka Sports Club y el FACSA Playas de Castellón, que en esta edición se estrenaban en la competición continental tras recibir una invitación al ser el equipo organizador.

El equipo castellonense, apoyado desde las gradas por su público, protagonizó una gran remontada y dio la sorpresa al adjudicarse la tercera plaza en detrimento del equipo otomano.

La competición masculina deparó una jornada final muy emocionante, ya que el título y las posiciones del podio final se han decidido en las últimas carreras del programa.

El equipo masculino del FACSA Playas de Castellón, anfitrión del torneo, que afrontaba el campeonato mermado por ausencias internacionales muy sensibles y que iniciaba el domingo empatado en la segunda plaza con el Enka de Turquía, ha completado una gran actuación en la sesión dominical.

Copa Atletismo / Diputación Valencia

Las victorias de Diego Casas, Juan Luis Bravo, Rafa Mahíques, Daniel Cisneros, José Ignacio Pérez, las segundas plazas de Pablo Torrijos o Rodrigue Kiwizera, tercera plaza del relevo 4x100 (Campos, Blanco, Pozo y Arenas) y la cuarta plaza de Alejandro Ortuño, han valido han valido para acabar en una segunda posición.

Los atletas de la escuadra castellonense no solo lograron neutralizar por completo el empuje del millonario proyecto del club turco, sino que llegaron a poner en jaque al gran favorito del torneo, el Sporting Clube de Portugal.

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Finalmente, el conjunto luso se ha alzado con el título con 194 puntos, mientras que el conjunto español ha sido segundo con 189,5 puntos, uno más que el Enka Sports Club turco, que completó el podio.