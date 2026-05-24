La VIII Carrera Marta Fernández de Castro reúne a 6.678 corredores

València ha vivido este domingo una jornada histórica con la celebración de la VIII Carrera Marta Fernández de Castro, una prueba que ha reunido a 6.678 participantes en la línea de salida y que ha supuesto la carrera número 200 del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València. La cita, disputada en el entorno del barrio de Penya-roja, ha vuelto a confirmar el excelente momento que atraviesa el running popular en la ciudad y el enorme seguimiento del circuito municipal.

La carrera, organizada por la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de València junto al Team 3FDC, se ha desarrollado sobre un recorrido urbano de 5 kilómetros homologados, con salida y meta en el Paseo de La Alameda 47A. Desde primera hora de la mañana, miles de corredores y corredoras han llenado las inmediaciones del trazado en una jornada marcada por el gran ambiente deportivo y la alta participación popular.

Ganadores

En categoría masculina, Alejandro Galindo, del CD Metasport de Riba-roja, se ha hecho con la victoria con un tiempo de 14:33, seguido de su compañero de equipo Borja Añón (14:37) y de Germán Cister (14:41), del Serrano Club de Atletismo, que ha completado el podio de esta exigente prueba homologada.

En categoría femenina, triplete en el podio del CD Metasport de Riba-roja, gran protagonista de la jornada de hoy. María Valero ha sido la ganadora con un tiempo de 16:43, seguida muy de cerca por Aitana Ortega (16:45) y de Lucía Valero (16:57).

Otras modalidades

Además de la prueba competitiva, la jornada ha contado con las habituales modalidades participativas del circuito, incluyendo la opción ‘A tu Ritmo’, así como las carreras infantiles, que han reunido a 150 niños y niñas menores de 14 años, reforzando el carácter familiar y abierto del evento y fomentando la práctica deportiva desde edades tempranas.

La prueba ha tenido además un carácter especialmente simbólico al convertirse en la carrera número 200 desde la creación del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València, una iniciativa que se ha consolidado como uno de los grandes referentes del deporte popular en la ciudad. A lo largo de estos años, el circuito ha contribuido a acercar el running a todos los barrios de València, promoviendo hábitos saludables, participación ciudadana y cohesión social a través del deporte.

El éxito organizativo y la elevada participación registrados en esta VIII Carrera Marta Fernández de Castro consolidan el crecimiento del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València, que continúa sumando corredores y corredoras en cada una de sus pruebas y reforzando el posicionamiento de València como una de las grandes ciudades del running popular.

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Gran protagonismo de Música Para el Autismo

La VIII Carrera Marta Fernández de Castro ha contado con la participación de Música Para el Autismo (MUA), una de las cinco entidades solidarias que están acompañando esta XXI edición del Circuit de Carreres Caixa Popular Ciutat de València. En concreto, y liderados por su presidente Jordi Ardit, MUA ha amenizado los prolegómenos de la salida de la modalidad ‘A tu Ritmo’ con un espectáculo musical con guitarra y violín que ha hecho las delicias de los participantes. Más adelante, se han colocado en un punto estratégico del recorrido para seguir tocando sus instrumentos y han recibido constantes aplausos y agradecimientos a su labor por parte de los participantes en la carrera. Para terminar, han entrado a meta agradeciendo el apoyo recibido en una jornada histórica tanto para el Circuit como para la visibilización del autismo en la ciudad de València.