El Club de Pilota Valenciana de Alcàsser, referente del deporte femenino, será premiado en el VIII Foro de Campeonas de Superdeporte

El VIII Foro de Campeonas organizado por Superdeporte reconocerá este año la trayectoria del Club de Pilota Valenciana de Alcàsser, destacando su crecimiento sostenido, su apuesta por la igualdad en el deporte y su contribución a la expansión de la pilota valenciana en el ámbito local. El galardón pone en valor tanto la evolución del club como el papel del propio municipio como referente en el impulso de esta disciplina tradicional. Actualmente, la entidad deportiva cuenta con 26 licencias en total, repartidas entre 8 licencias masculinas y 18 femeninas, un dato que refleja claramente el protagonismo creciente del deporte femenino dentro de su estructura.

El reconocimiento llega en un momento en el que el club ha logrado consolidar una estructura estable tras años de trabajo progresivo. En apenas dos años de funcionamiento formal, la entidad ha conseguido organizarse de manera más sólida, ampliando su participación en competiciones y generando nuevas oportunidades para deportistas de distintas edades. La implicación del ayuntamiento ha sido clave en este desarrollo, facilitando recursos y apoyando la consolidación de un proyecto que hoy se considera en expansión, tanto en pilota valenciana como en modalidades asociadas como el frontón o la galotxa.

VALENCIA. ALCASSER. VLC. SPD-. Club de Pilota de Alcasser / Fernando Bustamante / LEV

Loli Pastor, una trayectoria ligada a la pilota desde Beniparrell hasta Alcàsser

Una de las voces más representativas del club es la de Loli Pastor, entrenadora y jugadora con una amplia trayectoria vinculada a la pilota valenciana. Sus inicios deportivos se sitúan en Beniparrell, donde comenzó a jugar y a formarse dentro de esta disciplina tradicional, dando sus primeros pasos en el trinquet y desarrollando desde joven su pasión por la pilota y el raspall.

Con el paso del tiempo, y coincidiendo con la creación y emergencia del club de Alcàsser hace aproximadamente dos años, Pastor asumió un papel clave en su desarrollo, incorporándose como responsable técnica y entrenadora. Desde entonces, ha sido una figura fundamental en la construcción del proyecto deportivo, acompañando su crecimiento desde sus primeras etapas y contribuyendo a consolidarlo como un referente en la pilota valenciana femenina.

VALENCIA. ALCASSER. VLC. SPD-. Club de Pilota de Alcasser / Fernando Bustamante / LEV

En la actualidad, con 50 años, continúa plenamente implicada en el club, no solo en la faceta deportiva, sino también en la formación humana de las jugadoras. Su labor se centra en transmitir valores como el compañerismo, el respeto y la importancia de disfrutar del deporte, reforzando la idea de que la pilota es tanto una competición como una herramienta de cohesión social.

Formación, valores y cantera: el futuro del club pasa por las escuelas deportivas

El crecimiento del club no se entiende sin su apuesta por la base y la captación de nuevos jugadores y jugadoras a través de torneos escolares y actividades formativas. Estas iniciativas permiten acercar la pilota valenciana a niños y niñas del municipio, fomentando su participación desde edades tempranas y garantizando la continuidad de la disciplina en el futuro. La filosofía del club prioriza aspectos educativos como la socialización, el respeto y la construcción de vínculos entre los deportistas, por encima de la simple competición.

VALENCIA. ALCASSER. VLC. SPD-. Club de Pilota de Alcasser / Fernando Bustamante / LEV

Las categorías inferiores tienen un papel fundamental en este proceso, especialmente por la relación cercana que se establece entre entrenadoras como Loli Pastor y Mireia, que también ejerce funciones de entrenadora dentro del club, junto con jóvenes deportistas de la escuela. Entre ellas se organizan incluso actividades fuera del ámbito estrictamente deportivo, como viajes y convivencias. Este enfoque refuerza el carácter formativo del club y consolida un modelo en el que el deporte se convierte en una herramienta de cohesión social y desarrollo personal.

Pero el proyecto del club no se limita únicamente a la formación de los más pequeños. También trabajan con grupos de edades más avanzadas, donde el deporte se convierte en un espacio de encuentro, evasión y bienestar. Para muchas de estas personas, la pilota funciona como una vía para desconectar de la rutina diaria, relacionarse con otras personas y disfrutar de un ambiente cercano y familiar. Más allá de la competición, el club fomenta momentos de convivencia que incluyen la práctica deportiva, la compañía y, en muchas ocasiones, la socialización en torno a algo tan sencillo como tomar algo juntos, reforzando así el sentimiento de comunidad.

Un modelo en expansión para la pilota valenciana en la Comunitat

La consolidación del Club de Pilota Valenciana de Alcàsser refleja una tendencia más amplia dentro del deporte tradicional valenciano, donde la incorporación de nuevas disciplinas y el crecimiento del deporte femenino están ganando cada vez más protagonismo. La apuesta por modalidades como el frontón o la galotxa, junto con el impulso del raspall, demuestra la voluntad del club de diversificar su oferta deportiva y adaptarse a las nuevas generaciones sin perder la esencia de la pilota valenciana.

Noticias relacionadas

VALENCIA. ALCASSER. VLC. SPD-. Club de Pilota de Alcasser / Fernando Bustamante / LEV

El reconocimiento en el Foro de Campeonas de Superdeporte supone, en este sentido, un respaldo institucional y mediático a un proyecto que ha sabido combinar tradición, innovación y valores educativos. Alcàsser se posiciona así como un referente en la promoción del deporte base y en la consolidación de un modelo en el que la igualdad, la formación y el crecimiento colectivo son los pilares fundamentales del desarrollo deportivo local.