El futuro del Atletismo competirá en La Nucía

El 30 y 31 de mayo se celebrará el Campeonato de España de Atletismo Sub-14 donde competirán más de 360 promesas de atletismo nacional en dos intensas jornadas. Una semana más tarde también será sede del Nacional sub-16 con 650 atletas. Por tanto más de 1.000 atletas competirán en la pista de atletismo en dos intensas semanas de nacionales. El futuro del atletismo español pasará por La Nucía.

Un año más el Estadi Olímpic de La Nucía acogerá nacionales de Atletismo, demostrando su compromiso con este deporte y con la Real Federación Española de Atletismo. Este viernes en la presentación de estos dos nacionales estuvieron María José Orugo, presidenta de la Federación de Atletismo Comunitat Valenciana (FACV) y Sergio Villalba, concejal de Deportes.

Ambos campeonatos están organizados la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), en colaboración con la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV) y el Ayuntamiento de La Nucía, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante.

Cartel. / LA NUCÍA, CIUDAD DEL DEPORTE

360 inscritos en el Sub-14

El Campeonato de España sub14 de Atletismo reunirá el 30 y 31 de mayo en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía a los mejores atletas nacidos entre los años 2013 y 2014. Este campeonato es uno de los más igualitarios del calendario nacional, ya que, de 360 inscritos, 180 son chicos y 180 son chicas. Las pruebas que componen cada triatlón, tanto en chicas como en chicos, son las siguientes: Triatlón A: 80 m, 80 m vallas y lanzamiento de peso, Triatlón B: 1000 m, salto de longitud y lanzamiento de jabalina, Triatlón C: 80 m vallas, salto de altura y salto de longitud, Triatlón D: 80 m, lanzamiento de peso y lanzamiento de disco, Triatlón E: 2000 m marcha, 80 m y lanzamiento de jabalina.

La competición se retransmitirá íntegramente en LaLiga+, y también podrán seguirse los resultados más destacados en la cuenta de Twitter de @atletismoRFEA bajo el hashtag #CEatletismoSub14.

650 atletas en el Sub-16

Una semana más tarde, el fin de semana del 6 y 7 junio “La Nucía, Ciudad del Deporte” acogerá el Campeonato de España de Atletismo Sub-16, que reunirá cerca de 650 atletas, nacidos en 2011 y 2012. Nacional que también se retransmitirá íntegramente en LaLiga+, y también podrán seguirse los resultados más destacados y la evolución de la clasificación en la cuenta de Twitter de @atletismoRFEA bajo el hashtag #CeatletismoSub16

Serán la 12ª y 13ª competición de la RFEA en La Nucía

Desde su apertura en 2019 el Estadi Olímpic de La Nucía ha acogido 12 competiciones oficiales de la Federación de Atletismo (RFEA), destacando dos Nacionales Absolutos (2019 y 2024) y una internacional el Iberoamericano de Atletismo (2022), con 500 atletas de 24 países. Demostrando su compromiso con el “atletismo” y convirtiéndose en un referente nacional en pocos años.

Estos Nacionales sub 14 y sub 16 serán la décimo segunda y décimo tercera competición de la RFEA que acoge “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

Noticias relacionadas

Las 12 anteriores fueron: Campeonato de España Absoluto (2019), Campeonato de España de Clubes Liga Joma y Liga Iberdrola – FINALES (2021), Campeonato de España de Clubes Master (2021), Campeonato Iberoamericano (2022), Campeonato de España de Clubes Liga Joma y Liga Iberdrola – FINALES (2022), Campeonato de España de Clubes Máster (2022), Campeonato de España Sub-16 (2023), Campeonato de España de FFAA (2024), Campeonato de España Absoluto (2024), Campeonato de España Master (2025) y Campeonato de España de Selecciones Autonómicas Sub-16 e inclusivo en Pista (2025).