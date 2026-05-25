Resultados del fin de semana

Baloncesto

Euroliga: Final Four, semifinales: Olympiacos 79–61 Fenerbahçe; Valencia 90-105 Real Madrid. Adiós al sueño de la Euroliga con la cabeza alta en Atenas.

Final: Olympiacos 92-85 Real Madrid. El Olympiacos bate al Real Madrid 92-85 en la final y vuelve a reinar en Europa.

Liga ACB : Casademont Zaragoza - Valencia Basket, martes 26 de mayo de 2026 a las 21:15 horas; Valencia Basket - Dreamland Gran Canaria, viernes 29 de mayo a las 20:30 horas en el Roig Arena; Barça - Valencia Basket, domingo 31 de mayo a las 19:00 horas.

Cambio de horarios en la semana loca que le queda al Valencia Basket tras la Final Four de la Euroliga... previa al playoff ACB.

Clasificación.

Primera FEB : Play-offs cuartos de final. Movistar Estudiantes (2º) vs HLA Alicante (9º)

J.1: Movistar Estudiantes vs HLA Alicante (93-77 | 1-0) | MVP: S. García - 24 val.

J.2: Movistar Estudiantes vs HLA Alicante (74-67)

J.3: Viernes 22 mayo: HLA Alicante 72 -113 Movistar Estudiantes.

Habían certificado los primeros billetes para la Final Four el Movistar Estudiantes y el Alimerka Oviedo en la noche del viernes y el tercero iba a llegar en una tarde de domingo en la que el Leyma Coruña no iba a fallar en Mahón para poder asegurar así su clasificación. Un éxito que tendrá que esperar para los integrantes de la última ronda quienes tendrán que recurrir a un quinto asalto que decidirá entre Súper Agropal Palencia y Flexicar Fuenlabrada.

Segunda FEB : La Segunda FEB 2025/26 coronó como campeón al Coto Córdoba.

Bueno Arenas Albacete Basket 70-64 Amics Castelló (partido de ida).

Semifinales :

J: Class Sant Antoni Ibiza vs Insolac Caja 87

- Ida: Insolac Caja 87 vs Class Sant Antoni Ibiza (91-72 | +19 CAJ) | MVP: J. Franch - 19 val.

- Vuelta: Sábado 30 de mayo de 2026 | 20:15h | Pol. Siroko Sa Pedrera (Sant Antoni de Portmany)

📺 TV: LaLiga+

K: Amics Castelló vs Bueno Arenas Albacete

- Ida: Bueno Arenas Albacete vs Amics Castelló (70-64 | +6 BAA) | MVP: R. Fábrega - 19 val.

- Vuelta: Domingo 31 de mayo de 2026 | 12:00h | Ciutat de Castelló (Castelló)

📺 TV: LaLiga+

Tercera FEB : Badajoz y Alginet serán las sedes de las Fases Finales de Tercera FEB que se disputarán del 28 al 31 de mayo.

GRUPO A (Badajoz)

Subgrupo 1 : CB Tres Cantos (1B), Pujol Mollerussa (2C), Vitaly La Mar BCBadajoz (2D), Velabasket CB Sueca (4E)

Subgrupo 2 : TQ CB Prat (1C), Uros de Rivas (2B), CB Puerto Sagunto (2E) y Ulacia ZKE (3A)

GRUPO B (Alginet)

Subgrupo 3 : Damex CB Algeciras (1D), Oposita Marín Ence Peixegalego (2A), Movistar Estudiantes (3B), CMG Hidraúlica NB Torrent (3A),

Subgrupo 4 : Rigalli-Alginet (1E), Teknei Bizkaia Zornotza (1A), DM Group Mollet (3C), Jaén Paraíso Interior FS (3D)

Primera División Masculina (Liga Foster's Hollywood) .

Camino a la Final, octavos y cuartos de final. Resultados.

Balonmano

Liga Nexus Energía ASOBAL : Viveros Herol Balonmano Nava 34-32 Horneo EÓN Alicante.

Clasificación.

Liga Guerreras Iberdrola : Ya sin representación de equipos de la comunidad Valenciana, estas son las semifinales por el título.

La gran final de la Liga Guerreras Iberdrola ya está definida. Super Amara Bera Bera y Rocasa Gran Canaria lucharán por el título después de superar sus respectivas semifinales ante Conservas Orbe Zendal Porriño y Costa del Sol Málaga. El conjunto donostiarra certificó el pase tras una igualadísima eliminatoria frente al equipo gallego, mientras que las canarias supieron defender la renta lograda en la ida para regresar a una final liguera siete años después. La serie por el campeonato se disputará al mejor de tres encuentros, con Donostia acogiendo el primer y un hipotético tercer partido.

Play-Down. BM Morvedre y Prestigio ya han logrado la permencian. Quinta jornada: BM. Morvedre 20-28 Caja Rural Aula Valladolid; Elda Prestigio 22- 23 Zonzamas Plus Car Lanzarote.

La quinta jornada del play-down mantuvo la emoción por la permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola. Elda Prestigio y Balonmano Morvedre, ambos ya salvados matemáticamente antes de esta jornada, no pudieron sumar este sábado tras caer ante Zonzamas Plus Car Lanzarote y Caja Rural Aula Valladolid, respectivamente. Aun así, los resultados dejan totalmente abierta la pelea por evitar la última plaza de descenso.

El gran beneficiado de la jornada fue Zonzamas Plus Car Lanzarote, que logró una victoria de enorme valor en Elda y llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo para conseguir la permanencia. El conjunto canario recibirá en San Bartolomé a un Morvedre ya sin presión clasificatoria, mientras que Caja Rural Aula Valladolid estará obligado a ganar en Huerta del Rey frente a Elda Prestigio y esperar un tropiezo de Zonzamas para mantener la categoría.

Clasificación.

División de Honor Plata Masculina : Así queda el play-off de ascenso, Fertiberia Puerto Sagunto 28-24 Anaitasun; UBU San Pablo Burgos 23-40 Fundación Agustinos Alicante.

Final: Fertiberia Puerto Sagunto 18-17 Fundación Agustinos Alicante.

El Fertiberia Puerto Sagunto celebrará su 75 aniversario en ASOBAL.

Cuadro clasificatorio.

Rugby

División de Honor : Play-off por el título: El Huesitos La Vila pone fin a la temporada tras perder ante el Alcobendas.

Así quedan las semifinales.

División de Honor B Masculina, Grupo de Ascenso : El CAU Valencia se medirá al Getxo en las semis del ascenso tras vencer al Soto. Las semifinales arrancarán el fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026.

Fase Final.

Hockey hierba

La División de Honor B bajó el telón de la Fase Final confirmando a los equipos que lucharán por el título liguero en la Final Four y certificando los respectivos objetivos de permanencia para los equipos valencianos. El Carpesa ascendió a la Liga IATI, el Valencia buscará el ascenso a la Liga Iberdrola en la Final 4, mientras que el Xaloc, la UA-San Vicente (masculino) y los dos equipos del Giner de los Ríos militarán otro año más en la categoría de plata. El 'Sanvi' femenino materializó el descenso de categoría.

Balance DHB: Ascenso, Final 4, permanencia y descenso.

La Final 4 de División de Honor B ya conoce sus cruces de semifinales en categoría masculina y femenina. La fase decisiva de ambas Ligas se disputará en las instalaciones del Real Club de Campo Villa de Madrid (Madrid) los días 29 y 30 de mayo. El viernes 29 tendrán lugar las semifinales, mientras que el sábado 30 se jugarán las dos finales.

División de Honor B Femenina

Semifinal 1 – 13:30 horas

Valencia CH vs RC Jolaseta

Semifinal 2 – 18:00 horas

HC Sant Cugat vs Vallès Esportiu

División de Honor B Masculina

Semifinal 1 – 15:45 horas

Vallès Esportiu vs Egara 1935

Semifinal 2 – 20:15 horas

HC Sant Cugat vs Pedralbes HC

Hockey patines

Liga OK Masculina : Con la fase regular finalizada, ya se conocen los ocho equipos que lucharán por levantar el título de liga: Hockey Club Liceo, Barça, Igualada Rigat HC, Calafell la Menorquina, Reus Deportiu Brasilia, CP Voltregà Movento Stern, CE Noia Freixenet y Pons Lleida.

Los play-offs arrancaron el sábado 16 de mayo con los cuartos de final, dando inicio a la fase decisiva de la temporada.

En la zona baja CH Caldes Recam Làser, Innoaesthetics HC Sant Just y Cerdanyola Club d’Hoquei descienden a la OK Plata, poniendo fin a su etapa en la máxima categoría.

Liga OK Plata Sur : Acabó la temporada. El Sporting Alcoi venció al FC Barcelona (7-4) en la última jornada de liga disputada el pasado fin de semana. Los de Pere Cañellas afrontaban este partido con la intención de devolver el cariño a su afición tras haber sellado la permanencia, después del empate ante el Vendrell en la jornada anterior. Se acabó una temporada histórica en la que el Sporting Alcoi ha conseguido superar los problemas de ser el novato de la categoría y ha demostrado que ha llegado para quedarse.

Liga OK Plata Femenina : Club Promoción Patín Raspeig - Oviedo Roller HC, sábado 30 de mayo de 2026 a las 20:00 horas.

Clasificación.

Liga OK Bronce Masculina Sur : Club Patinaje Coslada 3-8 Club Promoción Patín Raspeig; CD Colegio Alameda de Osuna 8-6 PAS Alcoi.

Clasificación.

Fútbol sala

Primera División : Acabó la temporada para los equipos de la Comunitat Valenciana, con la permanencia del Servigroup Peñíscola FS y el descenso del Family Cash Alzira.

Playoff por el título: Barça, ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas. Composición cuartos de final.

Barça, ElPozo Murcia Costa Cálida, Illes Balears Palma Futsal, Jimbee Cartagena Costa Cálida, Movistar Inter, Quesos El Hidalgo Manzanares, Jaén Paraíso Interior, Viña Albali Valdepeñas. Composición cuartos de final. Descenso: Family Cash Alzira, ATP Iluminación Ribera Navarra.

Segunda División : Acabó la temporada para el Levante UD FS.

Ascenso: Inagroup El Ejido FS.

Inagroup El Ejido FS. Play-off de ascenso : Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles.

Wanapix, Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles, Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda FS, MRB FS Móstoles. Descenso: Avanza Jaén Paraíso Interior, Unión África Ceutí, Vulcanizados Ruiz Tafa FS.

Segunda División Femenina : En el Grupo 2: Futsal Cartonajes Pans Mataró 4-3 Feme Castellón CFS. El Feme Castellón cedía por la mínima ante el Futsal Cartonajes Pans Mataro y certificaba su descenso matemático de categoría, ya que además su principal rival directo, el AECS L’Hospitalet sacaba adelante su compromiso en el derbi ante el FS Sabadell. A las castellonenses las acompañan en la pérdida de categoría, System Cars Avenida Alagón, CN Caldes, y el SD Hispania Yecla, que cedía ante el Entrerríos Automatización.

Clasificación.

Segunda División B Masculina : Acabada la Liga regular, el sueño de los play-offs de ascenso a la categoría de plata se iniciaron el pasado sábado 9 de mayo sin presencia de equipos de la Comunidad Valenciana.

Waterpolo

El conjunto masculino del Waterpolo Elx Selecte disputa los play-off que dan acceso a la categoría de plata del waterpolo español.

Por otro lado, el CW Turia cerró la temporada conservando a sus dos equipos (masculino y femenino) en Primera división, al igual que el combinado femenino del CW Elx. Entretanto, los chicos del Nou Godella aseguraron su permanencia, una temporada más en la Segunda División nacional.

Segunda División Masculina . El CW Elx Selecte, a Primera Nacional por la puerta grande.

Publicación de la Federación Valenciana de Natación sobre el CW ELX en Facebook.

Fase 3 con las semifinales por el título: Metropole 12-13 Waterpolo Elx Selecte y Santa Cruz de Tenerife Echeyde B 9-6 al Waterpolo Málaga fueron los resultados del partido de ida.

Vuelta: Waterpolo Elx Selecte 6-27 Metropole; Waterpolo Málaga 14-16 Santa Cruz de Tenerife Echeyde B.

La final la protagonizarán el Waterpolo Elx Selecte y el Santa Cruz de Tenerife Echeyde B el sábado 30 de mayo.

Publicación de Facebook sobre CWElx.

Publicación de Facebook de CWElx

Cuadro de la competición.

Fútbol americano

"Play-offs" de la LNFA 2: Una vez finalizada la fase territorial de la LNFA 2, Segunda División del "football" nacional, ocho equipos lucharán por el título y el ascenso a la máxima categoría en los «play-offs», que comenzaron el pasado fin de semana, 16 y 17 de mayo.

Las semifinales se disputarán el sábado 30 de mayo de 2026: Alcorcón Smilodons - Valencia Giants; Alcobendas Cavaliers - Jerez Jaguars.

Horarios y clasificación del Grupo de Levante de la LNFA2.

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Desafio solidario por la DANA

Publicación de Ayto Sot de Chera sobre el Desafío por la Dana.

IV Gran Premi Femení La Forca d'Aiacor - Canals (Valencia). La localidad valenciana de Aiacor ha albergado esta tarde la tercera prueba puntuable de la Challenge femenina de ruta. La IV edición del Gran Premi Femení la Forca d’Aiacor, ha sido organizada por la PC La Forca.

Estas han sido las ganadoras por categorías: Élite: Gabrielle Fox (Toyota Valencia-SAV), Sub-23: Julieta Benedetti (Toyota Valencia-SAV), Junior: Luz Márquez (Valverde Team), Cadete: Martina Menor (UPV), M30: Noelia Sebastia (Mister Biker), M40: Silvia Chamorro (Hostal Savoy-Ulevel) y M50: Natalie Turjanicova (UPV).

Resultados.

Publicación de la Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana sobre la tercera prueba puntuable de la Challenge femenina de ruta.

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