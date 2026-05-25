Samy Soto aterriza en el Servigroup Playas de Benidorm

El Servigroup Playas de Benidorm continúa dando pasos firmes en la construcción de su proyecto para la temporada 2026/2027 en la Superliga Masculina y ha cerrado la incorporación del jugador colombiano Samy Soto, que llega procedente del UC3M Voleibol Leganés, club en el que ha militado durante las últimas cuatro temporadas.

Publicación de Facebook del Club Voleibol Playas de Benidorm sobre Samy Soto.

El nuevo jugador benidormense, nacido el 9 de agosto de 1999 en Itagüí, Antioquia (Colombia), ocupa la posición de opuesto y destaca por su explosividad ofensiva, velocidad de brazo y capacidad para asumir responsabilidades en los momentos importantes del partido.

Procedente del UC3M Voleibol Leganés

La afición del Servigroup Benidorm recuerda perfectamente el potencial de Samy Soto, especialmente tras la fase de ascenso disputada hace dos temporadas, cuando Leganés y Benidorm coincidieron en la lucha por el salto a la Superliga Masculina. Aquel curso, el colombiano firmó una actuación espectacular, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del campeonato y siendo elegido MVP de la final de Superliga 2 tras anotar 44 puntos, liderando ofensivamente a su equipo.

Durante su etapa en Leganés, Samy Soto se consolidó como una referencia ofensiva gracias a su intensidad competitiva, carácter en pista y facilidad anotadora, cualidades que le permitieron convertirse en uno de los nombres propios de la categoría de plata y posteriormente debutar en la Superliga Masculina.

En la temporada 2025/2026, el jugador colombiano participó en 13 encuentros en la máxima categoría nacional, sumando un total de 59 puntos con el conjunto madrileño, destacando principalmente en la faceta ofensiva.

Jugador con experienca

Con su llegada, el Servigroup Playas de Benidorm incorpora a un jugador con experiencia reciente en la competición, hambre competitiva y un perfil ofensivo que encaja perfectamente en la idea de juego del nuevo proyecto liderado por Matías Guidolin.

Desde el club se valora especialmente la capacidad de Samy Soto para desequilibrar partidos desde el ataque, así como su mentalidad competitiva y margen de crecimiento dentro de una liga cada vez más exigente.

El Servigroup Playas Benidorm sigue así perfilando una plantilla ambiciosa para afrontar su segunda temporada consecutiva en la élite del voleibol español, reforzando posiciones clave con jugadores llamados a tener protagonismo en el campeonato.

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