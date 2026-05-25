La VIII edición del Foro Campeonas llega con fuerza

El próximo miércoles 27 de mayo SUPERDEPORTE vuelve a reconocer el papel de la mujer en el mundo del deporte. Esta cabecera celebrará la octava edición del Foro Campeonas. Un evento anual que ya se ha consolidado como un punto de encuentro ideal para todas las mujeres deportistas o trabajadoras en el ámbito deportivo de la Comunitat Valenciana. Una tarde que servirá de reconocimiento para todas ellas con dos mesas redondas y un premio al gran trabajo realizado por el club de Pilota valenciana de Alcàsser.

Primera mesa redonda: la mujer en el mundo del fitness

El mundo del fitness ha sufrido una explosión en los últimos años. Mayor culto al cuerpo, mejores hábitos de alimentación y mayor conocimiento del entrenamiento. Todo eso ha provocado además que en los gimnasios, la figura de la mujer también haya cobrado más presencia. Por todo eso, Superdeporte contará con cuatro mujeres que desde sus experiencias personales sirven de ejemplo para futuras generaciones. Ejemplo de esfuerzo y de trabajo diario. Alba Martí es uno de ellos. Culturista natural de la categoría bikini fitness y entrenadora personal. También Selena Beitia, gerente del Stars Gym y competidora de la categoría bikini fitness. Nuria Martín, entrenadora y divulgadora de entrenamiento y hábitos saludables en redes sociales. Por último, Sofía Maudos, una de las pioneras en España en el mundo del fitness femenino en redes.

Segunda mesa redonda: la mujer en el mundo del ciclismo

El ciclismo es también un fenómeno de masas. Y con cada vez más presencia de la figura de la mujer en todas sus disciplinas. Para hablar de ese cambio incluso de tendencia, la mesa redonda contará con María José Silvestre, pionera del ciclismo valencianismo y especialista en pruebas de ultrafondo. Por su parte, Raluca Rusei, influencer y divulgadora de contenido sobre ciclismo, explicará su amor por este deporte y sus grandes resultados en varias Volta a València. Débora Miravet será otra de las presentes en el foro. Integrante del Proyecto FER. Natural de la Vall d'Uxó y en el equipo de la Politécnica de València, uno de los más potentes de la Comunitat. Por último, Cristina Esquer. Representa el ciclismo como medio para conocer gente, lugares y como vehículo para hacer deporte y al mismo tiempo como forma de vida. La verdadera cultura del ciclismo.