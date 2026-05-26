Adam Raga presentó su documental en La Nucía

Adam Raga, el ex piloto 6 veces campeón del mundo de trial, presentó su documental “Contra la Gravedad” el pasado sábado en l’Edifici dels Esports de La Nucía. 84 aficionados al trial y al deporte asistieron a este “pase” de este documental sobre la vida deportiva de esta leyenda del Trial. Fue un encuentro especial para Raga que se encontró con muchos amigos y conocidos en un “lugar especial para él”, donde compitió en nacionales y mundiales y además e despidió del Campeonato de España de Trial, en noviembre de 2024.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, recibió a Adam Raga en l’Edifici dels Esports, y agradeció al legendario piloto de trial que eligiera “La Nucía como uno de los primeros pases de este documental, que se acaba de estrenar”. El acto fue presentado por Juan José González, presidente del Club de trial Off Road La Nucía y contó la participación del primer edil, el propio Adam Raga y Marc Ferrerons, director del Documental.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía, recibió a Adam Raga en l’Edifici dels Esports, junto a Juan José González, presidente del Club de trial Off Road La Nucía y Marc Ferrerons, director del Documental. / AYTO. DE LA NUCÍA

Este evento fue organizado por Club Off Road La Nucía con la colaboración de Diputación de Alicante, Generalitat Valenciana y la concejalía de Deportes de La Nucía.

“Contra la Gravedad”

El piloto 6 veces campeón del mundo y natural de Ulldecona, Adam Raga estuvo en La Nucía presentando su nuevo documental “Contra la Gravedad”. Fue un encuentro especial para los aficionados al mundo del trial de La Nucía, comarca y provincia de Alicante que se concentraron en l’Edifici dels Esports, para ver en directo esta nueva producción audiovisual y de su carrera deportiva, “compartir tertulia y vivencias” con este legendario piloto.

El documental navega desde su infancia, cuando su padre le infundió la pasión por las motos en y el trial en Ulldecona, hasta su última prueba profesional en el Palau Sant Jordi, repasando sus mejores momentos de éxitos deportivos, pero también sus momentos más difíciles. Recordemos que la última carrera oficial en la que participó en el “Campeonato de España de Trial outdoor” fue en La Nucía, en noviembre de 2024, dónde se despidió del nacional. En el documental hay testimonios de otros pilotos y rivales, como Bou o Bustos y de la gran leyenda Jordi Tarrés, con el que coincidió como director de equipo y mentor en varias fases de su carrera deportiva.

Al final del documental hubo un turno de preguntas para Raga del público asistente, sobre sus “rivalidades, especialmente con Bou”, “reciente victoria en los 6 días de Escocia”, “paso por diferentes equipos”, “razones de la retirada”, “futuro del trial”, “proyectos de futuro entra del Dakar”… etc. En esta presentación Adam Raga demostró una gran cercanía y empatía con todos los asistentes, con los que se fotografió y saludó.

84 “trialeros” asistieron a este encuentro con el hexacampeón del mundo de trial. / AYTO. DE LA NUCÍA

Exitoso Curro Trial

El mismo sábado por la mañana el piloto Adam Raga impartió un curso de trial con un grupo reducido de aficionados que fue todo un éxito, agotándose las plazas, que se desarrolló en el área de “trial Indoor de La Nucía, Ciudad del Deporte. Un día completo de trial junto a la “leyenda Raga”

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Adam Raga

Adam Raga se proclamó campeón del mundo en seis ocasiones: dos en outdoor (2005 y 2006) y cuatro en indoor (2003, 2004, 2005 y 2006). Además, en 25 años compitiendo al máximo nivel, consiguió ocho campeonatos de España, más de 300 podios en el Mundial y más de 90 victorias en Grandes Premios.