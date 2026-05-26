Aharón Gámiz, Bertassoni y Facu estarán en el Campus de Tecnificación

El Léleman Conqueridor ha anunciado algunos de los jugadores que estarán en el Campus de Tecnificación que se celebra del 22 de junio al 31 de julio en Nou Moles. Un programa específico orientado al desarrollo y mejora de las habilidades en voleibol en edades de formación. El club ha anunciado que dentro de las muchas sorpresas que aguardan estas sesiones, participarán jugadores como Facu Funes para reforzar la posición de receptor, así como del actual entrenador del primer equipo Paulo Renan Bertassoni, que será el encargado de ayudar en la posición de colocador; o de Aharón Gámiz, que reforzará a los líberos.

La tecnificación contará con uno de los grandes artífices del progreso de la Academia del Conqueridor, José Manuel Andujar. “El campus de tecnificación está enfocado a la gente que le gusta el voley, lo ha probado y que quiere jugar. Está orientado a la parte técnica y se centra en que los jugadores puedan especializarse por posiciones. Si por ejemplo eres líbero tendrás sesiones con Aharón Gámiz. Allí van a estar echando una mano jugadores del máximo nivel ayudando en cada una de las ramas que haya un especialista que les van a ayudar a mejorar en sus posiciones. Independientemente del club en el que jueguen, van a tener las puertas abiertas para tener esas semanas de tecnificación”, explica uno de los entrenadores de la base.

Semanas y horarios

El club tiene habilitado tanto en sus redes sociales como en su web conqueridorvalencia.com el enlace para inscribirse y toda la información. El campus está dirigido a jugadores y jugadoras nacidos antes de 2018, sin límite de edad superior. Y se dividirá en 6 semanas independientes: semana 1 (del 22 al 26 junio); semana 2 (del 29 de junio al 3 de julio); semana 3(del 6 al 10 julio); la semana 4 (del 13 al 17 de julio); semana 5 (20 al 24 de julio); y la semana 6 (27 al 31 julio). El precio total será de 90 euros por semana, con un precio reducido de 80 por semana a partir de la inscripción en tres semanas consecutivas.

Las sesiones se desarrollan en horario de mañana, de 9:00 a 13:00. Un formato que permite trabajar con intensidad durante las horas de menor calor y mantener un ritmo adecuado de aprendizaje y actividad. Asimismo, los grupos se organizarán teniendo en cuenta factores como la edad y la experiencia previa. De esta forma el jugador/a se asegura tener un trabajo equilibrado y adaptado a su nivel.

El club además dispone de servicios opcionales con permanencia matinera de 8:00 horas a 9:00h (+10€/semana) y permanencia de comedor de 13:00h a 15:00h: (+10€/semana), con opción diaria de 3 euros al día. El servicio de comedor requerirá que el jugador traiga su propia comida.