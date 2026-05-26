C.E.A. Bétera lidera una intensa jornada de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026 en Orihuela

La ciudad de Orihuela, con la playa de la Dehesa de Campoamor como escenario, acogió este fin de semana una nueva jornada de la Lliga de Clubs Caixa Popular 2026, en la que participaron clubes de Primera y Tercera División en una prueba disputada en distancia sprint.

Cerca de 300 triatletas se dieron cita en esta competición, que combinó 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie, en formato individual, aunque con clasificación final por equipos a partir de los tiempos de los componentes más rápidos de cada club.

La jornada dio comienzo a las 16:30 horas con la salida masculina, mientras que la competición femenina arrancó a partir de las 17:15 horas, en una tarde marcada por el alto nivel competitivo y la igualdad entre los clubes participantes.

Dominio del C.E.A. Bétera en Primera División

El gran protagonista de la jornada fue el C.E.A. Bétera, que firmó un doblete al imponerse tanto en la Primera División masculina como femenina, consolidando su posición como uno de los clubes más fuertes del panorama autonómico.

Clasificaciones por clubes Lliga de Clubs Caixa Popular

Primera División femenina

1.º C.E.A. Bétera

2.º Triatló Ontinyent

3.º Triatló Algemesí

Primera División masculina

1.º C.E.A. Bétera

2.º Tripuçol

3.º C.D.T. Resistentia T3

Protagonismo de la Tercera División

En Tercera División, la jornada dejó también actuaciones destacadas. En categoría femenina, la victoria fue para el C.A. Triatló La Vila Joiosa, mientras que en categoría masculina el triunfo fue para el C.D. Adesavi San Vicente Triatlón.

Tercera División Femenina

1.º C.A. Triatló La Vila Joiosa

Tercera División Masculina

1.º C.D. Adesavi San Vicente Triatlón

2.º Triculpelat Alaquàs C.T.

3.º C.A. Triatló La Vila Joiosa

Estreno del Campeonato Interautonómico

La prueba de Orihuela sirvió además como escenario para el estreno del Campeonato Interautonómico de Clubes, una nueva iniciativa que reunió a clubes de la Comunitat Valenciana y de la Región de Murcia, compitiendo conjuntamente y generando una clasificación combinada.

En esta primera edición, el C.E.A. Bétera volvió a ser el gran dominador, logrando la victoria final. El segundo puesto fue compartido por las chicas del Triatló Ontinyent y los chicos del Tripuçol, mientras que la tercera posición correspondió a los equipos masculinos del C.D.T. Resistentia T3 y femeninos del Triatló Algemesí.

La cita de Orihuela volvió a poner de manifiesto el alto nivel competitivo de los clubes de triatlón de la Comunitat Valenciana, en una liga que continúa creciendo en participación y espectáculo.

La Lliga de Clubs Caixa Popular 2026 continuará el próximo 21 de junio con la disputa del Duatlón por relevos de Segorbe, prueba que recupera la competición aplazada en el mes de marzo debido a las condiciones meteorológicas.