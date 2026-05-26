KÁRATE
Carlos Huertas, plata en el Campeonato de Europa Sénior y Para-Karate 2026
Unai Chica firmó una destacada actuación en kumite Sénior masculino -60 kg, finalizando en séptima posición continental
V. R.
La ciudad de Frankfurt, en Alemania, acogió del 20 al 24 de mayo el Campeonato de Europa Sénior y Para-Karate 2026, una de las grandes citas internacionales del calendario continental, donde la representación de la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana volvió a dejar huella tanto sobre el tatami como en el apartado técnico y arbitral.
Medalla de plata
El gran protagonista de la expedición valenciana fue Carlos Huertas, que logró la medalla de plata en la categoría de para-karate kata individual masculino K21, destinada a deportistas con discapacidad intelectual. El competidor valenciano firmó una brillante actuación durante todo el campeonato, alcanzando la gran final continental frente al representante alemán, que finalmente se proclamó campeón de Europa por una diferencia mínima de tan solo una décima en la puntuación.
La medalla de plata conseguida por Carlos Huertas supone un nuevo éxito internacional para el para-karate valenciano y español, consolidando el gran trabajo que se viene realizando en los últimos años tanto desde los clubes como desde la federación autonómica.
También destacó la actuación de Unai Chica en kumite Sénior masculino individual -60 kg. El deportista valenciano cayó en su camino hacia las medallas ante el competidor griego Xenos Christos-Stefanos, que terminaría proclamándose campeón de Europa de la categoría. Tras acceder a la repesca, Unai completó una gran competición internacional, finalizando en una meritoria séptima posición continental.
Apartado técnico y arbitral
La presencia valenciana en Frankfurt también tuvo un importante peso en el apartado técnico y arbitral. Antonio Miguel Verdú formó parte del equipo técnico nacional de para-karate, acompañando y dirigiendo a los deportistas españoles durante toda la competición.
Por su parte, Cecilia Gómez, directora de arbitraje de la federación valenciana, fue seleccionada como árbitra para las finales de kata del Campeonato de Europa, un reconocimiento al alto nivel y prestigio del arbitraje valenciano dentro del panorama internacional.
La actuación de los representantes de la Comunitat Valenciana contribuyó al excelente papel realizado por la delegación española en este Campeonato de Europa, en una competición marcada por el altísimo nivel deportivo y la presencia de las mejores selecciones continentales.
- ¿Cómo habría quedado la clasificación de LaLiga si no existiera el VAR?
- La lista de España para el Mundial: sin Espí, sin Moleiro y... ¡con Javi Guerra como meritorio!
- Los planes de Dani Parejo para la próxima temporada 26/27
- Awa Fam debuta con victoria en la WNBA: baile, partidazo y números de récord
- El enigmático mensaje de José Copete sobre su lesión
- Emery homenajea a Guardiola con un regalo en su despedida del Etihad: “Es el único genio del fútbol”
- El mérito de Javi Guerra... y la razón por la que ya no puede acudir al Mundial
- Bombazo' en Portugal que deja también sin Europa al equipo de Justin de Haas