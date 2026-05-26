El Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València llega a Paiporta

El Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, continúa avanzando por la provincia y hará parada el próximo domingo 31 de mayo en Paiporta, donde vecinos, corredores y marchadores volverán a unirse a favor de la investigación contra el cáncer en una jornada deportiva y solidaria.

Cartel de la prueba de Paiporta (5K). / Runcáncer

La cita incluirá una carrera y una marcha no competitiva de 5 kilómetros, con salida desde la Plaza Mayor de la localidad a partir de las 9:00 horas. Será la cuarta prueba en celebrarse dentro del estrenado circuito de carreras, tras las ya realizadas de Rafelbunyol, Montserrat y Paterna.

Las inscripciones continúan abiertas y pueden formalizarse de manera online en la web oficial de RunCáncer hasta el 28 de mayo (23:59h), a un precio de 5 euros por dorsal (100% solidarios). También será posible inscribirse, tanto a la carrera como a la marcha, el mismo día de la prueba en la zona de salida hasta media hora antes de su inicio.

La jornada de Paiporta será una nueva oportunidad para sumar kilómetros con un objetivo común: seguir impulsando la investigación oncológica y la labor de apoyo que desarrolla la Asociación.

Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València

La cita de Paiporta forma parte del estrenado Circuito de Carreras RunCáncer by Diputació de València, una nueva iniciativa, impulsada junto a la institución, que se integra dentro del calendario de marchas y carreras del circuito y que dota de entidad propia a las pruebas competitivas celebradas en los municipios.

Los corredores pueden seguir inscribiéndose carrera a carrera de forma individual, y al mismo precio por dorsal (5 euros 100% solidarios). Los participantes que completen más de la mitad de las carreras puntuables que componen el calendario de este año, optarán a la clasificación final del circuito.

Por el momento, el calendario de RunCáncer se compone de más de 100 marchas, que se realizan caminando, y de un total de 13 carreras.

Calendario de carreras puntuables

01 de marzo : Rafelbunyol (6,5K)

: Rafelbunyol (6,5K) 24 de abril : Montserrat (5K)

: Montserrat (5K) 26 de abril : Paterna (4,5K)

: Paterna (4,5K) 31 de mayo : Paiporta (5K)

: Paiporta (5K) 27 de junio : Alboraya (10K)

: Alboraya (10K) 05 de septiembre : L´Alcúdia (6K)

: L´Alcúdia (6K) 26 de septiembre : Torrent (5K)

: Torrent (5K) 27 de septiembre : Xàtiva (6,5K)

: Xàtiva (6,5K) 18 de octubre : Valencia contra el Cáncer (6K)

: Valencia contra el Cáncer (6K) 25 de octubre : Gandia (5K)

: Gandia (5K) 08 de noviembre : Alfafar (8K)

: Alfafar (8K) 13 de diciembre : Picassent (10K)

: Picassent (10K) 27 de diciembre: Alcàsser (10K)

Calendario e inscripciones

Marchas en Godella, Gavarda, Quart de les Valls y Alberic

El mismo fin de semana de la carrera de Paiporta se completará con cuatro marchas más en las localidades de Godella, que tendrá lugar el sábado 30 por la tarde, y Gavarda, Quart de les Valls y Alberica, que se celebrarán el mismo domingo 31 por la mañana.

Las inscripciones 100% solidarias a todas las pruebas, carreras y marchas, están disponibles en la web oficial de RunCáncer.

Asimismo, los dorsales para participar en las marchas (no en las carreras) también se pueden adquirir de forma presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia (Avenida del Puerto, 13) y en las plantas de Deportes de los centros de El Corte Inglés de Pintor Sorolla, Avenida de Francia, Nuevo Centro e Hipercor Ademuz.

Como en todas las pruebas de RunCáncer, el 100 % de la recaudación de los dorsales se destina íntegramente a financiar proyectos de investigación oncológica impulsados por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, reforzando el impacto social y sanitario de una iniciativa que moviliza cada año a miles de personas en toda la provincia y gracias a la cual ya se están desarrollando más de 50 proyectos de investigación.

Este 2026, cuando se está celebrando la 12ª edición del circuito, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia y que cuenta con el apoyo principal de la Diputació de València, CaixaBank y Fundación 'la Caixa', RunCáncer ya ha celebrado sus primeras 30 pruebas, reuniendo ya a más de 25.000 participantes y sumando cerca de 120.000 euros.

Balance RunCáncer

1.ª edición 2015: 66.245 euros y +13.000 participantes

66.245 euros y +13.000 participantes 2.ª edición 2016: 146.865 euros y +29.000 participantes

146.865 euros y +29.000 participantes 3.ª edición 2017: 252.462 euros y +59.000 participantes

252.462 euros y +59.000 participantes 4.ª edición 2018: 309.135 euros y +68.000 participantes

309.135 euros y +68.000 participantes 5.ª edición 2019: 340.885 euros y +80.000 participantes

340.885 euros y +80.000 participantes 6.ª edición 2020: 151.580 euros y +35.000 participantes

151.580 euros y +35.000 participantes 7.ª edición 2021: 231.887 euros y +55.000 participantes

231.887 euros y +55.000 participantes 8.ª edición 2022: 363.775 euros y +78.700 participantes

363.775 euros y +78.700 participantes 9.ª edición 2023: 439.300 euros y +94.000 participantes

439.300 euros y +94.000 participantes 10.ª edición 2024: 501.671 euros y +103.000 participantes

501.671 euros y +103.000 participantes 11.ª edición 2025: 564.228 euros y +113.000 participantes

Noticias relacionadas

Total: 3.367.137 euros y 732.292 participantes